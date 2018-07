Designhotelli vai hoivakoti? Alvar Aallon suunnittelema Paimion parantola kiinnostaa ulkomaisia ostajia

Tästä on kyse Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri laittoi Paimion parantolan myyntiin kesäkuun alussa

Parantolasta ei ole vielä tehty tarjouksia, mutta kiinnostusta on ollut

Alvar Aalto -säätiö on kritisoinut parantolan myymistä tarjouskaupalla – paimiolaiset puolestaan pohtivat, mitä käy heille tärkeälle rakennukselle

PaimioPaimion parantolan myynti on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

Kiinteistönvälittäjä Sanna Varjanne Turun Seudun OP-Kiinteistökeskuksesta kertoo, että yhteydenottoja on tullut yllättävän paljon. Yhtään tarjousta ei ole vielä jätetty, mutta aikaa niiden jättämiseen on elokuun 23. päivään asti.

– Avoimessa esittelytilaisuudessamme kävi noin 250 ihmistä, ja jo silloin kaksi ilmoitti halukkuutensa jatkoneuvotteluihin, Varjanne sanoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri laittoi Alvar Aallon suunnitteleman Paimion parantolan myyntiin kesäkuun alussa, sillä sairaanhoitopiirillä ei ole rakennuksille käyttöä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö on vuokrannut osan tiloista, mutta osa on käyttämättömänä. Sairaanhoitopiirillä ei ole ollut rakennuksessa omaa toimintaa enää muutamaan vuoteen.

Parantavaa arkkitehtuuria

Paimion parantolaa pidetään Alvar Aallon funktionalistisen kauden päätyönä. Aalto suunnitteli sairaalan 1920–1930-lukujen vaihteessa tuberkuloosiparantolaksi. Suunnittelussa kiinnitettiin huomiota siihen, että rakennus itsessäänkin toimisi parantavana elementtinä.

Parantolan lattia on kirkkaan keltainen, kuin aurinko, ja rakennus on asemoitu mäntymetsän keskelle niin, että potilashuoneiden käytäviin lankeaa luonnonvalo.

Alvar Aalto suunnitteli parantolaan myös monia huonekaluja, joista on sittemmin tullut ikonisia. Tällainen on esimerkiksi Paimio-tuoli.

Rakennus on ollut vuodesta 2004 lähtien Unescon maailmanperintökohteiden aieluettelossa.

Yle vieraili Paimion parantolassa vuonna 2015, ennen kuin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri lopetti siellä toimintansa. Katso alla olevalta videolta, miltä sairaala näytti silloin.

Alvar Aalto -säätiö pohtii aikalisää

Alvar Aalto -säätiön johtaja Tommi Lindh on julkisuudessa kritisoinut tapaa, jolla parantolaa ollaan myymässä. Hän kertoi Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) kesäkuussa, että parantolan myynti eniten tarjoavalle on vastoin kaikkia keskusteluja, joita vuosien varrella on käyty.

Ilmoille on heitetty myös ajatus siitä, että parantolan uudeksi omistajaksi voitaisiin perustaa oma Paimion parantola -säätiö. Lindh kertoo Ylelle, että asiasta on käyty alustavia keskusteluja.

Kai tässä on sellainenkin mahdollisuus, että otetaan jossain vaiheessa aikalisä. Tommi Lindh, Alvar Aalto -säätiö

– Se vaatii aika paljon hyvää tahtoa ja rahoittajien yhteisymmärrystä asiasta. Olennaista olisi, että oli kyse sitten säätiöstä tai osakeyhtiöstä, sen tehtävänä olisi ikään kuin vain omistaa parantola ja pitää yllä sen huoltoa ja muita asioita, jotka sairaanhoitopiiri on tähän asti tehnyt, Lindh sanoo.

Paula Koskinen / Yle

Tommi Lindh muistuttaa, että parantolan omistaminen ei ole vain sitä, että sitä vuokrataan eteenpäin. Parantolalla on ollut vuodesta 1933 asti muun muassa omat huoltomiehet ja verstaat, ja Alvar Aalto -säätiö toivoo, että rakennuksen hyvä ylläpito jatkuisi.

– Kai tässä on sellainenkin mahdollisuus, että otetaan jossain vaiheessa aikalisä ja katsotaan nykyisen omistajan kanssa, onko muita mahdollisuuksia kuin vain kiinteistönvälittäjän käyttäminen. Uskoisin, että näihin keskusteluihin osallistuvat myös Ely-keskuksen ja Museoviraston edustajat.

Paimiolaisille tärkeä paikka

Jos Alvar Aalto -säätiössä ollaan huolissaan siitä, mitä parantolalle tapahtuu, on huolta ilmoilla myös paimiolaisten keskuudessa. Paimio-Seuran puheenjohtaja Timo Virta sanoo, että parantolan myynti tällä tavalla tuli heillekin yllätyksenä.

– Me olemme ihan äimänkäkenä. Emme osaa yhtään ajatella, mitä tässä nyt tapahtuu, Virta sanoo.

Olemme mieltäneet tämän jo pitkään kansallisaarteena. Timo Virta, Paimio-Seura

Kuten monella muullakin paimiolaisella, myös Virralla on muistoja parantolasta pitkältä ajalta. 1950-luvulla syntynyt mies asui itse lapsena Turussa, mutta vietti lomat Paimiossa. Jo silloin parantolan ympärillä oli ikään kuin oma yhteisönsä.

Parantolan nummi, kuten aluetta kutsuttiin, muodostui keskeiseksi paikaksi Paimiossa.

– Tämä on osa Paimiota ja paimiolaisille tärkeä paikka. Rakennus on piirtynyt meidän muistiimme. Olemme mieltäneet tämän jo pitkään kansallisaarteena, Virta sanoo.

Paimiolainen Timo Virta haluaisi nähdä Paimion sairaalan parantolana myös tulevaisuudessa. Paula Koskinen / Yle

Asian huomaa, kun seuraa lehtien mielipidepalstoja, verkkokeskusteluja tai pysähtyy juttelemaan ihmisten kanssa kadulla.

Paimion keskustassa pysäytetty Eila Kinnunen toivoo, että kaupunki ostaisi parantolan itselleen. Kaija Weckström puolestaan toivoisi, että parantolalle saataisiin paimiolainen omistaja.

Haaveena olisi, että toiminta jatkuisi jonkinlaisena kuntouttavana hoitoyksikkönä. Timo Virta, Paimio-Seura

– Sinne voisi tulla lapsille jotain toimintaa, päiväkoti vaikka.

Paimiolainen Harry Holm puolestaan miettii, voisiko parantolaan tehdä hotellin.

– Mutta olisikohan se kannattavaa laittaa metsään hotellia, hän pohtii.

Paula Koskinen / Yle

Paimion parantola on Museoviraston suojelema, joten ihan mitä tahansa rakennuksella ei voi tehdä. Myynnissä on kuitenkin yhteensä yli 15 000 neliömetrin verran rakennuksia – sairaalan lisäksi kuusi muuta parantolan yhteydessä olevaa rakennusta.

Paimio-Seuran puheenjohtaja Timo Virralla on selvä näkemys siitä, mitä hän parantolassa tulevaisuudessa mieluiten näkisi.

– Haaveena olisi, että toiminta jatkuisi jonkinlaisena kuntouttavana hoitoyksikkönä.