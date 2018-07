Professori Heikki Hiilamo uudistaisi rikoslakia netissä öykkäröinnin vähentämiseksi – "Sosiaalisen median kautta vihapuhe levittää myrkkyään, ja luo uhkaavaa ilmapiiriä"

Sosiaalisessa mediassa rehottava vihapuhe lisää turvattomuuden tunnetta Suomessa, arvioi Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo.

Hiilamon mielestä vihapuhe heikentää maan sisäistä turvallisuutta.

– Sosiaalisen median kautta vihapuhe levittää myrkkyään meidän yhteiskuntaan, ja luo negatiivista uhkaavaa ilmapiiriä.

Hiilamon mukaan Suomen lakeja pitäisi nyt tarkastella, ja pohtia, vastaako nykyinen lainsäädäntö sosiaalisen median asettamiin haasteisiin.

– Se on iso ongelma, johon pitäisi voida puuttua päättäväisesti. Esimerkiksi rikosoikeudellisin keinoin. Ilmiantokynnystä pitäisi madaltaa, ehkä lainsäädöntöäkin tarvitsee muuttaa.

Hiilamo sanoo, että sosiaalisen median edessä ollaan voimattomia, ja kädet pystyssä. Vihapuhe on levinnyt laajalle, ja siihen törmätään kaikissa yhteiskunnan kerroksissa.

– Olemme uudessa maailmassa somen kautta. Ei ole vielä ihan herätty siihen, miten tähän asiaan pitäisi puuttua. Erittäin negatiivinen puhetapa on tullut sallituksi, ja levinnyt laajalle.

Lapset ja nuoret huolestuttavat

Keskiviikkona Mikkelissä järjestetyssä Päämajasymposiumissa eri alojen asiantuntijat ja tutkijat esittivät yhdestä suusta myös huolensa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Suomessa on arvioiden mukaan edelleen noin 70 000 syrjäytynyttä nuorta.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) pitää nuorten syrjäytymistä yhtenä Suomen merkittävimpänä sisäisen turvallisuuden uhkana.

– Pieni ja tärkeä osa meidän nuorisosta syrjäytyy, ja reagoi moninaisemmin kuin pitkään aikaan. Suurella osalla menee paremmin kuin koskaan, mutta osa ajautuu esimerkiksi pahoihin huumekierteisiin jo yläkouluikäisenä.

Mykkänen aikoo vahvistaa ennaltaehkäisevää työtä tekeviä poliisin Ankkuri-tiimejä, jotka tekevät yhteistyötä lasten ja nuorten ympärillä toimivien ihmisten kanssa.

– Yhteistyössä opettajien, sosiaalityöntekijöiden ja lasten suojelun kanssa koettavat kouluissa nähdä niitä ryhmiä, jotka uhkaavat lipsua pahoihin vaikeuksiin.

Mykkäsellä on selvä viesti poliisille.

– Tärkeintä on saada se veitsi pois kädestä ennen kuin sillä lyödään. Se, kuinka nopeasti Nissanin varkaus selviää, on toissijainen asia, Mykkänen pohtii.

Mykkänen peräänkuuluttaa myös lastensuojelussa parempaa tiedonvälitystä. Turun terrori-iskun jälkeen viranomaisen tiedonvaihtoa on pyritty parantamaan.

– Yksi ihan ydinkysymys on, että nyt henkilötietolainsäädännöstä ei saada tehdä niin suojelevaa, että lastensuojelu ei esimerkiksi saa tietoonsa perheen tuomiohistoriaa. Nythän näin on, Mykkänen sanoo.

Myös professori Heikki Hiilamo pitää lastensuojelun tilannetta huolestuttavana.

– Lastensuojelu on tosi iso ongelma. Meillä on paljon vauraampi maa kuin 20 vuotta sitten, mutta silti meillä on kaksinkertainen määrä lapsia ja nuoria, jotka on sijoitettu kodin ulkopuolelle, Hiilamo sanoo.