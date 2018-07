Juniorit oppivat pelastustaitoja pohjoisessa: "Kyllä me tarvitsemme meripelastajia näille vesille tulevaisuudessakin"

Vapaaehtoisen meripelastuksen junioritoiminta on alkanut Meri-Lapissa ensimmäistä kertaa.

Nuorten opettaminen on tärkeä satsaus tulevaisuuteen varsinkin Kemissä, josta lakkautetaan merivartioasema.

Vapaaehtoisen meripelastuksen junioritoiminta on alkanut Meri-Lapissa ensimmäistä kertaa. Meri-Lapin Meripelastusseuran toiminnassa on tällä hetkellä mukana kuusi nuorta, jotka harjoittelevat pelastus- ja merimiestaitoja viikoittain.

Perämeren pohjukassa nopeat meripelastustehtävät ovat pitkälti vapaaehtoisten varassa, sillä merivartiosto lakkauttaa Kemin toimipisteen ja lähin merivartioston alus lähtee pelastustehtäviin Oulun Virpiniemestä.

Sisäministeriö lakkauttaa Kemin merivartioaseman ensi vuodesta lähtien. Saman kohtalon kokevat myös Kalajoen ja Kaskisen merivartioasemat. Päätös perustuu Rajavartiolaitoksen viime vuonna tekemään säästöesitykseen. Rajavartiolaitos on arvioinut, että kolmen aseman lakkauttaminen tuo 200 000 euron säästön toimitiloista johtuviin menoihin.

Pienessä seurassa vapaaehtoisia on aina vähän, joten junioritoiminta on tärkeä satsaus tulevaisuuteen. Toiminta on Meri-Lapissa suunnattu 12–18-vuotiaille nuorille, ja 16 vuotta täyttänyt voi olla jo harjoittelijana mukana pelastusaluksella.

– Tämä luo katseen tulevaisuuteen. Kyllä me tarvitsemme meripelastajia näille vesille tulevaisuudessakin, toteaa Kemissä nuorten toimintaa vetävä vapaaehtoinen meripelastaja Pasi Lassuri.

Vetäjiä on vaikea löytää junioripuolelle

Koko Suomessa vapaaehtoisen meripelastuksen junioritoiminnassa on mukana pari sataa nuorta.

Toimintaa ei ole läheskään jokaisessa yhdistyksessä, sillä pienissä seuroissa vetäjien löytäminen on usein hankalaa.

Lassurikin myöntää, että tekemistä riittää, kun vähällä väellä hoidetaan koko kesän päivystys, pelastus- ja avustustehtävät sekä koulutetaan nuoria. Mutta nuorten into tarttuu.

– Se on mukava sitten vanhana miehenä tulla tänne kyselemään, että vieläkö pääsisi mukaan. Toivottavasti näitä kasvoja näkee tulevaisuudessakin näissä merkeissä, Kemissä nuorten toimintaa vetävä vapaaehtoinen meripelastaja Pasi Lassuri sanoo.

Nuoret ovat tosissaan, vaikka hauskuus on tärkeintä

Nuorten harjoituksissa tärkeintä on vielä se, että pelastus- ja merimiestaitojen harjoittelu on hauskaa. Esimerkiksi pintapelastusharjoitukset ovat toivottuja ja vedessä toimiminen vetää suut hymyyn, vaikka harjoittelu otetaankin tosissaan.

– Parasta on, kun pääsee auttamaan toisia ja oppimaan uusia asioita. Ja tietenkin tuo merellä käyminen. Se on ollu aina kivaa lapsesta asti, sanoo Roope Jakovlev, joka aikoo alkaa vapaaehtoiseksi meripelastajaksi sitten, kun ikä riittää.

Myös monella muulla junioritoiminnassa mukana olevalla on tavoitteena suunnata pelastus- tai terveydenhoitoalalle.

– Kivointa on ihmisten auttaminen. Ensihoitoalalle olen menossa, niin niitä asioita käsitellään täällä, toteaa Eerika Tikkala.