Kaksi turisteja kuljettanutta venettä kaatui Thaimaan Phuketissa – kymmeniä kateissa

Kaksi turisteja kuljettanutta venettä on kaatunut myrskyssä Thaimaan Phuketin edustalla. Poliisin mukaan toisessa veneessä oli noin sata ihmistä ja toisessa 39.

Pelastustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Pelastustöitä vaikeuttaa pimeys sekä kova myrskytuuli ja korkeat aallot.

Yhä kateissa olevien määrästä on ristiriitaisia tietoja. Uutistoimisto AFP:n tavoittaman paikallisviranomaisen mukaan kateissa on kymmeniä ihmisiä. Myös thaimaalainen televisiokanava kertoo lähes 50 kateissa olevasta. Sen sijaan uutistoimisto AP:n tavoittaman poliisin mukaan kateissa on yhä seitsemän ihmistä.

AP:n mukaan pienemmän aluksen matkustajat on saatu pelastettua maihin.

Chalongin poliisi on vahvistanut The Phuket News -uutissivustolle (siirryt toiseen palveluun), että meressä kelluu ihmisiä. Poliisin mukaan veneessä oli myös paljon lapsia.

AP:n mukaan toisessa aluksessa oli kiinalaisia turisteja ja pienemmässä kiinalaisia ja eurooppalaisia turisteja.

Suurempi aluksista oli sukellusretkiä järjestänyt vene, ja se kaatui Koh Hein lähellä Phuketin eteläkärjen tienoilla. Toinen vene kaatui Koh Mai Thonin lähellä, Phuketin kaakkoispuolella.

Pelastustöissä on ollut myös paikallisia kalastusaluksia. Paikallismedian kuvissa näkyy meressä kovassa aallokossa kelluvia pelastuslauttoja.

Phuketin alueella on parhaillaan raju myrskysää, joka jatkuu ensi tiistaihin asti.

Päivitetty 5.7.2018 kello 17.00: Lisätty tietoja mm. kateissa olevista, kansallisuuksista.

Lähteet: AFP, AP, Yle