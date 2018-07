”Neuvotteluissa kohtaavat maailman suurin 5-vuotias ja shakkimestari”, arvioi johtajuuskonsultti Trumpin ja Putinin neuvottelutaktiikkaa

Heinäkuun 16. päivä Helsingissä tapaa kaksi maailman ehkä vaikutusvaltaisinta johtajaa, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin. Molemmat ovat tunnettuja itsevaltaisesta ja arvaamattomasta johtamistyylistään. Miten he käyttäytyvät neuvottelutilanteessa?

Filosofian tohtori ja johtajuuskonsultti Mikko Innanen nostaa ensimmäiseksi tarkasteltavaksi asiaksi neuvottelujen tavoitteet.

– Kaikkien neuvottelijoiden, myös itsevaltaisten johtajien, on tärkeää ymmärtää omat tavoitteensa ja mitä minimissään neuvotteluista haluaa. Yhtä tärkeää on pyrkiä ymmärtämään, mitä neuvottelujen toinen osapuoli tavoittelee.

Tämä toisen osapuolen tavoitteiden arviointi on Trumpin ja Putinin tapaamisessa hankalaa, koska molemmat saattavat tehdä yllättäviä päätöksiä tai tulkita yhteisiä päätöksiä omaksi hyödykseen.

Psykologian näkökulmasta itsepäinen ihminen voi olla hyvin arvaamaton. Hän voi tavoitella neuvotteluissa periaatteessa mitä vaan.

– Varsinkin Putinista on vaikea päätellä mitä hän tavoittelee. Hän on kuin shakkimestari, jolla on aika monta siirtoa etukäteen ajateltuna vaikka pelataan vasta ensimmäistä siirtoa.

Putinin takana on myös joukko Kremlin strategeja, joilla on monen vuoden suunnitelmat Venäjän suunnasta. Näitä suunnitelmia ei vaan oikein tunneta Kremlin ulkopuolella, joten Venäjän ja Putinin neuvottelutaktiikkaa on vaikeampaa arvioida.

Trump on itsekäs diilintekijä

Donald Trump puolestaan on ollut politiikassa vasta pari vuotta. Hän on tottunut liike-elämässä tekemään diilejä, joiden hyöty näkyy heti. Neuvottelumielessä hänestä näkee selkeämmin, mitä hän tavoittelee, mistä hän motivoituu ja mistä hermostuu.

– Minulle tulee hänestä mieleen 5-vuotias lapsi, joka keskittyy tähän päivään ja omiin etuihin. Hän ajaa amerikkalaisten tämän sukupolven etuja. Eihän häntä kiinnosta ollenkaan seuraavan sukupolven hyvinvointi esimerkiksi ympäristön osalta, arvioi filosofian tohtori Mikko Innanen.

Tietysti myös Trumpin takana on joukko poliittisia neuvonantajia ja strategeja. Eri asia on, kuunteleeko presidentti heitä.

– Voi olla että hän yksin neuvottelee hyvän diilin, vähän fiiliksen mukaan. Ja jos joku kritisoi hänen päätöksiään, niin hänhän suuttuukin kuin 5-vuotias.

Innanen pohtii, että Putinilla voi olla Helsingin neuvotteluihin paremmat lähtökohdat. Innanen muistuttaa, että Putinin ja Venäjän suunnitelmat tulevaisuuden suhteen ovat 30-vuotiset ja Trumpin vain 3-vuotiset.

Putin voikin käyttää neuvottelutaktiikkaa, jossa antaa Trumpille ja Yhdysvalloille jonkin pienen edun ja varmistaa itselleen ja Venäjälle jonkin suuremman hyödyn pidemmällä aikavälillä.

Putin haluaa olla johtaja, joka muistetaan ikuisesti

Miltä suurvaltajohtajat sitten haluavat näyttää Helsingin neuvottelujen jälkeen? Hyvältä tietysti, mutta ehkä eri tavoin. Psykologisesti ajatellen neuvotteluissa mitataan, kumpi on suurempi ja mahtavampi. Tässä Venäjä voi olla vahvemmilla.

– Kyllähän Putin tavoittelee suurta kansansuosiota. Venäjällä on ollut tsaarinvalta ja maan johtajat ovat perinteisesti olleet suuria johtajia, jotka muistetaan ikuisesti.

Trump sen sijaan on jo aiemmin pyrkinyt mielistelemään Putinia, eikä niinkään haastamaan häntä.

– Trumphan on pyrkinyt oleman hyvää pataa Putinin kanssa. Trump on muun muassa vähätellyt Venäjän vaikutusyrityksiä Yhdysvaltain presidentinvaaliin ja pyrkinyt muutenkin imartelemaan Putinia.

Johtajuuskonsulttina Mikko Innanen itse seuraa kahden itsevaltiaan tavoin käyttäytyvän valtionpäämiehen tapaamista hieman huolestuneena.

– Johtaja, jolle henkilökohtainen gloria eli kunnia on hyvin tärkeää, voi tehdä pienessäkin ajassa aika paljon hölmöyksiä saadakseen sen, mitä kokee eniten tarvitsevansa. Onhan sellaisessa käytöksessä riskejä, kun puhutaan maailmanpolitiikan ja maapallon kannalta keskeisistä asioista.