Yhdysvaltojen Kiina-tullit kovenivat, EU saattaa olla seuraava – jos kauppasota syttyy, kärsijänä voi olla Suomen autoteollisuus

Tänään perjantaina Yhdysvallat asetti 25 prosentin lisätullit sadoille kiinalaisille tuotteille, joiden tuonnin arvo on 34 miljardia dollaria eli noin 29 miljardia euroa. Kiina on sanonut vastaavansa samalla mitalla ja määräävänsä yhdysvaltalaisille tuotteille yhtä suuret vastatullit.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut USA:n langettavan Kiinalle lisää tullikorotuksia kahden viikon kuluttua, jotta tullattavia tuotteita kertyy yhteensä 50 miljardin dollarin arvosta.

EU- ja kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen Elinkeinoelämän keskusliitosta kuvailee uusia rajoitteita vasta ensiaskeliksi USA:n ja Kiinan tappelussa. Kauppapolitiikka on lähinnä väline, kun suurvallat selvittävät asemiaan.

– Kumpikin maa on Suomelle tärkeä vientimarkkina, joten tilanteen kiristyminen on ikävää, Turtiainen toteaa.

Turtiaisen mukaan Euroopan unioni on poliittisesti vaikeassa välissä: sen täytyy puntaroida, onko Kiina vai Trumpin USA sille läheisempi kumppani.

Samaan aikaan unionin on pistettävä Yhdysvalloille kampoihin omien tuontitulliensa kanssa. Trump on uhkaillut, että Yhdysvallat nostaisi eurooppalaisten autojen tuontitullit 2,5 prosentista 20 prosenttiin.

Milloin kauppasota iskee?

Kauppasodalle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Turtiaisen mukaan kriteerejä on kaksi: kaupan esteiden koko ja vastatoimien kierre. Kaupankäynnin rajoittamisen on oltava epätavallisen laajaa ja tapahduttava jatkuvana vuorotteluna.

EU:n ja Yhdysvaltojen välillä kierre on jo olemassa. Yhdysvallat on korottanut alumiinin ja teräksen tuontitulleja ja EU on reagoinut asettamalla vastatulleja.

– Jos 20 prosentin autotullit tulevat voimaan Yhdysvalloissa, mittakaava on poikkeuksellisen laaja. Silloin EU:n ja USA:n välillä voidaan puhua jo jonkinasteisesta kauppasodasta, Turtiainen sanoo.

Tällä hetkellä seuraavaa siirtoa odotetaan Yhdysvalloilta. Maan kongressin välivaalit pidetään marraskuun alussa ja autotullien korottaminen niiden alla on Trumpin toivelistalla.

Saksa ottaisi takkiinsa eniten

Lähes kymmenen kertaa nykyistä korkeampi autojen tuontitulli olisi kova isku eurooppalaisille autonviejille.

– Se saisi valmistajat miettimään, pitääkö valmistusta siirtää Euroopasta Yhdysvaltoihin. Saksa on kaikkein tärkein vientimarkkina, jonka menestyksestä muut maat ovat riippuvaisia, Turtiainen sanoo.

Vaikka autoteollisuus on yksi Saksan merkittävimmistä teollisuuden aloista, maan kokonaistalous kestäisi tullien vaikutukset kyllä.

Münchenin yliopiston Ifo-tutkimuslaitoksella on arvioitu, että auto- teräs- ja alumiinitullien yhteenlaskettu vaikutus voisi heikentää Saksan bruttokansantuotetta viidellä miljardilla eurolla. Toisaalta maan BKT oli viime vuonna 3 263 miljardia euroa, joten hurjaa lovea menetys ei saisi aikaan.

Lähemmin tarkasteltuna tilanne voi sen sijaan olla toinen: yksittäiset toimialat ja yritykset saattavat kärsiä autojen tuontitulleista ankarasti. Autoteollisuus alihankkijoineen saattaisi joutua vaikeuksiin myös Suomessa.

Uudenkaupungin tehtaalla ei panikoida

Uudenkaupungin autotehtaan pääluottamusmies Mauri Partasen mukaan Trumpin uhkaamien tullikorotusten vaikutuksia on tällä hetkellä mahdotonta arvioida.

Autonosia valmistetaan eri puolilla maailmaa, joten tullien aiheuttamat muutokset niiden tuotantoon ja sitä kautta Uudenkaupungin autotehtaan toimintaan eivät ole ennakoitavissa.

– Ymmärtääkseni se vaikuttaa GLC-katumaasturiin, jos on vaikuttaakseen. Mutta ajan kanssa näkyy, toteutuvatko sellaiset uhat, Partanen sanoo.

Yhdysvallat on yksi Mercedes-Benzin GLC-maasturin markkina-alueista. Niitä valmistetaan kuitenkin myös muissa tehtaissa kuin Valmet Automotivella Uudessakaupungissa.

– Jos tuotantomuutoksia pitää suorittaa, ei tiedetä, missä tehtaassa niitä tehtäisiin.

Tällä hetkellä Uudenkaupungin tehdas pyörii kuin muutenkin. Partasen mukaan tehtaalla uskotaan tuotannon noususuhdanteeseen.

– Tällä hetkellä me voidaan vain tehdä kaikki meiltä tilatut autot hyvälaatuisina ja ajallaan. Se on varmin toimintatapa, spekulointiin on turha ryhtyä, hän sanoo.

