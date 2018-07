Kuopiossa tuhansien asukkaiden rakennusalueen vesistössä muhiva elohopeaa ja lyijy oli ikävä yllätys monelle – kaupunginjohtaja ei yllättynyt: Asia on ollut tiedossa jo 100 vuotta

Kallaveden Neulalahden syvänteiden saastuminen on herättänyt kipakoita mielipiteitä kaupungin johtajien, tutkijoiden ja luonnonsuojelijoiden keskuudessa. Tutkijat ovat sitä mieltä, että raskasmetalleilla kyllästettyä pohjaa on seurattava ja selvitettävä, kuinka laajalle alueelle lyijy ja elohopea ovat levinneet.

Yle kertoi aiemmin, että Neulalahden syvänteistä on löytynyt lyijyä ja elohopeaa läjityslupaan nähden moninkertainen määrä. Kyseessä on miljardiluokan rakennushanke, jossa alueen rannoille ja saareen aiotaan rakentaa koteja, työpaikkoja ja oppilaitoksia tuhansille ihmisille.

Kuopion kaupunki kuitenkin vakuuttaa, että syytä selvitykseen ei ole. Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen sanoo, että Neulalahden syvänteiden saastuminen on ollut kaupungin tiedossa vuosien ajan.

– Kuopiolaiset ovat tienneet tämän varmaan sata vuotta.

Asia ei ole kiinnostanut aiemmin mediaa. Jari Saarinen

Pirhosen mukaan kaupunki on tiennyt vesistössä olevista raskasmetalleista jo ostaessaan alueen valtiolta 2014. Hänen mukaansa on yleisessä tiedossa, että alueen yritykset ovat takavuosina hävittäneet myrkkyjä vesistöön. Kaupunginjohtaja sanoo, että tieto on myös avoimesti kerrottu muun muassa Savilahti-projektin nettisivuilla. (siirryt toiseen palveluun)

Nettisivuilla kerrotaan alueen historiasta ja siitä, että vesistöön on upotettu muun muassa räjähteitä. Nettisivuilla ei kuitenkaan kerrota lahden syvänteiden olevan pahoin saastunut lyijystä ja elohopeasta.

Pirhosen mukaan kaikki osalliset Savilahti-projektissa ovat tienneet Neulalahden tilanteesta. Kaupunginjohtaja kertoo, että myös päättäjät ovat tienneet vesistön myrkyistä.

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen näkee, että kaupunki ei ole nähnyt tarvetta kertoa asukkailleen Neulalahden syvänteiden saastumisesta.

– Asia ei ole kiinnostanut aiemmin mediaa, selittää Saarinen.

Lyijy- ja elohopeapitoisuudet yllättivät

Neulaniemen mökkiläisten puheenjohtaja Juha Happonen sanoo, että Neulaniemen historia on alueen kesämökkiläisten tiedossa. Aihe on kuitenkin painunut mielestä vuosikymmenien aikana.

– Jos raskasmetallit voivat liikkua räjähderaivauksen takia, kyllä se huolestuttaa. Mietin, kun verkosta nostin kuhaa, että syönkö. Kyllä syön, mutta tämän jälkeen mietin entistä tarkemmin syönkö haukea.

Myös Happosen mukaan on syytä tutkia, miten pohjan jo tehty koneellinen möyhiminen on vaikuttanut myrkkyjen leviämiseen.

Kyllä tämä tieto vaikuttaisi minun asunnon ostopäätökseen epäedullisesti. Helvi Heinonen-Tanski

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Helvi Heinonen-Tanski on ikävällä tavalla yllättynyt Neulalahdesta löytyneistä isoista raskasmetallipitoisuuksista.

– Elohopea minua huolestuttaa. Se voi olla maaperässä elohopeasulfidina, joka liukenee huonosti veteen. Jos on huonoa tuuria, se on metyylielohopeana. Se tulee paljon helpommin kaloihin ja kalojen kautta esimerkiksi ihmisiin.

Mikrobiologian parissa työskentelevä Heinonen-Tanski sanoo, että raskasmetallien liikkumisesta laajemmalle ja matalampiin vesiin on olemassa esimerkiksi uudelle asuinalueelle tulevan sillan rakennustöiden vuoksi.

– Elohopea ja mahdollisesti myös lyijy voivat lähteä liikkeelle siltapalkkia pitkin. On myös riski, että veden eroosio saa pohjan liikkeelle, epäilee Heinonen-Tanski.

– Kyllä tämä tieto vaikuttaisi minun asunnon ostopäätökseen epäedullisesti, Heinonen-Tanski aprikoi uutta Savilahden asuinaluetta, jota mainostetaan luonnonläheisenä kaupunkikotikohteena.

THL:n tutkija: Riskejä voi arvioida vasta selvityksen jälkeen

Monet tahot ovat sitä mieltä, että Kuopion Neulalahden sedimenttien saastumisen laajuus on selvitettävä. Neulalahden syvänteistä on löytynyt huomattavan korkeita pitoisuuksia muun muassa lyijyä ja elohopeaa.

Raskasmetallit ovat Neulalahden syvänteissä. Itä-Suomen yliopiston tutkija Samuel Hartikaisen mukaan on todennäköistä, että raskasmetallit leviävät laajemmalle alueelle tai pois syvänteistä, koska pohjaa on pöllyytetty konevoimin räjähderaivauksissa.

Puolustusvoimat on nostanut alueen pohjasta 500 000 räjähdettä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijan Riikka Airaksisen mielestä Kuopion Neulalahden aluetta pitäisi tutkia enemmän.

Kuopion kaupunki ja ely-keskus sanoivat Ylelle, että tarvetta tutkimuksille ei ole.