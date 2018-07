5,5 metrin tukilla tasapainoilu vaatii kanttia - Parikymppiset nuoret löysivät astetta suppailua kovemman action-lajin

Tiia Mäntylä on harrastanut tukinuittoa vasta hetken. Tässä on menossa kohtaaminen puomilla.

Milla Sulkakoski, 18, Iida Mäntylä, 21, ja Joonas Luoma, 23, kaivavat puiset sestat eli kepit esiin ja hyppäävät varmoin elein tennareissaan 5,5 -metrisille tukeille. Ähtävänjoki virtaa nuorten ja tukkien alla hiljalleen.

Evijärvellä pidetään kesän aikana ilmaisia tukkilaiskursseja tukkilaistaidoista kiinnostuneille, mutta nämä nuoret ovat harrastajia, eivät vasta-alkajia.

– Näitkö?! Ne sai vaihdettua tukkeja lennosta keskenään, hihkuu rannalla seisova eläkkeellä oleva uittomies ja nyt nuoria evijärveläisiä tukkilaistaidoissa kouluttava Reijo Saari.

23-vuotias Joonas Luoma osallistuu ensimmäisiin SM-tukkilaiskisoihin tänä vuonna. Mirva Ekman / Yle

Nuoria tukkilaisia vain vähän

Tukinuitolla on Suomessa satavuotiset perinteet. Tänä päivänä lajin parissa on aktiivisia kisailijoita kolmisenkymmentä. Harrastajia löytyy noin 60, ja luku on hiljalleen nousussa.

Nuoria harrastajia on luvusta vain murto-osa. Evijärvellä ei kuitenkaan tunnu olevan syytä huoleen. Puolisenkymmentä nuorta harrastaa lajia, ja heistä osa kisaa myös SM-tasolla.

– Tämä on niin monipuolista ja tässä on monta osa-aluetta, ettei pääse kyllästymään. Pitää olla myös pitkä pinna, kun tässä kuitenkin aina välillä kastuu ja tippuu. Vettä ei saa myöskään pelätä, kertoo tänä vuonna toista kertaa SM-tukkilaiskisoihin osallistuva Milla Sulkakoski.

Evijärveläiset Iida Mäntylä ja Milla Sulkakoski treenaamassa SM-kisoja varten Ähtävänjoella. Mirva Ekman / Yle

Kuningasjätkä -kisa (siirryt toiseen palveluun) eli suomenmestaruuskisat miteltiin 7. heinäkuuta Iin Raasakkakoskella. Menestystäkin evijärveläisnuorille tuli mukavasti. Iida Mäntylä ja Milla Sulkakoski sijoittuivat kahden kärkeen sekä tukkilaismaratonissa että koskenlaskussa.

Pariskunnan yhteinen harrastus

Tukkilaistaidot yhdistävät myös yhtä pariskuntaa. Iida Mäntylä ja Joonas Luoma aloittivat harrastuksen vuosi sitten kesällä, ja Iida osallistui SM-kisoihin vain kolmen viikon harjoittelun jälkeen. Tänä vuonna molemmat lähtevät kokeilemaan Iissä Tukkilaismaratonia.

– Täällä (harjoittelemassa) tulee käytyä monta kertaa viikossa. Yhdessä tullaan ja melkein aina töidenkin jälkeen, jos on vain hyvä sää, Iida Mäntylä kertoo.

Joonas Luoma innostui lajista tyttöystävänsä perässä.

– Iida alkoi olla tässä hyvä, niin tuli olo, että yhdessä tämä voisi olla mukavaa. Vähäsen pitää yrittää voittaakin Iidaa välillä, Luoma nauraa.

"Astetta kovempaa touhua"

Tukilla taiteilu on liikuntamuotona fyysinen ja raskas, ja tukilla tasapainoillessaan joutuu käyttämään koko kehoaan.

MIlla Sulkakoski treenaamassa tukinuiton SM-kisoihin Evijärvellä kouluttaja Reijo Saaren kanssa. Mirva Ekman / Yle

– Ensimmäinen kesä on uimista. Sitten kun lantion ja vartalon käyttö sekä reagointiaika alkaa toimia yhteistyössä, niin lähtee pyörimään, Reijo Saari kuvailee.

Tukkilaiskisoissa on tapahtunut viime vuosina myös muutoksia. Kuusamossa kisaohjelmaan lisättiin (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2016 koskenlasku sup-laudalla. Tasapainottelu lähes 6-metrisellä tukilla on kuitenkin suppailua haastavampaa.

– On tämä astetta kovempaa touhua, voisiko sanoa että tämä on yhdenlainen action-laji. Kaikki vaan kokeilemaan!, yli 20 vuotta lajissa kisannut ja jo 10-vuotiaana uittoon kasteen saanut Saari lataa.