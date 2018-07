Nuorten pätkätyöllistämisen helpottaminen jäihin – Liitot tyytyväisiä, irtisanomissuojan vastaisia toimia mietitään vielä

Hallitus on haudannut lakialoitteen alle 30-vuotiaiden pätkätyöllistämisen helpottamisesta. Sen sijaan irtisanomissuojan heikentämistä pienissä yrityksissä viedään eteenpäin.

– Hallitus teki tässä aivan oikean päätöksen. Se on SAK:n tavoitteiden mukaista. Olemme useita kertoja julkisuudessa vaatineet, että hallitus lopettaa tämän lakiesityksen valmistelun, toteaa johtaja Hannu Jouhki SAK:sta.

Hallitus kertoi tänään haudanneensa lakialoitteen, jolla olisi helpotettu alle 30-vuotiaiden pätkätyöllistämistä. Sen sijaan pienten yritysten irtisanomissuojan muuttamista koskevia lakiesityksiä viedään eteenpäin.

Jouhkin mielestä työsuhdeturvan heikentäminen ei ole koskaan oikea tapa lisätä työllisyyttä.

– Se vain lisää epävarmuutta työmarkkinoilla.

Akavan johtava asiantuntija Lotta Savinko on samoilla linjoilla.

– Kuulosti erittäin hyvältä ja erittäin järkevältä. Tämä kohtasi niin paljon vastustusta. Sinällään se olisi lähinnä luonut vain byrokratiaa ja sen vaikutukset olisivat olleet vähäisiä, hallituksen päätöksestä positiivisesti yllättynyt Savinko totesi Ylelle.

Hänen mukaansa laki olisi ollut vain "sukupolvipolitiikkaa" ja silpputoimenpide.

– Meidän pitäisi pyrkiä pitkäjänteisempään ja oikeammin kohdennettuihin toimenpiteisiin, Savinko huomauttaa.

Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen on tavallaan pettynyt, mutta tavallaan sitä mieltä, ettei lakia saa kohdentaa yhteen ryhmään.

– Sinänsä tämä päätös lopettamisesta on tietysti vähän harmittava. Työlainsäädäntöä pitäisi kehittää kokonaisuutena, niin että työllistymistä helpotetaan. Päätöstä olisi pitänyt muuttaa niin, että tehdään yleisimmin ne muutokset kuin että ne kohdistetaan yhteen erityisryhmään, Rytkönen toteaa.

– Tämä olisi pitänyt tehdä isommin ja sillä tavalla, että sillä olisi ollut tosiasiallista vaikutusta tässä asiassa, kertoo lain valmistelun lopettamisesta yllättynyt Rytkönen.

Pienten yritysten irtisanomissuoja etenee – SAK ja Akava miettivät vastatoimia

Nuorten pätkätöitä koskevien lakien vastapainona hallitus aikoo jatkaa pienten yritysten irtisanomisten helpottamista koskevien lakien valmistelua. Asia lähtee nyt valmistelukierrokselle, mutta SAK:n kanta on jo nyt selvä.

– Hallituksen olisi tullut tehdä tässä aivan yhtä viisas päätös, eli vetää myös tämä laki pois valmistelusta. Tähän sisältyy paljon epäkohtia yksilötasolla kuin kokonaistalouden tasolla. johtaja Hannu Jouhki SAK:sta toteaa tiukkana.

Jouhkin mukaan esitys on liian tulkinnanvarainen ja pahimmillaan se johtaa siihen, että työntekijä on työnantajan mielivallan armoilla aika pitkälle.

SAK on jo uhannut vastatoimilla, jos laki etenee. Päätöksen se tekee asiassa elokuun puolivälissä. Akava on samoilla linjoilla. Vastatoimia on silläkin mielessä.

– Tämä on sinällään kaikin tavoin erittäin epäonnistunut esitys. Ensinnäkin työllisyysvaikutukset todetaan lähinnä hyvin vähäisiksi, ellei olemattomiksi, johtava asiantuntija Lotta Savinko toteaa ja kertoo Akavan miettivän mahdollisia jatkotoimia elokuun kokouksessaan.

Myös Savinko on sitä mieltä, että esityksen pykälät ovat liian tulkinnanvaraisia. Lisäksi hän pitää esityksen yrityskokoa täysin väärin mitoitettuna, kun se koskisi alle 20 ihmistä työllistäviä yrityksiä.

– Se kattaa 97 prosenttia suomalaista yrityksistä ja johtaa siihen, että meille tulee valtava kasvun kynnys 20 henkeä työllistävien yritysten kohdalla, Savinko huomauttaa.

Suomen Yrittäjiltä esityksen eteneminen sen sijaan saa tukea.

– Irtisanomissuojan helpottaminen pienissä yrityksissä on äärimmäisen tärkeä päätös. Hienoa, että hallitus päätti viedä tätä asiaa eteenpäin. Tietysti valmistelua on nyt sitten lausuntokierroksen jälkeen tärkeä jatkaa määrätietoisesti ja viedä maaliin se, että työllistämistä sen kautta helpotetaan, yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen toteaa.

