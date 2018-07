Ennen lapsia piiskattiin – nyt kysytään, onko jäähy henkistä kaltoinkohtelua

Vanhemmat lukitsivat lapsensa pitkiksi ajoiksi ulos. Pojan kädet teipattiin yöksi selän taakse, ettei hän raapisi itseään. Mitä vanhempien on sallittua tehdä kasvatuksen nimissä?

Loppukeväällä kolme käräjäoikeutta eri puolilla Suomea otti kantaa syytteisiin pikkulasten pahoinpitelystä. Tuomioistuimissa pohdittiin, milloin kyse on hyväksyttävästä kasvatuksesta tai vanhempien tietämättömyydestä – milloin taas tahallisesta ja rikoksena tuomittavasta kaltoinkohtelusta.

Nyt eletään murroskautta siinä ajattelussa, miten lapsia saa kohdella ja kasvattaa, sanoo rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen.

– Kasvatuksen nimissä on voitu aiemmin tehdä melkein mitä vaan. Lapsia ja eläimiä on saanut esimerkiksi lyödä, vaikka aikuisia ei. Kehitys menee niin, että lasten ja eläinten oikeudet tulevat viimeisenä, Utriainen täsmentää.

Samalla eteen tulee hankalia kysymyksiä siitä, millaista näyttöä tarvitaan psyykkisestä kaltoinkohtelusta, josta ei jää näkyviä mustelmia tai ruumiinvammoja.

Kävimme läpi kolme tuoretta tapausta, joista kahdessa käräjäoikeus totesi vanhempien syyllistyneen lapsensa pahoinpitelyyn, vapaudenriistoon tai ihmisarvon pitkään jatkuneeseen loukkaamiseen.

Näin juttu tehtiin Jutussa on käytetty aineistona Keski-Suomen, Lapin ja Helsingin käräjäoikeuksissa esillä olleita tapauksia. Rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen perehtyi Helsingin tapaukseen, josta myös juttuun poimitut sitaatit ovat. Muut jutussa esiintyvät asiantuntijat arvioivat kaltoinkohtelua yleisellä tasolla.

Helsingissä esillä olleessa jutussa vanhemmat vapautuivat kaikista syytteistä.

Vain Lapin käräjäoikeuden antama tuomio on lainvoimainen, muista on valitettu.

Millaisia yhteisiä piirteitä ilmenee tapauksista, joissa epäiltyä kaltoinkohtelua on ratkottu oikeussaleissa asti?

1. Sidotaan tai eristetään muista

Lyhytkestoiset sitomiset olivat välttämättömiä 5-vuotiaan pojan ihosairauden hoitamiseksi, todistivat vanhemmat Helsingin käräjäoikeudessa. Toisaalta puolustus myönsi, että äiti oli saattanut ymmärtää neuvolasta saatuja ohjeita virheellisesti.

Poikaa oli myös seisotettu viileässä suihkussa. Tavoitteena oli puolustuksen mukaan “lapsen etu eli saada hänet tottelemaan vanhempiaan”. Tällaisia kasvatusohjeita oli nähty muun muassa televisio-ohjelmissa.

Itsensä raapimisen takia lapselle annettiin joskus myös vähemmän ruokaa.

Ennen kuin perheen molemmat lapset otettiin huostaan, perhe oli suunnitellut pitkää purjehdusmatkaa.

Poika söi usein veneen lattialla, koska muuten pöydän ääressä ollut sohva olisi vanhempien mukaan saattanut vereentyä. Vene oli tarkoitus myydä myöhemmin mahdollisimman hyväkuntoisena. Lattialla syöminen oli ollut myös tapa kasvattaa.

Tuomioistuimen mukaan jäi näyttämättä, että vanhemmat olisivat “oikeudettomalla tavalla” pakottaneet lapsen nukkumaan tai syömään lattialla.

Pieni poika ei myöskään ollut voinut antaa suostumustaan käsiensä sitomiselle, mutta vanhemmilla on tuomion mukaan oikeus estää lastaan vahingoittamasta itseään. Tarkoitus on ollut hyväksyttävä, eikä menettelyä ole pidettävä selvästi “oikeudettomana pakottamisena”, käräjäoikeus totesi.

Kyse oli siitä, olisiko vanhemmilla ollut muita keinoja estää raapimista kuin sitominen, selventää tuomioon tutustunut rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen. Tuomioistuin ei mainitse, mikä oikeuttamisperuste sitomiselle on ollut.

– Onko se ollut se raapiminen, eli jos raapii, lasta voidaan syöttää ja nukuttaa lattialla? Tässähän on kyse sairaudesta. Näinhän mielisairaaloissa ennen kohdeltiin mielisairaita, heitä pidettiin kylpyammeeseen sidottuina vuorokausikaupalla ja sitä kutsuttiin hoidoksi, Utriainen puntaroi.

2. Käyttäytyy vanhempien mukaan huonosti

Keski-Suomessa käsitellyssä oikeustapauksessa äiti oli ajoittain sitonut pojan kädet ja jalat tai toisen käden itseensä narulla kiinni, että lapsi ei hänen huomaamattaan lähtisi yöllä pois sängystä.

Vanhemmat selittivät asiaa sillä, että poika oli ollut erittäin vilkas, jatkuvasti pahanteossa, eikä totellut kieltoja tai käskyjä. Poika oli esimerkiksi ”toistuvasti karkaillut, virtsannut lattialle sekä tyhjentänyt jääkaapin sisältöä”.

Lasta ei päästetty kouluun, koska vanhemmat eivät uskoneet hänen pärjäävän siellä. Poikaa pidettiin kotiopetuksessa. Sen seurauksena hän jäi vaille kouluterveydenhoitoa, eikä hänen hampaistaan huolehdittu.

Päästessään 10-vuotiaana ensi kertaa kouluun hän ei osannut lukea eikä kirjoittaa.

Myös Helsingin käräjäoikeuden ratkaisemassa tapauksessa ilmeni, että vanhemmat olivat väsyneitä atooppisesta ihottumasta kärsivän poikansa käytökseen:

Puolustuksen mukaan äiti oli vuosia "taistellut” pojan kanssa raapimista vastaan, ja voimat olivat alkaneet loppua. Tästä poika oli itsekin kertonut huostaanoton jälkeen psykologin haastattelussa:

On tavallista suurempi riski joutua kaltoinkohdelluksi, jos lapsen käyttäytyminen on haastavaa, vahvistaa Helsingin lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Anneli Laurila.

Lapsi ei välttämättä itse edes ymmärrä, että häneen kohdistunut väkivalta on väärin, vaan kokee siitä syyllisyyttä.

– Lapsella on käyttäytymisongelmia, eikä vanhemmilla ole keinoja. Se on yhdistelmänä sellainen, joka voi johtaa fyysiseen kurittamiseen. Riski voi olla myös se, että lapsi on ei-toivottu, Laurila arvioi.

Vanhemmat selittävät kaltoinkohtelua usein lapsen käytöksellä, johon mikään muu ei ole auttanut, kertoo oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo. Hänellä on vuosien kokemus lasten kaltoinkohteluepäilyjen selvitysprosseista ja hän on myös toiminut oikeudessa asiantuntijatodistajana.

– Vanhempi ei esimerkiksi ymmärrä, että uhmakohtaukset tai vuoteenkastelu kuuluvat normaaliin kasvuun tai kehitykseen, vaan reagoi niihin kaltoinkohtelevasti.

Joskus lapsella on toisaalta niin merkittäviä käytöshäiriöitä, että vanhempien pitäisi osata hakea ulkopuolista tukea lapsen kanssa pärjäämiseen.

– On minusta tärkeää ymmärtää, että rangaistuksiin pohjautuva kasvatus ja kaltoinkohtelu aina pahentavat lapsen käytöksen haasteita. Jos lapsella on käytöshäiriö, kaltoinkohtelu lisää käytösongelmia ja noidankehä pyörii, Laajasalo muistuttaa.

3. Muita lapsia kohdellaan normaalisti

Helsingin käräjäoikeuteen päätyneessä jutussa kuultiin todistajana miestä, joka oli viettänyt viikon perheen purjeveneellä. Kuulustelussa hän ihmetteli sitä, miten perheen kahta lasta kohdeltiin niin eri tavoin. Hän oli tässä tapauksessa se ulkopuolinen, joka huolestui ja otti yhteyttä viranomaisiin:

Jutun esitutkinnassa isä myönsi, että vanhemmat ehkä ovat kohdelleet lapsiaan eriarvoisesti.

Myös Keski-Suomen käräjäoikeudessa esillä olleessa tapauksessa lapset vietiin säännöllisesti neuvolaan ja he kävivät koulua, yhtä lasta lukuunottamatta.

Vilkkaaksi luonnehdittua poikaa ei enää vuoden ja seitsemän kuukauden ikäisestä viety lainkaan neuvolaan. Vanhempien mukaan heidän elämänsä oli muiden lasten kanssa siinä määrin hektistä, että asia oli vain jäänyt.

Kaltoinkohtelu saattaa kohdistua perheessä vain juuri siihen “hankalaan lapseen”, kun taas muut elävät normaalia elämää.

Havainnon yleisyydestä ei oikeuspsykologiaan erikoistuneen Taina Laajasalon mukaan ole tietoa.

– On tapauksia, joissa joku lapsista koetaan hankalammaksi kasvattaa tai lapsella on psyykkisiä tai fyysisiä erityisvaikeuksia. Lapsi herättää vanhemmissa erilaisia reaktioita kuin muut lapset, Laajasalo sanoo.

Muun muassa vanhemman ja lapsen erilaisen temperamentin on tutkimuksissa havaittu vaikuttavan heidän suhteeseensa.

– Lapset ovat erilaisia ja vaativat kasvattajalta eri asioita. Tutkimusten mukaan monet vanhemmat myös itse tunnistavat sen, että kohtelevat lapsia eri tavoin persoonallisuus- tai muiden erojen vuoksi, Laajasalo kuvaa.

Tanja Ylitalo / Yle Uutisgrafiikka

4. Lapsen kasvu ja kehitys hidastuu

Varsinkin jos lapset ovat alle kouluikäisiä eikä heitä viedä säännöllisesti neuvolaan, kaltoinkohtelu saatetaan huomata vasta vuosien kuluttua. Tutkimuksista tiedetään, että jatkuvan ja vakavan kaltoinkohtelun seurauksena lapsen kehitys ja kasvu selvästi viivästyy.

Pohjois-Suomessa ilmi tulleessa tapauksessa perheen lapsia oli kohdeltu ikäistään nuorempina, syötetty ja estetty kotona pääsemästä oma-aloitteisesti vessaan. Heitä oli puettu vaippoihin vielä kouluikäisenäkin.

Nuorempi lapsista ei osannut pureskella ruokaa, kun hän aloitti koulun. Hänen terveydenhuoltonsa oli laiminlyöty, eikä hänelle ollut hankittu tarpeellisia apuvälineitä.

Keskisuomalaisen perheen poika ei osannut 10-vuotiaana ajaa pyörällä, luistella tai hiihtää. Pojan pituuskasvu oli hidastunut ja luuston kehitys oli kaksi vuotta ikäisiään jäljessä.

Motoriset taidot olivat 5–6-vuotiaan tasolla, mutta kehittyivät nopeasti huostaanoton jälkeen.

Helsingissä käsitellyssä tapauksessa pojan kasvun havaittiin viisivuotiaana merkittävästi viivästyneen, mikä syytteen mukaan vahvisti epäilyjä vakavasta kaltoinkohtelusta.

Lastentautien erikoislääkäri antoi oikeuskäsittelyyn lausunnon, jonka mukaan pojan pituuskasvun taittuminen oli poikkeavaa, eikä sitä voinut selittää pelkästään niukalla ravinnolla. Hän käytti termiä “psykososiaalinen kasvuhäiriö”:

Tuomioistuin katsoi kuitenkin, että pojan kehityksen viivästymiseen saattoi olla muitakin syitä kuin kaltoinkohtelu. Kiireellisen huostaanoton epäiltiin osaltaan kuormittaneen poikaa. Tuomioistuimen mukaan jäi myös näyttämättä, että vanhemmat olisivat tahallaan vahingoittaneet pojan terveyttä.

Professori Terttu Utriaisen mielestä syy-yhteys oli lääkärinlausunnoissa pyritty selvittämään niin hyvin kuin se on ollut mahdollista.

– Pojan pituuskasvu oli pysähtynyt hänen ollessaan viisivuotias, ja sitten kun hänet oli otettu huostaan, se jatkui normaalisti. Myös paino alkoi heti kohota. Tuomioistuin ei katso lääkärinlausuntoa riittäväksi, mutta kehittää syy-yhteyksistä omia oletuksia, Utriainen kummeksuu.

Atooppisesta ihottumasta kärsivä poika tutkittiin huostaanoton jälkeen ja todettiin, että hänen ihonsa oli kuiva ja sen hoitoa oli laiminlyöty.

Utriainen jäi kaipaamaan tuomioistuimelta laajempia perusteluja siihen, onko esimerkiksi käsien yhteensitominen käypä hoitokeino nykyään. Vapauttiko väitetty erehtyminen hoito-ohjeissa vanhemman toimintansa vastuusta?

On tärkeää, että tuomioistuimet päätöksillään heijastavat sitä, millaiset toimintamallit ja arvot ovat yhteiskunnassa kulloinkin kannatettavia.

Esimerkiksi kuritusväkivalta oli vuoden 1889 rikoslaissa sallittua, mutta kiellettiin erikseen lailla vuonna 1984. Aiemmin tukistaminen ja piiskaaminen kuuluivat kasvatuksen keinovalikoimaan, nyt teoista on mahdollista tuomita pahoinpitelynä.

– Kun sotkee, niin lapsi laitetaan syömään lattialle. Onko se hyväksyttävä kasvatusmetodi tällä hetkellä? Utriainen kysyy.

Hän vertaa pikkupojan kohtelua vuosia sitten kuulemaansa tapaukseen, jossa vanhuksilta oli kielletty kahvi rangaistuksena huonosta käytöksestä.

– Ei hoitohenkilökunnalla ollut mitään oikeutta käyttää tällaisia rangaistuksia.

Tanja Ylitalo / Yle Uutisgrafiikka

Millainen kasvattaminen sitten ylittää rajan, on henkistä kaltoinkohtelua?

– Jos ei ymmärretä, että lapsen rankaisu on mittasuhteiltaan liian kova. Vanhempien pitäisi löytää keinoja selvitä puhumalla. Välttää äärimmäisiä keinoja, joiden syy ja seuraus -yhteyttä lapsi ei ymmärrä, neuvoo johtava sosiaalityöntekijä Anneli Laurila Helsingin lastensuojelusta.

Oikeuspsykologiaan perehtyneen Taina Laajasalon mukaan emotionaalista kaltoinkohtelua on kahdenlaista. Ensinnäkin aktiivista toimintaa, jossa vanhempi pelottelee, uhkailee, haukkuu ja nälvii lasta. Toisaalta esiintyy lapsen kehitystarpeiden laiminlyöntiä, vanhempien ja lapsen suhteesta puuttuu jaettu ilo ja välittäminen.

Laajasalon mukaan esimerkiksi lapsen lukitseminen johonkin tilaan on kaltoinkohtelua. Niin sanottua jäähyäkin on käytettävä tarkoin harkiten, sillä väärinkäytettynä – kuten nöyryyttäen ja halventaen – se on lapsen kehitykselle vahingollinen.

Se että ajoittain korottaa lapselle ääntään, ei ole emotionaalista kaltoinkohtelua. Yksittäisestä maltin menetyksestä vanhemman ei kannata huolestua.

– Voi selittää lapselle, että nyt en toiminut oikein, on ollut tosi raskas päivä ja korotin ääntä turhaan. Aikuisen vastuulla on korjata tilanne.

Käräjillä olleet tapaukset havainnollistavat sitä, miten hankalaa on tuottaa rikosoikeudellinen näyttö lapsen kaltoinkohtelusta, jos se on enimmäkseen psyykkistä laatua.

Utriaisen mukaan näytön tuottaminen voi olla yhtä vaikeaa kuin työpaikkakiusaamisessa. Siihenkin sisältyy usein valtava määrä osatekoja – nimittelyä, sulkemista ryhmästä, nöyryyttävien työtehtävien antamista – jotka sinänsä ovat melko lieviä. Kuitenkin kokonaisuus saa aikaan sen, että osa ihmisistä menettää työpaikkakiusaamisen takia mielenterveytensä.

Sinänsä rikoslaki antaa mahdollisuuden tuomita pahoinpitelystä myös, jos on vahingoittanut toisen terveyttä ilman fyysistä väkivaltaa. Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (siirryt toiseen palveluun) ohjataan myös, miten lasta tulee kasvattaa: "Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti".

Vaikka kaltoinkohtelu ei täyttäisi rikoksen tunnusmerkkejä tai näyttöä olisi mahdoton saada, kyse on silti monesti lastensuojelutapauksesta. Lastensuojelu nojaa samoihin lakipykäliin kuin oikeuskin, mutta lähestyy ongelmaa eri tavoin. Millaisia tukitoimia perhe tarvitsee lapsen suojelemiseksi? Ovatko kasvuolosuhteet vaarantuneet niin, että lapsi on sijoitettava kiireellisesti kodin ulkopuolelle?

Lastensuojeluilmoituksia tehtiin vuonna 2017 lähes 140 000 ja yli neljä tuhatta lasta jouduttiin sijoittamaan kiireellisesti pois kotoa. Kuinka moni tapaus oli niin vakava, että siitä nostettiin syyte ja se eteni käräjille – siitä ei ole kerätty tietoa.

Kynnystä tehdä rikosilmoituksia on pyritty madaltamaan sen jälkeen kun Helsingissä tuli ilmi 8-vuotiaan tytön surullinen tapaus, jossa kaltoinkohteluun ei puututtu ajoissa ja se johti tytön kuolemaan.

Opettajia ja terveydenhuollon työntekijöitä velvoitetaan lailla tekemään rikosilmoituksia, että ainakin törkeimmät tapaukset tulisivat ilmi.

Se toivottavasti selittää sitä, että rikosilmoitukset alle 15-vuotiaisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä lisääntyivät 2010-luvun mittaan voimakkaasti. Niitä jätettiin poliisille keskimäärin 13 päivässä. Sitä tilasto ei kerro, onko epäilty fyysistä vai henkistä pahoinpitelyä, kuten lapsen laiminlyöntiä.

Yle Uutisgrafiikka

Vielä lasten psyykkistä kaltoinkohtelua on käsitelty tuomioistuimissa kuritusväkivaltaan verrattuna vähän.

Tähän saakka seksuaalinen hyväksikäyttö ja fyysinen kaltoinkohtelu ovat vieneet suurimman huomion julkisuudessa ja myös tutkimuskohteena.

– Kuinka paljon onkaan emotionaalista kaltoinkohtelua, joka ei koskaan tule esiin? Todennäköisesti se on jopa yleisin kaltoinkohtelun muoto, Taina Laajasalo arvioi.

Nyt tutkijat ovat alkaneet korostaa, että emotionaalisen kaltoinkohtelun haitat voivat olla lapselle jopa suuremmat kuin muissa kaltoinkohtelun muodoissa. Perheen sisällä tapahtuva henkinen kaltoinkohtelu on usein jatkuvaa ja lapsi saattaa sairastua psyykkisesti melko nopeastikin.

Mutta haasteena on, miten osoittaa oikeudessa riittävällä varmuudella mitä on tapahtunut ja millainen psyykkinen haitta siitä on syntynyt. Lisäksi pitää pystyä näyttämään, että vaurio johtuu nimenomaan psyykkisestä kaltoinkohtelusta.

Juridiikan lisäksi tarvitaan vahvaa psykologian asiantuntemusta, kun tuomioistuimet jatkossa ehkä nykyistä useammin päätyvät ratkomaan, milloin perheessä on kyse heikosta vanhemmuudesta ja milloin emotionaalisesta kaltoinkohtelusta.