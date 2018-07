TEM: Talous kasvaa voimakkaasti tänä vuonna, sitten hidastuu – työllisten määrä kasvaa huomattavasti luultua enemmän

Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna laaja-alaisesti, myös vienti vetää ja investointien kasvu on melko vahvaa. Työllisten määrä kasvaa tänä ja ensi vuonna peräti yli 70 000 hengellä eli paljon aiemmin arvioitua enemmän. Näin ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessaan. Ennuste julkaistaan keväisin ja syksyisin.

TEM käyttää talouskasvun arvioinnin pohjana valtiovarainministeriön (VM) uusinta ennustetta, joka antaa tälle vuodelle 2,9 prosentin ja ensi vuodelle selkeästi vaisummat 1,8 prosentin kasvunäkymät. Suomen talouden suhdannekuva on TEMin mukaan varsin myönteinen, mutta koska Suomi oli syvässä kuopassa pitkään, kasvu ei ole poikkeuksellisen vahvaa.

Maailmantalous porskuttaa

Talouskasvun tämän vuoden hyvän vireen taustalla ovat toisaalta maailmatalouden vahvat näkymät ja myös Suomen keskeisissä vientimaissa kasvu on hyvää tai melko hyvää. Maailmantalouden hyvä veto jatkuu ja tänä vuonna kasvun arvioidaan vahvistuvan 4 prosenttiin.

Keskeisillä talousalueilla kuten Kiinassa ja Yhdysvalloissa politiikka on elvyttävää ja Venäjän piristynyt kasvu voi yltää 2 prosenttiin tänä vuonna. Myös Euroopassa kasvunäkymät ovat varsin positiiviset, TEM arvioi. Suomen keskeisissä vientimaissa kasvu on hyvää tai melko hyvää. Maailamntalouden riskejä ovat meneillään olevat kauppapoliittiset kiistat, Italian talouteen liittyvät epävarmuudet ja velanhoitokulujen nousu monissa maissa, jos korkotaso nousee. Toisaalta 19 maan euroalueella talouskasvun arvoidaan olevan odotuksia suurempaa.

Työllisyys alkoi kasvaa maltillisesti vasta viime vuoden lopulla, osin sen takia että työnantajat hamstrasivat työvoimaa pitkittyneen taantuman aikana.

Edellisessä ennusteessa TEM arvioi, että työllisyys kasvaa tänä ja ensi vuonna yhteensä 40 000 henkilöllä, mutta tuoreen ennusteen mukaan työlllisyyskehityksen kuva on muuttunut täysin viimeisen puolen vuoden aikana. Ministeriön mukaan näyttää siltä, että jos talouskasvun ennusteet toteutuvat, työllisten määrä kasvaa tänä vuonna 43 000 henkilöllä ja ensi vuonnakin vielä 30 000 henkilöllä. Ministeriö arvioi, että hallituksen työllisyystavoite yli 72 prosenttia voidaan hyvinkin saavuttaa. Ennusteen mukaan työllisyysaste nousee ensi vuonna 72,1 prosenttiin. Tätä on ounasteltu useammilta tahoilta.

Toisaalta työikäisiä ihmisiä on työvoimassa aiempaa vähemmän, joten työllisyysaste on kasvanut hieman työllisten määrää nopeammin. Työikäisen väestön määrä kasvaa enää muutaman vuoden, minkä jälkeen se alkaa vähentyä useilla tuhansilla vuosittain.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Työllisyys on kasvussa palveluissa

Tunnettua on, että rakennusala toipui taantumasta jo pari vuotta sitten ja työllisyys kasvoi voimakkaasti. Rakentamisessa hyvä työllisyyden kasvu jatkuu edelleen ja teollisuudessa hyvä elpyminen näkyy vihdoin myös työllisyyden kasvuna. Rakentamisessa työllisyys kasvaa, jos työvoiman saatavuusongelmat ratkeavat. Teollisuudessa voimakkainta kasvu oli alkuvuonna kemianteollisuudessa, metalliteollisuudessa ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Teollisuuden ja rakentamisen kasvu heijastuu nyt palveluihin, missä työllisyys on vahvistunut selvästi.

Tummia pilviä Suomen talouden yllä ministeriö näkee kotitalouksien velkaantumisessa ja kulutuksen kasvussa. Samalla säästäminen on matatalla tasolla. Positiivinen riski on, että työllisyys kasvaa enemmän kuin on ennustettu, mutta työmarkkinoilla on pullonkauloja työvoiman osaamisessa ja saatavuudessa, mikä voi hidastaa työllisyyden kasvua.

Työttömyys laskee vielä ensi vuonnakin

Työttömyyden arvoidaan laskevan aiemmin arvioitua nopeammin tänä vuonna 7,7 prosenttiin ja ensi vuonna hallituskauden lopulla 7 prosenttiin. Myös työttömien työnhakijoiden määrän ministeriö arvioi laskevan kymmenillä tuhansilla vuoteen 2020 mennessä.

Pitkäaikaistyöttömien määrän TEM arvoi vähenevän edelleen voimakkaasti, vaikka hiipumisen merkkejä määrän vähentymisessä alkaa jo olla ja ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä jää edelleen korkeammaksi kuin ennen finanssikriisiä kymmenen vuotta sitten.

Tänä vuonna tuntuvat hallituksen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tehdyt keston leikkaukset. Tämä voi vaikuttaa työttömien työnhakijoiden määrää tuntuvasti. Ministeriö viittaa talouspolitiikan arviointineuvoston raporttiin, jossa ansiosidonnaisen keston lyhentämisen vaikutus työllisyyteen olisi hieman alle 13 000 työllistä .

Sen sijaan paljon yhteiskunnallista keskustelua herättänyt aktiivimalli ei TEMin mukaan ole merkittävästi vaikuttanut työttömien työnhakijoiden määrään, koska aktiivimallin ehtojen täyttämiseen riittävät lyhyet työkeikat.