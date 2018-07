Ovatko Tallinnan vanha kaupunki ja Telliskivi jo liiankin tuttuja? Seikkaile päivä keskustan turistikohteiden ulkopuolella sukeltamassa tai elokuvien maisemissa

Rummun hylätty louhos on sukeltajan paratiisi

TallinnaSukellusopettaja Terje Meos ajaa joka päivä 40 kilometriä Tallinnasta Rummun hylätylle louhokselle.

– Tämä on paras sisämaassa sijaitseva sukelluspaikka 2000 kilometrin säteellä. Sukellan täällä kesäisin joka päivä ja talvisinkin vähintään kerran viikossa, Meos kertoo vetäessään kuivapukua ylleen.

Rummu on Neuvostoliiton aikainen kalkkikivilouhos, jossa työskentelivät viereisen vankilan vangit. Kun Viro itsenäistyi vuonna 1991, vankila suljettiin ja louhos täyttyi pohjavedellä. Kirkkaana kesäpäivänä vesi näyttää hämmästyttävän turkoosilta.

– Näkyvyys veden alla on keskimäärin kahdeksan metriä, joinakin päivinä enemmänkin. Siellä näkyy talojen raunioita, vanhoja kaivinkoneita ja uponnut metsä. Katseltavaa riittää, Meos kertoo.

Terje Meos (vas.) ja Rene Ruus järjestävät sukelluskursseja Rummulla. Silja Massa

Muutkin kuin sukeltajat ovat löytäneet Rummun. Vedestä kohoavat louhoksen rauniot ja hylätty vankila ovat täydellistä Instagram-materiaalia, samoin kuin niiden vieressä kohoavat jyrkkäseinäiset kalkkikivikukkulat.

Aurinkoisena kesäviikonloppuna tallinnalaiset tulevat tänne piknikille, uimaan ja ottamaan aurinkoa. Talvisin jäätyneen louhosjärven päällä liikkuvat retkiluistelijat.

Kävijän kannattaa huomioida, että pääsyä alueelle on alettu viime vuosina rajoittaa: paikka on nykyään vierailijoille auki vain viikonloppuisin.

Rummuun pääsee Tallinnasta ainakin busseilla 146 ja 148. Bussimatka kestää noin tunnin. Murrangu-pysäkiltä kävelee louhokselle vartissa. Bussilippu maksaa kolme euroa.

Elokuvamuseo on Tallinnan uusi helmi

Maarjamäen linnan alueella, parinkymmenen minuutin bussimatkan päässä Tallinnan keskustasta, on kaikessa hiljaisuudessa avautunut yksi kaupungin parhaista museoista.

Elokuvan historiaa ja nykypäivää esittelevä Eesti Filmimuuseum avattiin tänä keväänä Viron satavuotisjuhlavuoden kunniaksi Maarjamäen linnan vanhoihin talleihin.

Virittäytyminen elokuvien maailmaan alkaa jo linnan puistosta, josta jättikokoinen punainen matto ja suuret kamerat johdattavat kävijän museon sisäänkäynnille.

Viron uusi elokuvamuseo on elämys. Eesti Filmimuuseum

Museo on toiminnallinen: kävijä saa kokeilla erilaisia kameroita, äänitehosteiden tekemistä, leikkaamista, lavastamista ja muita elokuvanteon osa-alueita. Monen museovieraan suosikki näyttäisi olevan green screen -huone, jossa pääsee osaksi valitsemaansa elokuvapätkää. Voi vaikka päätyä Jaltan konferenssiin Winston Churchillin viereen!

Ei ihme, että museosta on tullut hitti tallinnalaisten lasten keskuudessa.

Maarjamäen linnan alue on muutenkin vierailun arvoinen. Päärakennuksessa toimii Viron historiallinen museo, jossa esitellään parhaillaan Viron vaiheita viimeisen sadan vuoden ajalta.

Linnan takapihalle on kerätty vanhojen kommunismin ajan suurmiesten patsaita. Leniniä, Stalinia ja muita osin päättömiä ja kädettömiä hahmoja katsoessa tuntuu kuin olisi jonkinlaisella kommunismin hautausmaalla.

Täällä saa helposti kulumaan kokonaisen päivän. Linnaa ympäröivä puisto elokuva-aiheisine penkkeineen sopii hyvin vaikka eväiden syömiseen.

Maarjamäen linna sijaitsee osoitteessa Pirita tee 56. Elokuvamuseo on auki tiistaista sunnuntaihin kello 10-18. Sisäänpääsy aikuiselta 8 euroa.

Aegnan saarella kaupungin kohina vaimenee

Tallinnan edustalla sijaitseva pieni retkeilysaari Aegna on vähintään yhtä mielenkiintoinen kuin suurempi ja tunnetumpi Naissaari.

Aegnalle liikennöi pieni, sympaattinen Vesta-lautta, jolle mahtuu viitisenkymmentä matkustajaa.

Jo tunnin kestävän merimatkan aikana kaupungin kiireet haihtuvat mielestä. Viimeistään saaren ikimetsissä suurien tammien, jättiläissaniaisten ja siirtolohkareiden ympäröimillä poluilla kävellessä aika tuntuu katoavan. Vasta kun metsä loppuu ja Tallinnan siluetti avautuu silmien eteen, muistaa olevansa kivenheiton päässä pääkaupungista.

Jos kaipaat metsään, mene Aegnan saarelle. Scanpix

Aegnan historia on värikäs. 1500-luvulta 1600-luvulle se oli ruotsalaisten merirosvojen hallinnassa. Sittemmin se on kuulunut milloin Ruotsin kuningaskunnalle, milloin tsaarinajan Venäjälle.

Ensimmäisessä maailmansodassa kaikki asukkaat karkotettiin saarelta ja siitä tuli sotilaskohde. Jäänteitä erilaisista linnoitusrakennelmista näkyy vieläkin siellä täällä. Saarella on myös 270 metriä pitkä kivilabyrintti, jonka kerrotaan olevan peräisin jo keskiajalta.

Nykyään Aegnalle tullaan patikoimaan, leireilemään, viettämään rantapäivää saaren valkohiekkaisella uimarannalla – tai vain pitämään tauko kaupungin hälinästä.

Vesta-alus Aegnalle lähtee osoitteesta Kalasadama ma, ke ja to klo 10 ja 17 ja pe-su klo 10, 15 ja 17. Tiistaisin lautta ei liikennöi. Lautan aikataulun näkee täältä. (siirryt toiseen palveluun) Edestakainen lauttamatka maksaa aikuiselle kuusi euroa.

Paldiski

Paldiskin kaupunki oli Neuvostoliiton aikana suljettu sotilaskaupunki ja ydinsukellusveneiden tukikohta. Sinne pääsee Tallinnassa junalla noin tunnissa, mutta autolla tai polkupyörällä liikkuminen on parempi idea, jotta pääsee myös ihailemaan kaupungin ulkopuolella sijaitsevia upeita, jyrkkiä rantatörmiä ja majakkaa.

AOP

Naissaari

Naissaari on Tallinnan edustan saarista suurin. Se tunnetaan hiekkarannoistaan, retkipoluistaan ja lähes jokaisena kesäviikonloppuna järjestettävästä taidefestivaalista Nargenfestivalista. Naissaarelle pääsee Monica-aluksella Tallinnan Kalasatamasta.

Prangli

Pranglin saari sijaitsee Tallinnan naapurikaupungin Viimsin edustalla ja sinne pääsee lautalla Viimsistä. Prangli on ainutlaatuinen siksi, että siellä on säilynyt 1200-luvulta peräisin olevaa kalastajakyläkulttuuria. Saarella on sata ympärivuotista asukasta, jotka puhuvat omaa murrettaan. Pranglissa on muun muassa museo, kauppa, kulttuuritalo, kirjasto ja pyörävuokraamo.

