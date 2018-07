Kourallinen uusnatseja varasti poliitikkojen ja median huomion Almedalenissa

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen liput liehuivat Visbyn keskuspuistossa, kun Ruotsin pääministeri Stefan Löfven piti puhettaan torstai-iltana Almedalenin politiikkaviikolla.

Kolmisenkymmentä uusnatsia on kierrellyt muutaman päivän ajan eri tapahtumissa, huudellut välihuutoja ja töninyt yleisöä.

Järjestöllä oli myös oma puhetilaisuutensa iltapäivällä, mutta sitä seurasi vain muutamia kymmeniä ihmisiä, kun lähes samaan aikaan järjestetty vastamielenosoitus keräsi useita satoja osallistujia ja kuulijoita.

Uusnatsien joukko huuteli myös pääministerin puheen aikana, mutta kovaäänisimmät välihuudot sai kokea keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf keskiviikkoiltana.

Pääministeri raivostui

Pääministeri Löfven sanoo olleensa raivoissaan nähtyään natsien häiritsevän ja peloittelevan ihmisiä Visbyssä. Löfven lupasi, että hallitus puuttuu asiaan joko nykyisten lakien avulla tai niitä tiukentamalla. Hän sai puheensa aikana suurimmat aplodit varoittaessaan ääriajattelun noususta ja vihapuheen leviämisestä.

Oikeusministeri Morgan Johansson sanoi aiemmin päivällä, että hallitus aikoo selvittää voiko väkivaltaisten järjestöjen toiminnan ja niiden käyttämät symbolit kieltää lailla. Hanketta tukisi ilmeisesti kuusi puoluetta, neljä porvaripuoluetta, sosialidemokraatit ja ruotsidemokraatit.

Väkivaltaisten järjestöjen määritteleminen on kuitenkin oikeusministeri Johanssonin mukaan vaikeaa. Osa puolueista, kuten keskustapuolue on vaatinut, että selvitykseen on otettava mukaan väkivaltaisten islamististen järjestöjen toiminta.

Löfvenin puhetta Visbyn keskuspuistossa seurannut SVT:n poliittinen kommentaattori Mats Knutsson sanoo pääministerin keskittyneen erityisesti äärijärjestöihin ja vihapuheeseen, koska uusnatsien toiminta on koettu politiikkaviikolla niin häiritseväksi.

Knutssonin mielestä on syytä myös miettiä saako Pohjoismainen Vastarintaliike kokoonsa nähden liikaa huomiota ja vahvistetaanko huomiolla sen asemaa.

Kaikki ruotsalaiset eduskuntapuolueet ovat Knutssonin mukaan tällä hetkellä hyvin hermostuneita populistisen ja maahanmuuttovastaisen ruotsidemokraattien kannatuksen kasvusta ja tulevista hallituskuvioista. Pääministeri Löfven ei ottanut puheessaan esille vaalien jälkeisiä hallitusvaihtoehtoja.

Sen sijaan hän antoi useita vaalilupauksia. Sosialidemokraatit lupaavat korottaa eläkkeet 70 prosenttiin loppupalkasta, lisää rahaa lapsiperheille, poliiseille, opettajille ja terveydenhuoltoon. Löfvenin mukaan verovaroja voi nyt käyttää, koska maalla on suurin budjetin ylijäämä ja pienin valtionvelka 41 vuoteen.

Almedalenin politiikkaviikko päättyy sunnuntaina.