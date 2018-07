Yhteiskäyttöfillareita, iltatapahtumia, vastassa uniikki heimo – 9 tärppiä asuntomessukävijöille Poriin

Porin asuntomessuille odotetaan yli sataatuhatta vierailijaa. Messualueelle Karjarantaan on rakennettu 28 pientalokohdetta, päiväkoti ja ikäihmisten palvelutalo.

Kävijät pääsevät tutustumaan messujen kohteisiin ja ohjelmaan joka päivä kello 10–18. Messuorganisaation mukaan ruuhkaisimmat ajat ovat kello 12:n jälkeen.

Kokosimme nipun vinkkejä messukävijöille.

1. Viiden tonnin talo

Yli 80 vuotta vanha talo on kunnostettu asuntomessuja varten uuteen uskoon. Messualueen keskellä sijaitseva rakennus sai lempinimensä kaksi vuotta sitten hintansa perusteella.

Uudistetun kohteen erikoisuus on autovajan katolle rakennettu piha. Terassi on hulppean kokoinen: pinta-alaa on 80 neliömetriä, joista 50 on lasitettua.

Viiden tonnin talo on kohde numero 16. Muutama viikko sitten remontti oli vielä täydessä vauhdissa. Päivi Meritähti / Yle

2. Kaupunkipyörät ja yhteiskäyttöfillarit

Messualueelle voi kaartaa kaupunkipyörällä. Pyörät ovat käytössä koko tapahtuman ajan eli 5. elokuuta asti. Pyörän saa alleen Matkakeskuksesta, Kauppatorilta ja asuntomessualueen pääportin läheisyydestä. Vuokraus onnistuu Donkey Republic -sovelluksen avulla.

Porilaiset voivat myös antaa oman pyöränsä vuokrattavaksi Zygä-sovelluksen kautta 6. heinäkuuta alkaen. Sovellus pilotoidaan Porissa. Porin käyttökokemusten perusteella on tarkoitus kehittää yhteiskäyttöpyöräilyn palvelumalli, joka on luotu erityisesti tapahtumia varten.

3. Mobiilisovellus opastaa

Ensimmäistä kertaa koskaan asuntomessujen kävijät voivat ladata älylaitteeseen Asuntomessut-sovelluksen. Sovelluksesta näkee muun muassa kohteet, näytteilleasettajat, ravintolat sekä ohjelmakalenterin.

Sovellus lähettää myös viestejä ja kertoo lisäinfoa lähellä olevista kohteista, kunhan älylaitteessa on bluetooth päällä.

Villa Luoto, kuva kesäkuulta. Jenni Joensuu / Yle

4. Palvelutalo

Karjarannan messualueelle on rakennettu ensimmäistä kertaa pientalokohteiden lisäksi ikäihmisten palvelutalo. Villa Luoto -nimisessä palvelutalossa toinen siipi on avoinna messukävijöille.

Asukkaat muuttavat palvelutaloon syksyllä. Asukaspaikkoja on 54.

5. Iltatapahtumat

Porin asuntomessujen erikoisuutena on tiettyjen päivien pidennetyt ilta-aukioloajat ja live-artistit. Avajaisviikonloppuna lauantaina messuilla voi kierrellä kello 23:een asti. Neljä Ruusua esiintyy iltayhdeksältä.

Myöhemmin messuilla esiintyvät myös Jannika B, Elias Kaskinen ja Mikael Gabriel.

Ruokapuistoon on istutettu toistaiseksi satakunta kasvia. Carolus Manninen / Yle

6. Ruokapuistoon uutta kävelysiltaa pitkin

Kokemäenjoen toiselta puolelta Hevosluodosta vierailija löytää Suomen ensimmäisen julkisen ruokapuiston. Ruokapuistossa kävijät saavat vapaasti kerätä ja syödä puiston antimia.

Tarjolla on esimerkiksi omenoita, päärynöitä ja marjoja pensaista. Puiston lähtökohtia ovat yhteisöllisyys ja lähiruoka.

Messualueelta vierailijat pääsevät ruokapuistoon uutta kävelysiltaa, Niittäjänsiltaa, pitkin.

7. Porin teatteri oheiskohteena

Asuntomessualueen lisäksi Porista löytyy oheiskohteita, joista yksi on Porin Teatteri. Teatteritalo on Suomen vanhin suomenkielinen teatteri. Päänäyttämö on rakennettu vuonna 1884.

Teatterissa voi vierailla koko asuntomessujen ajan. Teatteri on peruskorjattu viime syksynä. Porin Teatteritalo Oy:n toimitusjohtajan Anttivesa Knuuttilan mukaan muutos teatterissa on täydellinen.

– Etenkin teatterin vanha puoli on palautettu vanhaan loistoonsa, hän kertoo.

Porin Teatteri on peruskorjattu viime syksynä. Kuvassa teatterista löytyvä kattomaalaus. Tapio Termonen / Yle

8. Teollisuushallin muraali

Kokemäenjoen rannalla asuntomessualueen laidalla on teollisuushalli, jonka seinään on maalattu taideteos Lauantai-ilta. Teoksen tekijä on taiteilija Essi Ruuskanen.

Asuntomessuorganisaatio avasi haun seinämaalaustaideteokselle keväällä 2017, koska taide haluttiin osaksi messualuetta.

Taiteilija Essi Ruuskasen teos Lauantai-ilta. Liisa Kallio / Yle

9. Porilaisuus

Porilaisuus on yksi asuntomessujen teemoista. Suorien porilaisten kohtaamiseen on syytä varautua mielikuvaharjoituksin.

Porin kaupungin viestintäpäällikkö Salla Rajala kertoo, että porilaiset ovat outoja mutta aitoja. Kun heidän kanssaan juttelee, keskitietä ei kannata etsiä. Heidän kanssaan voi kokea asioita, joita ei muualla koe.

– Porilaiset ovat ehdottoman uniikkeja ihmisiä. He ovat omanlaisensa heimo, hän sanoo.