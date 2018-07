Useita verenpainelääkkeitä vedetään pois markkinoilta – Proviisori: "Lääkkeen käyttöä ei pidä missään nimessä keskeyttää, korvaavan tuotteen voi vaihtaa ilmaiseksi"

Fimea on vetänyt kymmenen verenpainelääkettä pois markkinoilta niiden sisältämän syöpäriskin takia. Kiinalaisvalmisteisesta valsartaani-lääkeaineesta on löydetty syöpää aiheuttavia epäpuhtauksia.

Yle kertoi keskiviikkona, että Fimea vetää valsartaania sisältäviä verenpainelääkkeitä pois markkinoilta syöpävaaran takia. Poisveto koskee kymmentä eri lääkevalmistetta.

Syy poisvedolle oli se, että kiinalaisen Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co -yhtiön valmistamasta valsartaanista löytyi epäpuhtauksia, jotka ovat eläinkokeissa nostaneet syöpäriskiä. Valsartaani on lääkeaine, jota käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa.

Fimean mukaan jakelukiellossa olevien valmisteiden markkinaosuus on Suomessa noin 30 prosenttia kaikista valsartaania sisältävistä lääkkeistä. Lääkkeen käyttäjiä on STT:n mukaan noin 20 000.

Lääkevalmisteet, jotka sisältävät kyseisen valmistajan valsartaania, on asetettu jakelukieltoon ja niitä käyttäviä potilaita kehotetaan ottamaan yhteyttä apteekkiin lääkkeen vaihtamiseksi korvaavaan valmisteeseen, Fimea tiedottaa.

Apteekeissa ei toistaiseksi ruuhkia – vaihdosta ei koidu kuluja asiakkaille

Johtava proviisori Laura Ahonen Yliopiston Apteekista kertoo, että apteekeissa ei toistaiseksi ole ilmennyt ruuhkia tai jonoja, mutta puhelimitse on tullut paljon kyselyitä.

– Meillä on Helsingin keskustan apteekissa käynyt jonkin verran ihmisiä vaihtamassa lääkettä korvaaviin tuotteisiin. Asia on kiinnostanut asiakkaita, ja olemme saaneet puhelimitse kyselyitä myös muiden verenpainelääkkeiden turvallisuudesta, johtava proviisori Laura Ahonen Yliopiston apteekista kertoo.

Vastaavan kaltaista lääkkeiden poistovetoa tapahtuu Ahosen mukaan silloin tällöin, mutta se on varsin harvinaista.

Hän neuvoo, että mikäli huomaa käyttäneensä jotakin poisvetolistan valmisteista, lääkkeen voi tulla lähimpään apteekkiin vaihtamaan korvaavaan valmisteeseen.

Vaihdosta ei koidu asiakkaalle ylimääräisiä kuluja, jos korvaava tuote on kalliimpi kuin aiemmin käytetty.

Proviisori tähdentää: "Lääkkeen käyttämistä ei saa keskeyttää"

Johtava proviisori Laura Ahonen Yliopiston Apteekista kertoo, että lääkkeitä on tällä hetkellä varastossa, joten ne eivät lopu heti. Tukkuliikkeistä on tulossa myös täydennystä, eli apteekeissa on varauduttu tilaamalla lisää lääkettä.

Ahonen teroittaa, että verenpainelääkettä käyttävien ei pidä missään nimessä keskeyttää lääkkeen ottamista. Lääkkeen käyttöä on jatkettava siihen asti, kunnes pääsee vaihtamaan korvaavan tuotteen tilalle.

– Jos ei pääse saman tien apteekkiin, niin tärkeintä on, että vaihdon pääsisi tekemään lähiaikoina, mahdollisimman pian. Välitöntä vaaraa ei ole, joten on parempi jatkaa toistaiseksi lääkkeen syömistä, mikäli apteekkiin ei pääse jostakin syystä heti, Ahonen sanoo.

Lue lisää:

Fimea vetää verenpainelääkkeitä pois markkinoilta syöpävaaran takia – koskee arviolta 20 000:ta suomalaista