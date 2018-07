Tältä näyttää Vaasan asuntomessualue 10 vuoden jälkeen – pintaremonttia jo tarvitaan, mutta sopu on säilynyt: "Naapurit morjestelevat toisiaan terasseilta"

Tomi ja Jenny Vuolletin perhe asuu tyytyväisenä messutalossa. Lapsimäärä on kasvanut, kodinkoneita on vaihdettu ja ylioppilasjuhlia suunnitellaan.

Tomi ja Jenny Vuollet ovat Vaasan asuntomessualueen alkuperäisasukkaita. He rakensivat 10 vuotta sitten valkoisen talon itselleen ja kolmelle lapselleen. Messujen jälkeen perheeseen on syntynyt neljäs lapsi.

– Yksi lisähuone olisi tehty, jos olisi tiedetty, että vielä iltatähti perheeseen tulee, hymyilee Jenny Vuollet.

Perhe on viihtynyt hyvin messutalossaan. Rakentajina he olivat kokeneita, ja siksi virheet osattiin välttää. Talo on osoittautunut kaikin puolin toimivaksi ja vastannut asukkaiden tarpeita.

Pieni tontti on riittänyt

Kaikista isoimman plussan asuntomessualue saa pariskunnalta sijainnista. Kaupungin keskusta on kolmen kilometrin päässä, mutta silti asuntoalue on rauhallinen ja luonto on lähellä.

– Sopivasti meri mieltä rauhoittaa, kun sen äärellä asuu. Pitää vaan muistaa sitä arvostaa, sillä nyt kun on asuttu tässä 10 vuotta, on meri tavallaan arkipäiväistynyt, toteaa Tomi Vuollet.

Vuolletin perheen talo on yksi messualueen 20 omakotitalosta. Talot on rakennettu pienille tonteille vieri viereen rantaa seurailevan kadun varteen. Alueella on lisäksi 28 yhtiömuotoista pientaloa ja kolme kerrostaloa, yhteensä 130 asuntoa.

– Meille pieni tontti ja kaupunkimainen omakotiasuminen sopii. Emme ole mitään puutarhaihmisiä. Tietysti välillä tuntuu hassulta, kun naapurit morjestelevat toisiaan terasseilta, mutta 10 vuotta täällä on nyt eletty hyvässä sovussa, joten eiköhän jatkossakin, toteaa Jenny Vuollet.

Tomi ja Jenny Vuollet ovat tyytyväisiä taloonsa ja asumiseensa Suvilahden asuntomessualueella. Tuomo Rintamaa / Yle

Pysyvä jälki

Merenrantavyöhykkeelle sijoittuva messualue on osa 70-luvulla syntynyttä Suvilahden lähiötä. Toiveena ja odotuksena 10 vuotta sitten oli, että asuntomessujen ansiosta vanha lähiö kokisi uuden kukoistuksen.

Elämä Suvilahdessa piristyikin, kun asuntomessut toivat alueelle noin 500 uutta asukasta. Samalla väheni huoli peruspalveluiden säilymisestä alueella.

Tomi ja Jenny Vuollet sanovat, että Suvilahden palvelut riittävät hyvin varsinkin kun keskustan palvelut ovat lähes kävelymatkan päässä.

Suomen Asuntomessujen kehitys- ja tutkimuspäällikön Kari Tervosen mukaan tavoitteena on, että asuntomessuilla olisi aina myönteistä vaikutusta messukaupunkiin.

– Vaasaan jäi hyvä ja pysyvä jälki, toteaa Tervonen.

Uhkiakin on ollut

Vaasan asuntomessualueen asukkaille tehty kyselytutkimus vahvistaa, että alueella asuu tyytyväistä väkeä. Kiitosta asukkailta on tullut muun muassa juuri alueen peruspalveluista.

– Tämä mielipide korostuu jonkin verran kerrostaloasukkaiden keskuudessa. Asukkaat kokevat, että koko alue on nyt vilkkaampi ja toimii paremmin, toteaa Tervonen.

Myös Suvilahden kaupunginosayhdistyksessä on iloittu siitä, että lähiöön on tullut uutta elämää. Suvilahti-seuran puheenjohtajan Pirjo Andrejeffin mukaan asuntomessuilla on ollut myönteistä vaikutusta kaupunginosan kehitykseen.

Mikään taikasana asuntomessut ei ole kuitenkaan ollut - palveluiden säilymiseksi on tarvittu työtä ja kansalaisaktiivisuutta. Esimerkiksi Suvilahden kirjaston lakkauttaminen on ollut esillä useampaan kertaan.

Ranta kaipaa kehittämistä

Pirjo Andrejeff toivoo, että Suvilahden lähiluontoa hoidettaisiin nykyistä paremmin. Rannan kävelyreitti kaipaisi ehostamista ja kohentamista.

Myös Vuolletin perheessä on mietitty, että rantareitissä olisi kehittämisen varaa. Kaupunkilaiset ulkoilevat mielellään Suvilahden kävelyreitillä. Alueen luonto ja runsas linnusto houkuttelevat retkeilijöitä.

– On huomattu, että täällä liikkuu paljon ihmisiä. Rannan kävelyreittiä pitäisi pidentää vaikka ihan niin, että se kiertäisi koko Sundominlahden ympäri. Sellaisena reitti houkuttelisi vaasalaisia ja miksei turistejakin, pohtii Tomi Vuollet.

Valkoinen talo on vastannut rakentajiensa kaikkia odotuksia. Jarkko Heikkinen / Yle

Yhteistä toimintaa

Tehdyn kyselyn mukaan osa messualueen asukkaista kaipaisi enemmän yhteisöllisyyttä, yhteistä toimintaa muiden alueen asukkaiden kanssa.

– Juttelu ja yhteydenpito naapureiden kanssa ei ole kovin vilkasta, mutta tämä taitaa olla haaste koko Suomessa, ei pelkästään Vaasassa, toteaa Kari Tervonen.

Tomi ja Jenny Vuollet kuitenkin sanovat, että messualueen asukkaista on muodostunut oma yhteisönsä.

– Ainakin meidän kadulla meillä alkuperäisasukkailla on yhteisöllisyyttä. Me jotka ollaan savessa ja mudassa ryömitty ne ensimmäiset vaiheet - kyllä meillä on yhteisöllisyyttä.

Pientä pintaremonttia

Ajan kuluminen näkyy messualueella. Asunnoissa alkaa olla pintaremontin tarvetta. Vuolletin perheessä on huomattu, että kodinkoneiden ikä ei nykyisin ole pitkä.

– Taitaa liesituuletin olla keittiössä ainut laite, jota vielä ei ole jouduttu vaihtamaan.

Ajan kuluminen näkyy myös lasten kasvamisessa. Vuolletin perheessäkin suunnitellaan jo lakkiaisia. Tietääkö se remonttia?

– Jos rouvalta kysytään, niin kyllä. Maalata voisi ja myös puutarhanhoitoon voisi vähän panostaa, naurahtaa Jenny Vuollet. Puoliso lupaa tarttua siveltimeen - ainakin jos sateisia päiviä tulee.