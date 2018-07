Yle seuraa pelastusoperaatiota Thaimaan turmaluolalla: Tuhansien ihmisten telttakylä odottaa, saadaanko pojat turvaan jo perjantaina

Ylen Aasian-kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen saapui Tham Luangin luolaverkoston lähistöllä olevaan kylään, jonne on syntynyt mediasirkus.

MAE SAI Illan jo pimettyä leiri Tham Luangin luolaverkoston lähettyvillä tuntuu kuin pysähtyneen odottamaan seuraavaa käännettä.

Väkeä luolaverkoston lähistöllä on kuitenkin valtavasti. Maailman katse on suunnattu nyt tänne – ja se todella näkyy. Mutaisessa telttaleirissä on jopa tuhat toimittajaa. Korva poimii raportteja niin kiinaksi kuin norjaksikin.

12 pojan joukko jäi 25-vuotiaan valmentajansa kanssa loukkuun Tham Luangin luolaverkostoon Pohjois-Thaimaan Chiang Raissa juhannuspäivänä. Nuori valmentaja ja alle 16-vuotiaat jalkapalloilijat ovat olleet luolastossa siis liki kaksi viikkoa.

Matkalla luolaverkoston liepeille syntyneeseen vapaaehtoisten pyörittämään huoltoleiriin kaikkialla näkyi tiheän puuston peittämiä vuoria. Mieleen hiipi väkisinkin, kuinka yhden vuoren sisässä pelastamistaan odottaa poikajoukko.

Vuorien ja puiden lisäksi matkan varrelle osui kouluja, joiden pihoilla pelattiin jalkapalloa. Jossain täällä on koulu, jonka pelikentältä uupuu 12 pelaajaa.

Paikalla vapaaehtoisia ja mediaa

Ihmiset on jaettu täällä ikään kuin kahteen leiriin.

Niistä toisessa on pelastajia. Toisessa on puolestaan toimittajia ja muuta mediaväkeä – seuraamassa silmä kovana, mitä pelastajien telttakatosten luona tapahtuu.

Näiden ympärillä surraa vapaaehtoisten joukko tarjoilemassa ruokaa, vettä tai vaikkapa puhtaita kalsareita.

Telttakatosten reunoilla roikkuu kuivumassa sukelluspukuja. Autoja tulee ja menee. Niiden kyydissä on välillä rakennustarvikkeita, välillä sukeltajia.

Jotain tapahtuu koko ajan, mutta tietoa siitä tihkuu thain kieltä taitamattomalle niukasti.

Luolan suulle ei enää pääse, mutta huhut siitä, milloin poikia aiotaan ryhtyä pelastamaan liikkuvat täällä nopeasti.

Yhdysvaltalaiskanava CNN ehti jo aiemmin kertoa, ettei poikien pelastaminen ole mahdollista ainakaan vielä tänään (siirryt toiseen palveluun). CNN:n nimettömänä haastatelleen thaimaalaissukeltajan mukaan poikien ja heidän valmentajansa kunto ei riitä pelastusoperaation toteuttamiseen.

Mediasirkuksen keskellä huomio kiinnittyy nopeasti myös siihen, keitä täällä ei näy. Poikien omaisia kansainvälinen media ei ainakaan tällä hetkellä pääse haastettelemaan.

Chiang Rain maakunnan kuvernööri ilmestyy paikalle silloin tällöin pitämään tiedotustilaisuutta ja silloin kaikki ryntäävät paikalle.

Sadetta vastaan

Jos sää pysyy sateettomana, on yhä mahdollista, että poikia ja heidän valmentajaansa ryhdytään pelastamaan jo huomenna.

Runsaat sateet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta nopeastikin. Ja koska monsuunisadekausi on Thaimaan pohjoisosassa päivä päivältä lähempänä, voi auringonpaiste vaihtua rankkasateeksi äkkiä.

Tämän hetkisen säätiedotuksen mukaan sää suosisi pelastajia vielä huomenna, lauantaina alkavat sateet.

Juuri sateen vuoksi tehtävä on kokeneille sukeltajillekin vaikea. Luolastossa oleva vesi on paitsi sameaa, kuin haaleaa kaakaota, myös arvaamatonta.

Vesi saattaa siis liikkua luolastossa tavalla, jota ei voi ennustaa. Sameassa vedessä näkyvyys luonnollisesti jää heikoksi, mikä vaikeuttaa sukeltajien ja pelastettavien välistä yhteydenpitoa sitten, kun pelastusoperaatioon lopulta lähdetään.

Viikonlopulle ennustettujen sateiden myötä aika tulee tietyllä tapaa vastaan. Sateiden myötä vedenpinta luolastossa nousisi, mikä tekisi poikien pelastamisesta entistä vaikeampaa. Jos pelastaminen sukellusteitse ei onnistu, pojat saattavat jäädä luolastoon jopa kuukausiksi.

Kaikesta valmistelusta huolimatta voi silti hyvin olla, että aikeista joudutaan luopumaan. CNN:n jo kertomia tietoja valmentajan ja muutaman pojan heikosta kunnosta ei kuitenkaan ole vahvistettu.

Jopa 24 tunnin sukellus

Vielä illallakin leirissä tapahtuu. Hämärässä vedetään kaapelia, jolla on ilmeisesti tarkoitus saada luolastoon happea.

Vettä luolastosta on pumpattu pois jo useamman päivän ajan.

Paikoittelen hyvin ahdasta luolaverkostoa kuvaillaan haastavaksi jopa kokeneelle sukaltajalle. Siksi paikalla on luolasukeltajien parhaimmistoa muun muassa Yhdysvalloista ja Britanniasta.

Pelastusoperaatiossa on mukana myös suomalainen Mikko Paasi. Paasi lähti sukeltamaan luolastoon torstaina aamulla. Hän kertoi STT:lle tulevan sukelluksen kestävän 12–24 tuntia.

Pitkiä työpäiviä täällä tekevät juuri nyt kaikki, mutta yhteishenki näkyy ja syy on selvä: kaikki toivovat tragedialle onnellista ja nopeaa loppua.

