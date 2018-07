Kulutusjuhla riitti Haukan perheelle – Melbournin ja Abu Dhabin kautta Tuuriin junahotellin pitäjiksi

Entinen Abu Dhabin mies Ari Haukka viuhtoo edestakaisin Tuurin entisen aseman pihassa. Hän kilisyttelee avaimineen 30-luvulta peräisin olevan höyryveturin luo ja päästää asiakkaan sisään junahotelliin.

Hetken päästä Haukka on jo ulkona tarkistamassa, onko kaikki kunnossa puutarhassa istuskelua varten.

Tuurin rautatieasema - Arkkitehti Bruno Granholmin suunnittelema jugend-asemarakennus rakennettiin vuonna 1908 ja se on ainoa säilynyt tämän asemarakennustyypin edustaja - Tuurin asema lakkautettiin vuonna 1987 - Junat pysähtyvät Tuurissa edelleen, mutta seisake on siirretty loitommas asemasta - Siirtyi valtiolta yksityisomistukseen parikymmentä vuotta sitten ja nykyisille omistajille viime vuonna - Museovirasto on luokitellut aseman valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi Lähde: Museovirasto

Insinöörihommista "junakonnariksi" uransa vaihtanut Haukka on elementissään asiakaspalvelussa. Parinkymmenen vuoden kierros Australian Melbournesta ja Brisbanesta sekä Arabiemiraattien Abu Dhabista takaisin Suomeen on tehnyt tehtävänsä.

Isäntä vaikuttaa aidosti tyytyväiseltä pienen Tuurin kylän ihmisvilinään.

Vaikka aivan korvessa Tuurin asema ei sentään Vesa Keskisen ja kyläkaupan naapurissa ole.

– Laskin, että yhtenä päivänä tuosta ajoi ohi 7000 autoa, Haukka yllättää ja sanoo, että liikennettä on melkein kuin Abu Dhabissa.

– Tulimme maalle, mutta löysimme itsemme keskustasta.

Rakkauden perässä

Ari Haukka ei tullut Suomeen sattumalta. Eteläpohjalaisena seutu on hänelle ennestään tuttua ja syntymäpaikka sekä suku Alajärvellä. Parinkymmenen vuoden maailmalla olon jälkeen ympyrä sulkeutuu.

Maailmalle miehen vei tietenkin rakkaus.

– Tekussa Vaasassa vappubileissä kaverit sanoivat, että meillä on opiskelijavaihto Kiinaan: Et tohdi lähteä. Mulla oli pari olutta rohkaisuna ja sanoin, että varmaan lähden Kiinaan. Keskellä Kiinaa ei ollut yhtään länsimaista naista, paitsi Sandra, joka oli Australiasta. Ajattelin, että tuossa on mulle vaimo!

Piiritys onnistui, ja sittemmin perheeseen syntyi Australiassa poika, nyt jo 18-vuotias Alex. Lisäksi perheeseen kuuluu 8-vuotias monirotukoira Timmy.

Abu Dhabin maisemissa. Ari Haukka

Kun vaimo aikanaan head-huntattiin Abu Dhabiin, perhe muuttii kengurujen maasta hiekka-aavikoiden tuntumaan lähes kuudeksi vuodeksi. Suomeen perhe puolestaan päätyi, kun miehen sydämen veivät junahotelli ja vanha asemarakennus.

– Tampereelta etsin remonttikohdetta, rintamamiestaloa, kun sattumalta vastaan tuli tämä: Herranjumala mikä paikka! Näytin vaimolle kuvaa, ja se katsoi minua, että oletko ihan hullu, Ari Haukka hykertelee.

Haukka lensi Suomeen helmikuussa 2017 ja totesi, että paikka oli ihan pakko saada.

Neuvottelut kestivät melkein vuoden. Kun sopimus saatiin hierottua kuntoon, Haukat huomasivat, että oli pakko muuttaa.

– Kaverit sanoivat, että mitä sä tänne tuut, täällä ei makseta kuin veroja ja vettä sataa.

Rakkaus numero kaksi

Nyt Haukat ovat pyörittäneet junahotellia keväästä saakka.

– Tänne tultiin ja kyllä elämänlaatu parani heti kerralla, Ari Haukka vakuuttaa ja puhuu pitkään ihmisten luotettavuudesta, puhtaasta luonnosta ja vedestä..

– Meidän koira meinasi melkein hukkua, kun se alkoi ensimmäisellä viikolla juomaan suomalaista vettä.

Haukkojen side Suomeen on pitänyt kaikki nämä vuodet. He ovat käyneet mökillä Saarijärvellä ja hakanneet halkoja, sukuloineet. Tuurin kodin lisäksi nyt myös Alexilla on hyvä syy jäädä Suomeen: Hän aloittaa opinnot syksyllä Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Alexilla on tilaa palloilla Tuurin vanhan aseman ja junahotellin välissä. Asema on rakennettu vuonna 1908 ja junahotellin veturina toimii vuonna 1931 valmistunut "Ankka". Anne Elhaimer / Yle

Muuton jälkeen suurin kulttuurishokki on ollut silti Suomen sää, joka on heinäkuun alussakin vielä kylmä ja sateinen. Myös se, että nuorimies ei osaa vielä suomea, saa olon tuntumaan välillä yksinäiseltä ja eristäytyneeltä.

– Suomalaiset kyllä puhuvat englantia, mutta ovat usein liian ujoja käyttämään sitä, Alex huomauttaa.

Isä on kuitenkin todennut, että suomalainen luonto on herkistänyt poikaa. Tämä haluaa oppia korjaamaan autoa, kalastamaan ja rakentamaan, kuten muutkin suomalaiset miehet.

Pois itsekkyydestä

Sandra ja Alex Arabiemiraateissa. Ari Haukka

Mutta miten ihmeessä Haukka sai käännytettyä australialaissyntyisen vaimonsa Sandran muuttamaan Suomeen?

– Siihen ehkä auttaa arabimaailmassa eläminen. Elämäntyyli on aika itsekästä, siellä juostaan aika paljon pelkästään rahan perässä, Ari Haukka miettii.

– Vaimo ei itse asiassa enää tykkää Australiasta, vaikka minä ja poika rakastamme sitä. Siellä on hienot rannat ja ihmiset ovat ystävällisiä: hymyilevät hississä ja juttelevatkin. Mutta Australia on kyllä tosi kaukana. Ja me olimme siellä jo 15 vuotta, joten nyt on kiva nähdä seuraava paikka.

Suomessa Haukat ovat huomanneet, että muitakin arvoja on kuin kuluttaminen.

– Tämä oli yksi maailman parhaita päätöksiä, hullun päätös. Hirveesti töitä, eikä tule yhtään rahaa. Mutta elämänlaatu on mahtava.

Vaimo Sandra joutuu tosin käymään Abu Dhabissa vielä työprojektiensa takia. Siksi hän ei ole nytkään kotona, vaan miesten on pärjättävä kahdestaan.

– Muistakaa vaihtaa lakanat itsellekin joskus, vaimo sanoi lähtiessään, Ari Haukka nauraa.

Oriental Express ja ratikka

Vielä toistaiseksi junahotelli on melko lailla edellisen omistajan laittamassa kunnossa. Muutoksia on kuitenkin tulossa: Kiinasta tilatut brodeeratut vuodevaatteet ja pyyhkeet ovat jo käytössä, ja myös Abu Dhabissa teetetyt verhot pääsevät pikku hiljaa kaikkiin junan ikkunoihin.

Veturi saa mustan maalin ja tarkoitus on, että tulevaisuudessa junasta henkisi Oriental Expressin henki.

Ari Haukka perheineen tuli maailmalta Tuuriin junahotellin "konnariksi". Vaimo Sandra viimeistelee vielä Abu Dhabissa töitään. Alex auttelee ja aloittaa opinnot syksyllä Tampereella. Anne Elhaimer / Yle

Asemarakennus vuodelta 1908 kunnostetaan pikkuhiljaa. Museovirastolla onkin vanhoille rautatieasemille aivan omat korjausohjeet (siirryt toiseen palveluun). Vaikka moni vanha asema on päätynyt asuinkäyttöön, Museoviraston toiveena olisi, että alkuperäinen luonne julkisena tilana säilyy.

Näin Ari Haukkakin mielellään toimisi ja avaisi kernaasti aseman ovet myös muiden käyttöön – ja seinille voisi ripustaa vaikka taidenäyttelyn.

Tällä hetkellä tontille on tilauksessa myös Helsingin kaupungin vanha ratikka. Jos onni on myötäinen, bisnestä voi laajentaa sinne lähiaikoina.

Sitä, viihtyvätkö maailmankansalaisiksi oppineet Haukat Tuurissa loppuelämänsä, on vielä vaikea sanoa.

– Ollaan tässä vähintään viisi tai seitsemän vuotta. Meillä on yleensä seitsemän vuoden suunnitelma. Sitten.... en mä kyllä sano, ettei me mentäisi Australiaan. Tai Kiinaan, tai muualle, Ari Haukka innostuu.

– Mutta kyllä me nyt ollaan taas tässä.