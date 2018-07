Helteen vuoksi kuolleiden määrä kasvaa Kanadassa

Kuolonuhrien määrä on kaksinkertaistunut vuorokauden sisällä yhteensä 33:een Quebecin provinssissa.

Itä-Kanadassa kuolonuhrien määrä on noussut. Helleaalto on tappanut jo ainakin 33 ihmistä Quebecin provinssissa, kertoivat terveysviranomaiset torstaina. Kuolleista 18 on Montrealin kaupungista.

Suurin osa Montrealin kaupungin uhreista oli 53–85-vuotiaita miehiä, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa, eikä heillä ole ilmastoituja koteja. Viranomaisten mukaan monilla menehtyneistä on ollut elämässään haasteita esimerkiksi päihteiden, kroonisten sairauksien tai mielenterveyden suhteen.

Montrealin kaupunki korotti terveys- ja pelastushenkilöstön valmiutta reagoida hälytyksiin lämpötilan noustua voimakkaasti. Lämpöaallon ennakoidaan kuitenkin päättyvän, sillä lähipäiviksi on luvattu 23–25 asteen lämpötiloja.

Kanadan Montrealissa rikottiin tämän viikon maanantaina heinäkuun 2. päivänä 147 vuotta vanha lämpöennätys. Lämpötila kohosi Montrealissa 36,6 asteeseen. Edellinen ennätys on vuodelta 1871, kun Montrealissa mitattiin 36,1 astetta.

Sekä Kanadan Ottawassa että Montrealissa on mitattu ennätykset sekä lämmön että kosteuden määrässä. Montrealin lisäksi lämpövaroituksia annettiin myös Ontarion, Nova Scotian ja New Brunswickin alueille.

Kuumuus on kiusannut Kanadaa aiempinakin kesinä. Esimerkiksi vuonna 2010 lämpöaalto tappoi noin 100 ihmistä Montrealin alueella.

Lähteet: AFP, Reuters