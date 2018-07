Niina Hyrsky puolustusministeriön viestintäjohtajaksi

Valtioneuvosto on nimittänyt puolustusministeriön viestintäjohtajaksi Niina Hyrskyn. Hän aloittaa viiden vuoden määräaikaisessa virassa syyskuun alussa.

Hyrsky toimii tällä hetkellä lehdistöneuvoksena Suomen suurlähetystössä Tukholmassa. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Sitä ennen Hyrsky on toiminut muun muassa Handelsbanken Suomen viestintäjohtajana vuosina 2005–2011. Lisäksi Hyrskyllä on laaja kokemus uutistoimittajan ja -tuottajan töistä Yleisradiossa, Helsingin Sanomissa ja Nelosen uutisissa.

Puolustusministeriön viestintäjohtajan paikkaa haki 21 ihmistä, mukaan lukien nykyinen viestintäjohtaja Max Arhippainen.

Viestintäjohtaja johtaa viestintäyksikköä ja on osa ministeriön johtoa osallistuen ministeriön johtoryhmätyöskentelyyn. Viestintäjohtaja vastaa puolustusministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä toimii ministeriön johdon asiantuntijatukena. Lisäksi viestintäjohtaja ohjaa hallinnonalan viestinnän periaatteiden määrittämistä ja yhteensovittamista.