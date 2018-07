Huippukokouksen valmistelut kiihtyvät Helsingissä: Luksushotellin edessä purettiin mystistä lastia, autosaattue katkaisi liikenteen Tuusulanväylällä

Helsingin keskustassa sijaitsevan hotelli St. Georgen edustalla on purettu torstaina iltapäivällä mystistä lastia kuorma-autoista. Autoja oli useampia. Ainakin yhdessä niistä oli lastina pääasiassa vaaleanpunaisia kovamuovilaatikoita.

Kuorma-autot kuuluivat suomalaiselle kuljetusyritykselle, mutta lastia oli purkamassa pääosin amerikkalaisia turvallisuushenkilöitä. Paikalla oli myös diplomaattiauto.

Purkutyötä johtanut henkilö ei halunnut kommentoida tilannetta medialle mitenkään.

Kai Jaskari / Yle

Yle Uutiset kertoi jo eilen, että kyseisessä hotellissa majoittuu Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin delegaatio, kun Trump tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin Helsingissä heinäkuun 16. päivänä. Hotellin varauskalenterin mukaan näyttäisi siltä, että delegaatio olisi saapumassa paikalle tulevana lauantaina.

St. George on keväällä avattu luksushotelli, jossa on 148 huonetta ja viisi sviittiä. Hotellissa on muun muassa spa-osasto sekä oma leipomo.

Autosaattue katkaisi liikenteen Tuusulanväylällä

Aiemmin iltapäivällä Helsinki-Vantaan lentokentän suunnalta ajoi autosaattue, jonka vuoksi poliisi seisautti muun liikenteen. Saattuessa oli useita kuorma-autoja ja iso musta katumaasturi.

Autoletka ajoi ensin Tuusulanväylää, sitten Kehä I:stä ja lopulta Hämeenlinnanväylää keskustaan.

Torstaina Helsinki-Vantaalla kävi iso amerikkalainen sotilaskone. Samana iltapäivänä poliisin saattama autoletka ajoi kentältä keskustaan. Poliisi pysäytti liikenteen Tuusulanväylän ja Kehä III:n liittymässä.

Muun muassa Iltalehti on kertonut (siirryt toiseen palveluun), että lentokentälle oli aiemmin torstaina laskeutunut Yhdysvaltojen ilmavoimien kuljetuskone. Ilta-Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) kone jätti Helsinki-Vantaan hieman ennen kello 14:ää.

