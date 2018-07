Hyvätapainen televisiotähti vai kovasanainen kiinteistöhai? – tällainen vieras Donald Trump saattaisi olla, jos hän astuisi sinun kotiisi

Yhdysvaltain presidentti Trump on sotilaskoulun kasvatti, joka entisten luokkakavereidensa mukaan puhuu edelleen kuin 15-vuotiaana.

Jos Donald Trump astuisi eteiseesi, millainen vieras hän olisi?

Ehkäpä hän ottaisi kyynärpäästä kiinni ja ohjaisi sisälle isännän elkein. Trumpin kättelytapaa on nimittäin luonnehdittu dominoivaksi.

Tai ehkä hän lähettäisi ensin turvamiehen sinetöimään vessasi ja ottamaan tarjoamastasi ruoasta näytteitä.

Saattaa olla, ettei Trump suostuisi astumaan tavallisen suomalaisen kotiin ollenkaan, sillä yleensä hänellä on varattuna kokonainen hotelli.

Toimittajat ja psykologit ovat ruotineet Trumpin käyttäytymistä jo ennen hänen presidenttiyttään. Pelkästään julkisten esiintymisten kautta ihmisen luonnetta on silti hankalaa arvioida.

Julkista aineistoa on kertynyt, sillä Donald Trump on ollut median valokeilassa lähes koko ikänsä. Hän syntyi yhteen Yhdysvaltojen rikkaimmista perheistä.

Hänen isänsä Fred Trump loi valtavan omaisuuden rakentamalla valtion tukemia asuntoja Brooklyniin ja Queensiin.

Monet Trumpin perheen tuntevat ovat sanoneet, että vaikka nuori Donald kamppaili jatkuvasti isäänsä vastaan, hänestä tuli lopulta hyvin isänsä kaltainen armoton liikemies.

Alakouluikäisenä Donald erotettiin koulusta huonon käytöksen vuoksi.

Lopulta isä Fred sai tarpeekseen ja lähetti hänet 13-vuotiaana sotilaallista kuria noudattavaan New York Military Academyyn.

Donald John Trump Syntynyt 14. kesäkuuta 1946 Queensissa, New Yorkissa, Yhdysvalloissa (ikä 72 vuotta)

Naimisissa Melania Trumpin kanssa. Liitosta poika Barron. Edellisistä liitoista lapset Donald Jr., Ivanka, Eric ja Tiffany

Suorittanut alemman korkeakoulututkinnon taloustieteessä Pennsylvanian yliopistossa vuonna 1968

Omaisuuden arvoksi on arvioitu 3,1 miljardia dollaria, eli runsaat 2,6 miljardia euroa

Tunnettu yritysjohtajana, kirjailijana ja televisiopersoonana. Siirsi liiketoimintansa johdon kahdelle vanhimmalle pojalleen presidenttikautensa ajaksi

Trumpin elämäkerran kirjoittaneen Michael D'Antonion mukaan siirto oli Trumpille järkytys, joka on jättänyt jälkensä hänen myöhempään elämäänsä.

Donald Trumpin tärkein vaikuttaja koulussa oli kovaotteinen kouluttaja, entinen upseeri Ted Dobias. Hän muisteli myöhemmin, että Trump oli manipulatiivisin oppilas, jonka oli koskaan tuntenut.

Trumpin koulukaverit ovat sanoneet, että hän puhuu edelleen samalla tavalla kuin 15-vuotiaana.

Trump on itsekin sanonut olevansa pohjimmiltaan sama ihminen kuin Military Academyn ensimmäisellä luokalla.

Trump vuonna 1988. Jenny Goodall / AOP

Sunnuntaina Trump saapuu Suomeen presidenttinä, mutta edellisellä vierailullaan hän oli vain newyorkilainen kiinteistösijoittaja.

Takana oli jo useampi konkurssi kiinteistöalalla.

Trump vieraili silloisen naisystävänsä Marla Maplesin kanssa Rauman telakalla vuonna 1992. Hänen suunnitelmissaan oli ostaa Suomesta risteilyalus, johon hän halusi kasinon.

Rauma-Repolan Rauman-telakalla valmistettiin siihen aikaan maailman upeimmat risteilyalukset. Nähtävillä oli sopivasti kaksi yli 100-metristä alusta.

Vierailua isännöi Rauma-Repolan meriteollisuuden toimialajohtaja Pekka Laxell, joka on kuvaillut Trumpia kohteliaaksi, hyvätapaiseksi ja reiluntuntuiseksi mieheksi (HS) (siirryt toiseen palveluun).

Lopuksi Trump halusi tutustua Rauman yöhön.

Lopuksi Trump halusi tutustua Rauman yöhön. Isännät olivat yllättyneitä, mutta lopulta paikaksi valikoitui Raumanlinna, jossa oli tarjolla elävää musiikkia ja virvokkeita. Vierailu kesti muutaman tunnin.

Liki kaksikymmentä vuotta myöhemmin Trumpin tapasi bisnesverkosto Amcham Finlandin silloinen toimitusjohtaja Kristiina Helenius.

Helenius ja Trump kohtasivat vuoden 2011 Correspondents' Dinner -tapahtumassa, joka on vuosittain järjestettävä suuri illallisjuhla Valkoisessa talossa.

Lyhyen keskustelun aikana Helenius sai Trumpista lämpimän kuvan. Julkisuudesta tuttu mies oli valppaan oloinen, ja hänen puhetapansa tuntui tutulta, aivan kuin hänet olisi tuntenut hyvinkin.

Donald Trump ja hänen ensimmäinen vaimonsa Ivana Trump vuonna 1985. Keith Butler / AOP

Trump tunnetaan kovasta kielenkäytöstään. Suomalaisten mielestä hän on vahvoilla mielipiteillään muun muassa kärjistänyt yhteiskunnallista keskustelua ja lisännyt aggressiivista kommentointia sosiaalisessa mediassa.

Trumpin elämäkerran kirjoittaneen D'Antonion mukaan Trump on kuitenkin erittäin kurinalainen siinä, mitä tekee, vaikka hänen lausuntonsa vaikuttavatkin usein holtittomilta.

Eräiden psykologien mukaan Trump tuntee kaikki mahdolliset myyntikikat, joita markkinointigurut ovat vuosien varrella kehittäneet.

Trumpin tapa kääntää kaikki epämieluisat kysymykset nurinniskoin kysyjän syyksi on peräisin New Yorkin ehkä pahamaineisimmalta juristilta Roy Cohnilta. Samaa perua on Trumpin tapa olla koskaan myöntämättä edes ilmiselvää tappiota.

Trump on aina tehnyt itsestään brändiä. Ensimmäiset miljoonansa hän tienasi jo opiskeluaikana kiinteistökaupoilla. Saatuaan isältään miljoonan dollarin lainan hän alkoi rakentaa hotellia Manhattanille.

Trump liioittelee itsestään mielellään. Hän ei esimerkiksi ole yhtä rikas kuin väittää.

Trump oppi varhain, että todellista rikkaampana esiintyminen helpottaa esimerkiksi bisneksentekoa ja lainansaantia. Lopulta hän keksi, ettei hänen tarvitse edes rakentaa mitään. Riittää kun on kuuluisa.

Ajatuksella presidenttiydestä hän leikitteli ensimmäisen kerran jo vuosikymmeniä sitten. Vaikka hän ei ollut aikaisemmin hoitanut yhtäkään vaaleilla valittua virkaa, hän harkitsi osallistumista useisiin presidentinvaaleihin.

Lopulta kesäkuussa 2015 Trump ilmoitti tavoittelevansa republikaanipuolueen presidenttiehdokkuutta vuoden 2016 vaaleissa. Loppu on historiaa.

Jos Trump istuisi kotonasi ruokapöytään, hän keksisi juttumiehenä varmasti puheenaiheita, vaikkapa suosikkiharrastuksestaan golfista.

Jos tarjoiluilla haluaa tehdä Trumpiin vaikutuksen, pöytään kannattaa kattaa hampurilaisia ja kevytlimsaa. Trump on sanonut suosivansa tiettyjen pikaruokaketjujen tarjoiluja.

Trumpin veljen Fred Juniorin alkoholismi ja siitä johtunut kuolema ovat syynä siihen, miksi Trump on sanonut, ettei ole ikinä koskenut alkoholiin, huumeisiin tai tupakkaan.

Donald Trump Valkoisessa talossa vuonna 2018. Michael Reynolds / EPA

Trump tapaa Suomessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Trumpin suhde Putiniin ja Venäjään on ollut pitkään ihmetyksen aihe.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset arvioivat Venäjän vaikuttaneen vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Trump voitti kaikkien yllätykseksi vastaehdokkaansa Hillary Clintonin. Nyt tutkitaan sitä, oliko Trumpin lähipiirin avustajia sotkeutunut Venäjän vaikutusoperaatioon.

Trump ei ole juurikaan kritisoinut Putinia vaan oikeastaan puolustanut tätä useaan otteeseen. Trumpin on sanottu arvostavan Putinia, jota hän pitää samanlaisena suurena johtajahahmona kuin itseään.

Presidentinvaalien aikaan hän kehotti julkisesti venäläisiä hakkereita etsimään Hillary Clintonin kadonneita tai tuhottuja sähköposteja.

Trump on myös syyttänyt Yhdysvaltain edellistä presidenttiä Barack Obamaa (siirryt toiseen palveluun) siitä, että tämä antoi Putinin ottaa Krimin niemimaan Ukrainalta osaksi Venäjää.

Neuvottelupöydässä Trumpista näkee, mitä hän tavoittelee, mistä hän motivoituu ja mistä hermostuu. Hän on tottunut liike-elämässä tekemään diilejä, joiden hyöty näkyy heti.

Maanantaina Trump ei kuitenkaan hae tuloksia ruokapöydässäsi vaan suljettujen ovien takana presidentti Putinin kanssa.

