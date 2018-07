Chileläisupseereille pitkät vankeustuomiot vallankumouslaulaja Victor Jaran murhasta

Chilessä yhdeksän eläkkeellä olevaa upseeria on tuomittu vallankumouslaulaja Victor Jaran murhasta vankeuteen.

Jara pidätettiin päiviä 11. syyskuuta 1973 alkaneen Chilen sotilasvallankaappauksen jälkeen. Yhdysvaltain tukemassa vallankaappauksessa syrjäytettiin vasemmistolainen presidentti Salvador Allende ja valtaan tuli diktaattori Augusto Pinochet.

Jaran ruumis löytyi päiviä myöhemmin 44 luodinreiän lävistämänä. Jaraa oli myös kidutettu ja muun muassa hänen sormensa oli murskattu. Häntä pidettiin noin 5 000 muun poliittisen vangin kanssa Santiagon jalkapallostadionilla, jossa vankeja kuulusteltiin ja kidutettiin.

15 vuotta vankeutta

Tuomituista upseereista kahdeksan sai 15 vuoden vankeustuomion murhasta ja lisäksi kolme vuotta sieppauksesta, yksi puolestaan tuomittiin viiden vuoden tuomioon avunannosta murhaan. Tuomittujen sotilasarvot vaihtelevat luutnantista prikaatikenraaliin.

Murhatusta laulajasta tuli Chilen sotilasjuntan vastaisen liikkeen symboli ja hänen laulunsa tulivat tunnetuiksi ympäri maailmaa sotilasvallankaappauksen jälkeen. Muusikkona hän on innostanut muiden muassa U2:ta ja Bob Dylania.

Kesäkuussa 2016 Yhdysvaltain liittovaltion siviilioikeus tuomitsi niin ikään entisen chileläisupseerin, Pedro Pablo Barrientos Núñezin syylliseksi Jaran murhaan. Hänet määrättiin maksamaan Jaran perheelle 28 miljoonan dollarin korvaukset.

Chile on vaatinut Yhdysvaltoja luovuttamaan Núñezin, mutta asian käsittely on kesken. Hänellä on Yhdysvaltain kansalaisuus.

Pinochet johti Chileä vuoteen 1990. Hän kuoli 2006 joutumatta vastuuseen rikoksistaan.

Santiagon jalkapallostadion kantaa Victor Jaran nimeä. Jara oli naimisissa brittiläisen balettitanssijan Joan Turnerin kanssa ja heillä on kaksi lasta.

Lähteet: AFP, AP