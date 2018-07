Britannian poliisi: Salisburyn myrkytyksen uhrit koskivat "saastuneeseen esineeseen"

Poliisi ei vielä kertonut tarkemmin, millaisesta esineestä on kysymys.

Britannian poliisi kertoo, että Amesburyssa myrkytyksen uhriksi joutunut pariskunta on koskenut "saastuneeseen esineeseen".

Mies ja nainen ovat kriittisessa tilassa sen jälkeen kun he altistuivat Novitšok-hermomyrkylle lauantaina. Poliisi kertoi torstaina, että lisätutkimusten mukaan pariskunta on kosketellut myrkkyä sisältänyttä esinettä. Poliisi ei kertonut tarkemmin, millaisesta esineestä on kysymys.

– Etsijämme työskentelevät niin pian ja niin ahkerasti kuin mahdollista löytääksemme saastumisen lähteen, Lontoon poliisi kertoi tiedotteessaan.

Samaa myrkkyä käytettiin maaliskuussa venäläisen entisen vakoojan Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkytykseen Salisburyssa.

Lähteet: Reuters, AFP