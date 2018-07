Tutkijat loivat sarvikuonoalkioita – Koeputkihedelmöitys tuo toivoa lajille, jota jäljellä vain kaksi naarasta

42-vuotias Sudan oli viimeinen zairenleveähuulisarvikuonouros. Laji on äärimmäisen uhanalainen.

42-vuotias Sudan oli viimeinen zairenleveähuulisarvikuonouros. Laji on äärimmäisen uhanalainen. Dai Kurokawa / EPA

Tutkijoiden tavoitteena on saada zairenleveähuulisarvikuonon poikanen syntymään kolmen vuoden aikana.

Tutkijat ovat askeleen lähempänä metodia, joka saattaa estää zairenleveähuulisarvikuonon lopullisen sukupuuton. Lajia on jäljellä vain kaksi lisääntymiskyvytöntä naarasta. Lajin viimeinen uros, Sudan, kuoli maaliskuussa.

Keskiviikkona Nature Communications -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan tutkijat ovat onnistuneet luomaan alkioita koeputkihedelmöityksen ansiosta. Tutkijat hedelmöittivät zairenleveähuulisarvikuonouroksen spermalla sen lähisukulaislajin, etelänleveähuulisarvikuononaaraiden munasoluja.

Munasolut kerättiin eurooppalaisissa eläintarhoissa eläviltä naarailta, mutta tämän lajin yksilöitä on vielä jäljellä tuhansia.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tutkijat ovat onnistuneet luomaan kyseisen hybridialkion. Alkiot on nyt pakastettu odottamaan siirtoa keinoemoihin.

– Tavoitteenamme on, että ensimmäinen zairenleveähuulisarvikuonon poikanen syntyisi kolmen vuoden aikana, sanoi berliiniläisen Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research -laitoksen lisääntymisosaston johtaja Thomas Hildebrandt.

Sarvikuonon raskaus kestää 16 kuukautta, joten tutkijat aikovat saada alkiot valmiiksi ensi vuoden aikana.

Kädet eivät riitä

Tutkimusryhmän työvälineenä on ollut muun muassa kaksimetrinen, patentoitu, munasolujen keräämiseen tarkoitettu laite, sillä käsin sarvikuononaaraan uumeniin ei ylety.

Tutkijat ovat pyytäneet lupaa kerätä munasoluja viimeisiltä zairenleveähuulisarvikuononaarailta, Najinilta ja Fatulta, äidiltä ja tyttäreltä, jotka asuvat kenialaisessa luonnonpuistossa. Menetelmä ei kuitenkaan ole riskitön: munasolut on kerättävä tunteja kestävässä täydessä nukutuksessa.

– Olemme todella peloissamme, että jotain odottamatonta sattuisi. Se olisi painajainen, Hildebrandt sanoi.

Nämä munasolut hedelmöitettäisiin sitten yhä pakastimessa olevalla neljän sarvikuonouroksen spermalla. Sen jälkeen nämä "puhtaat" alkiot siirrettäisiin etelänleveähuulisarvikuonokeinoemoihin, sillä Najin ja Fatu eivät kykene kantamaan jälkeläisiä.

Joidenkin tutkijoiden mukaan menetelmä tulee kuitenkin liian myöhään zairenleveähuulisarvikuonon pelastamiseksi.

