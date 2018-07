Fimea vetää verenpainelääkkeitä pois markkinoilta syöpävaaran takia – koskee arviolta 20 000:ta suomalaista

Euroopan lääkeviranomaiset selvittävät parhaillaan lääkeaine valsartaania koskevaa laatuongelmaa. Kiinalaisen lääkeainevalmistajan (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.) valmistamasta valsartaanista on löydetty epäpuhtauksia, kertoo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tiedotteessaan.

Valsartaani on lääkeaine, jota käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Jakelukiellossa olevien valmisteiden markkinaosuus on Suomessa noin 30 prosenttia kaikista valsartaania sisältävistä lääkkeistä. Lääkkeen käyttäjiä on STT:n mukaan noin 20 000.

Suomessa jakelukiellossa ovat seuraavat valmisteet (suluissa myyntiluvan haltija): Valsarstad (Stada Nordic)

Valsartan Actavis (Actavis Group PTC ehf)

Valsartan Orion (Orion Pharma)

Valsartan ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Valsartan Sandoz (Sandoz A/S)

Valsartan/hydroklorotiazid Actavis (Actavis Group PTC ehf)

Valsartan/hydrochlorothiazide Orion (Orion Pharma)

Valsartan/hydrochlorothiazide Ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Valsartan/hydrochlorothiazide Sandoz (Sandoz A/S)

Valsarstad Comp (Stada Nordic)

Lääkevalmisteet, jotka sisältävät kyseisen valmistajan valsartaania, on asetettu jakelukieltoon ja niitä käyttäviä potilaita kehotetaan ottamaan yhteyttä apteekkiin lääkkeen vaihtamiseksi korvaavaan valmisteeseen, Fimea tiedottaa.

Valmisteista löytynyt epäpuhtaus on N-nitrosodimetyyliamiini (NDMA), jonka on eläinkokeissa havaittu nostavan syöpäriskiä. Ei ole varmuutta, miten paljon tämä epäpuhtaus mahdollisesti lisää syöpäriskiä ihmisellä.

Fimea rauhoittelee, että akuuttia potilasriskiä ei tämän hetkisen tiedon mukaan ole, mutta potilaita, jotka käyttävät yllä mainittuja valmisteita, suositellaan varotoimenpiteenä ottamaan yhteyttä apteekkiin lääkkeen vaihtamiseksi. Fimea myös ohjeistaa, että on tärkeää, ettei lääkehoitoa lopeteta, vaan se vain vaihdetaan hallitusti.