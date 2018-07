Panssarintorjuntatykki varastettu Savonlinnassa, poliisi kaipaa havaintoja

Ampumakelvottomaksi tehty panssarintorjuntatykki on kadonnut entisen Hotelli Herttuan pihasta Kerimäellä.

Savonlinnan Kerimäellä sijaitsevan entisen Hotelli Herttuan pihasta on varastettu panssarintorjuntatykki.

Deaktivoitu eli toimimattomaksi tehty tykki kaupattiin Suomen asehistoriallisen seuran järjestämässä militariahuutokaupassa 16. kesäkuuta. Huutokaupassa myytiin viime syksynä suljetun hotellin pihalle kerättyä militariaa panssarivaunuista lähtien.

Tykin ostajan valtuuttama kuljetusyritys oli tulossa noutamaan tykkiä Kerimäeltä juhannuksen jälkeen, mutta kyseistä panssarintorjuntatykkiä ei enää löytynyt muun militarian seasta.

Tykki on voitu hinata paikalta

Poliisi epäilee, että tykki olisi varastettu. Tykki painaa noin 400 kiloa ja se on deaktivoitu, eli sillä ei voi ampua. Tykissä on kuljetusrenkaat ja vetokoukku.

Panssaritorjuntatykin merkki/malli on 37Pstk/36, sen kaliiperi on 37 ja sarjanumero 2207 on kaiverrettu putkeen. Tykissä voi olla myös valkoisella kirjattu teksti T3787 useassa kohdassa.

Poliisi kaipaa havaintoja tykin liikkeistä ja sen mahdollisesta sijaintipaikasta. Itä- Suomen poliisilaitoksen vihjepuhelimen numero on 0295 415 232 ja sähköpostitse vihjeitä otetaan vastaan vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

