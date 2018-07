Kela tiukkana: "Taksikeskuksille voidaan määrätä tuntuvia sanktiota, mikäli kyytien tila ei parane" – Rangaistukset voisivat kaataa kokonaisia taksifirmoja

Kelan pääsuunnittelija Anne Giss sanoo, että taksikyytejä välittäville palvelukeskuksille voidaan asettaa sanktioita, mikäli taksikeskukset eivät pysty toteuttamaan niille asetettuja velvoitteita.

Gissin mukaan kyydit on saatava Kelan vaatimalle tasolle tulevan viikonlopun aikana. Ellei näin tapahdu, sanktiot voivat olla tuntuvia.

– Sopimuksissa on selkeät sanktiot kirjattuna taksiyhtiöille. Ne liikkuvat muutamista sadoista kymmeniin tuhansiin euroihin ja ylikin, Giss sanoo.

Kela-taksien palveluntarjoajat ovat sitoutuneet sopimuksissa sanktioiden uhalla hoitamaan kuljetukset. Jos palveluntarjoaja ei kykene tuottamaan sovitun laatuisia palveluja, Kela voi tarvittaessa irtisanoa sopimukset ja hankkia kuljetukset muualta.

Invalidiliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Kuusela arvelee, että mikäli sanktiohin joudutaan turvautumaan, ne voisit pahimmillaan jopa kaataa taksiyhtiöitä ja aiheuttaa toteutuessaan hyvin vakavia seurauksia.

Kelan pääsuunnittelija Anne Giss luottaa kuitenkin siihen, että taksipalvelu tulee kulkemaan ensi viikolla sujuvasti ja sanktiot voidaan unohtaa.

Invalidiliitto: "Tilanne ei viikonlopun aikana korjaannu"

Pirkko Kuusela Invalidiliitosta arvelee, että taksikyytien tilanne ei yhden viikonlopun aikana korjaannu. Hän on huolissaan vammaisten, sairaiden ja vanhusten hoitoon pääsemisestä.

Kuusela väläyttää tilapäiseksi ratkaisuksi ongelmaan palveluseteleitä. Ne turvaisivat asiakkaille tavallisen taksikyydin saamisen sellaisissa tilanteissa, jos Kela-taksia ei ole tarjolla.

– Jollakin tavalla asiakkaiden pääsy hoitoon pitää turvata, oli näiden sopimusvenkoilujen tila mikä tahansa.

Kuusela ihmettelee, miksi Kelan piti tehdä taksikyytien kilpailutus samaan aikaan, kun taksiala meni jo muutenkin isoon myllerryksiin lakimuutoksen takia. Hän sanoo, että lakimuutoksen ajoitusta olisi pitänyt lykätä.

Kelan pääsuunnittelija Anne Giss vastaa, että Kelan oli pakko kilpailuttaa kyydit juuri nyt, sillä taksilain lisäksi sairasvakuutuslakiin tehtiin muutos samaan aikaan. Gissin mukaan taksilain ja sairasvakuutuslaki oli muutettava samaan aikaan, jotta asiakkaat saisivat korvauksen taksimatkoista.

– Laissa sanotaan, että taksimatka on korvattava ainoastaan silloin, kun matka tilataan tilausvälityskeskuksesta, jolla Kelan kanssa on sopimus.

Mistä on kokonaisuudessaan oikein kyse?

Jokaiseen maakuntaan valittiin vastikään kilpailutuksella Kelan taksitilauksista vastaava palveluntarjoaja. Heinäkuun alussa voimaan astunut muutos ei ole sujunut ongelmitta.

Kelan korvaamien taksikyytien kanssa on ollut tällä viikolla paljon ongelmia. Kelan korvaamiin taksimatkoihin (siirryt toiseen palveluun) oikeutetut ihmiset ja heidän läheisensä ovat kertoneet saapumatta jääneistä kyydeistä sekä tuntikausien odottelusta. Välillä tilauskeskukseen ei ole päässyt läpi ollenkaan.

– Sekä takseista että puhelinpalvelusta puuttuu resursseja. On paljon vakavia tapauksia, joissa syöpä- tai dialyysihoitoon menevät eivät ole päässeet hoitoihin. Seuraukset voivat olla tuntuvia, jos joku ei pääse hoitoon, Pirkko Kuusela Invalidiliitosta sanoo.

Kelan pääsuunnittelija Anne Giss allekirjoittaa sen, että tilanne on tällä hetkellä vakava ja seurannasvakutukset terveydenhuoltoon ovat merkittäviä, ellei asiaa saada äkkiä kuntoon.

Myös Ylen haastattelemat terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat aiemmin, että taksikyytien ongelmat voivat vaarantaa potilasturvallisuuden, jos hoitajilla menee kovasti aikaa asiakkaiden taksikyytin varaamiseen.

Invaliidiliiton Kuuselan mukaan dialyysipotilaan matka-aika ei saisi olla kovin pitkä, kuten nyt on käynyt. Monella on ollut ongelmia päästä taksilla oikeaan aikaan lääkärin tai Kelan korvaamaan kuntoutukseen.

– Tällä on isoja vaikutuksia terveydenhuoltoon pääsemiseen, sillä terveydenhuollon tutkimukset ja lääkäriajat ovat voimakkaasti aikataulutettuja. Nyt ne menevät kokonaan sekaisin, Kuusela.

Ongelmat koskevat vain osaa palvelukeskuksista

Kelan pääsuunnittelija Anne Gissin mukaan ongelmat koskevat vain osaa taksien maakunnallisista palvelukeskuksista, joita on Suomessa yhteensä 17. Hänen mukaansa kaksitoista keskusta toimii hyvin.

Ongelman ydinsyy on Gissin mukaan se, että taksien kysyntä on pompannut kolminkertaiseksi ja puheluiden määrä on yllättänyt Kelan.

– Tilauksia tulee enemmän kuin aiemmin. Asiakkaat kysyvät puhelinpalvelussa enemmän asioita tilauspuhelun yhteydessä, mikä pidentää soittojen kestoja ja sitä kautta jonoja.

Gissin mukaan ongelma ei ole taksiautojen määrä, vaan niihin asennetut laitteet. Tiedonkulku tilauskeskuksesta autoihin ei toimi joka paikassa.

– Laiteasennukset taksiautoissa ovat myöhässä monilla alueilla. Siksi tilauksia ei olla saatu vietyä autoihin asti.

