Kuuluuko jogurttipurkki muovinkeräykseen? Muovien lajittelu yleistyy, mutta kaikille ei ole selvää, mikä kelpaa keräykseen

Suomalaiset ovat kohtuullisen hyviä kierrättäjiä, mutta parantamisen varaa on, sanoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti.

– Meitä on moneen junaan: osaa ei kiinnosta lainkaan, toiset hifistelevät ja haluavat yksityiskohtaisesti tietää, mihin mikäkin pieni murunen pitää laittaa, Partti kertoi Radio Suomen Päivän haastattelussa torstaina.

Viime aikoina on puhuttu paljon muovin kierrätyksestä. Partin mukaan muovia kierrätetään vielä niukasti, mutta se laajenee koko ajan ja kiinnostusta on.

– Ei ole kyse vain siitä, kerätäänkö muovia. Pitäähän sille olla myös käsittelylaitos, joka pystyy muovia prosessoimaan ja sitten myös markkinat, mihin kierrätetty muovi menee eli nimenomaan teollisuuslaitokset, jotka käyttävät kierrätysmuovia raaka-aineenaan.

Vuonna 2016 muovia ylipäätään ruvettiin keräämään ja laitos pakkausmuovijätteen käsittelyyn valmistui 2016.

Partin mukaan pääkaupunkiseudulla noin 5 000 asuinkiinteistöä on aloittanut muovinkeräyksen. Pääkaupunkiseudulla taloyhtiöissä muovinkeräysastian tilaus kiinteistöön on vapaaehtoista.

– (Keräys) yleistyy vauhdilla ja kyllä muovinkeräysastia tulee lähitulevaisuudessa olemaan yksi niistä pakollisista keräysastioista ainakin isommilla kiinteistöillä, Partti arvioi Radio Suomen Päivässä.

Tyhjän öljykanisterin paikka muualla

Vaikka kotipihassa olisi muovinkeräysastia, joillekin saattaa silti olla epäselvää, mitä muovia sinne saa laittaa. Muovikeräykseen kelpaa pakkausmuovi.

– Jogurttipurkki on pakkaus tai jos take away -ravintolasta ostetaan mukaan ruokaa, joka on jonkinlaisessa muovipakkauksessa – pussissa, kääreessä, pullossa – se on pakkaus. Jos ostaa tekstiilejä ja ympärillä on jonkinlainen muovivyö, sekin on pakkaus, Partti listaa esimerkkejä muovipakkauksista.

HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti. Atte Uusinoka / Yle

Pvc on ainoa muovilaatu, jota ei saa laittaa keräykseen. Partti toteaa, että pvc-muoviin ei tosin jokapäiväisessä elämässä juuri törmää: sitä kun on lähinnä lelu- tai työkalupakkauksissa, ei esimerkiksi elintarvikepakkauksissa.

Muovinkeräykseen ei myöskään saa laittaa vaarallisen aineen jäämiä eli esimerkiksi tyhjän öljykanisterin paikka on sekajätteessä, Partti muistuttaa.

Tällä hetkellä alle 20 prosenttia muovipakkauksista kiertää, loput päätyvät sekajätteeseen poltettavaksi.

