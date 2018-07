Yksikään pelastuslaiva ei ole liikkeellä Välimerellä – Järjestöt: "Varaudumme satoihin tai tuhansiin kuolonuhreihin"

– Meidän täytyy varautua satoihin tai tuhansiin kuolonuhreihin seuraavien viikkojen aikana, Julian Pahlke kertoo Yle Uutisille.

Pahlke kuuluu Jugend Rettet -järjestöön, jonka Iuventus-laiva on pelastanut Välimeren yli Eurooppaan pyrkineitä siirtolaisia.

Pahlke on seurannut huolestuneena kesän uutisia pelastusalusten tilanteesta. Kansalaisjärjestöjen laivoja ei ole heinäkuussa päästetty lainkaan pelastustehtäviin.

– Emme kuule nyt uhreista yhtä suoraan kuin aiemmin, koska hukkuneista kertovat tavallisesti myös paikalla olevat järjestöt, Pahlke lisää.

Järjestöjen rinnalla eri maiden rannikkovartiostot pelastavat siirtolaisia Välimerestä, joko omien maidensa aluevesillä tai Euroopan rajavartiolaitoksen Frontexin Triton-operaatiossa.

Avustusjärjestöt hoitavat kuitenkin noin 40 prosenttia pelastustöistä. Ne keskittyvät meripelastuksiin pahimmilla haaksirikkoalueilla Libyan rannikon edustalla.

Heinäkuun alun tilasto synkkä

Heinäkuun ensimmäisten päivien aikana jo 200 ihmistä on hukkunut Välimereen (siirryt toiseen palveluun)– eikä tilanteeseen näy helpotusta, koska pelastusalukset eivät saa lähteä maltalaisista ja italialaisista satamista.

– Ylitysten vilkkain aika loppukesästä on vasta tulossa, jolloin tilanne pahenee. Pelastusalusten puuttuminen johtaa varmasti turhiin kuolemiin, YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tiedottaja Caroline Back kertoi Yle Uutisille.

Hänen mukaansa salakuljettajat eivät välitä siitä, selviävätkö siirtolaiset ylitysyrityksistä hengissä. Kuljetuksiin käytetään merikelvottomia veneitä, joihin pakataan liian paljon matkustajia.

Italian maahanmuuttovastaisen politiikan uhreja

Pelastuslaivat ovat olleet syksystä 2017 alkaen yhä suuremmissa vaikeuksissa.

Useissa maissa hallituksiin nousseet maahanmuutto- ja siirtolaisvaistaiset poliitikot ovat sulkeneet Euroopan ulkorajat yhä tiukemmin EU:hun pyrkiviltä ihmisiltä, vaikka tämä saattaa tarkoittaa suurempia uhrilukuja.

Espanjalaisen Proactivan Open Arms -laivaa ei ole päästetty maaliskuun jälkeen vesille (siirryt toiseen palveluun) sisilialaisesta Pozzallon satamasta. Paikallinen syyttäjä määräsi laivan takavarikoitavaksi. Järjestöä syytetään avunannosta laittomalle maahanmuutolle.

"Ylitysten vilkkain aika loppukesästä on vasta tulossa, jolloin tilanne pahenee." Caroline Back, YK:n pakolaisjärjestö

Proactiva oli pelastanut 218 siirtolaista Libyan edustalla. Laivan kapteeni Marc Reig kuvaili brittilehti The Guardianille (siirryt toiseen palveluun), kuinka Libyan rannikkovartiosto oli hetkeä myöhemmin paikalla ja uhkaili laivan henkilöstöä luovuttamaan siirtolaiset takaisin Libyalle.

– He vaativat meitä luovuttamaan siirtolaiset, tai he ampuisivat meidät, Reig kertoi.

Pelastusoperaatio tapahtui kuitenkin kansainvälisillä vesillä, eikä Libyan aluevesillä.

Myös nuorten saksalaisten joukkorahoittama (siirryt toiseen palveluun) Iuventus on joutunut Italian viranomaisten takavarikoimaksi. Iuventus on ollut ankkurissa Lampedusan saarella elokuusta 2017. Huhtikuun oikeuskäsittelyssä laivan toimintaa rahoittava Jugend Rettet -järjestö ei saanut lupaa jatkaa pelastustoimintaa.

– Tilanne on eskaloitunut kampanjaksi, jossa pelastuslaivat yritetään kriminalisoida. Meitä on valheellisesti syytetty yhteistyöstä ihmissalakuljettajien kanssa, järjestö tiedotti (siirryt toiseen palveluun).

Lifeline-pelastusalus toi pelastettuja siirtolaisia Vallettan satamaan 27. kesäkuuta. Alus ei ple sen jälkeen saanut lähteä satamasta. AOP

Malta lähtee Italian linjalle

Heinäkuun alussa Maltan saarivaltio tiukensi linjaansa Italian vanavedessä.

Saksassa rekisteröidyt yksityisomisteiset Lifeline- ja Seefuchs-laivat on takavarikoitu pääkaupunki Vallettan satamassa.

Lifeline sai useita päiviä kestäneen kiistan päätteeksi kuljettaa 218 siirtolaista Maltalle kesäkuussa, minkä jälkeen laivaa on estetty lähtemästä uudestaan pelastustehtäviin.

Lifeline-laivan kapteenia Claus-Peter Reischia vastaan on nostetty syytteet Maltalla. Paikallisten viranomaisten mukaan häneltä puuttuvat tarvittavat laivan rekisteröintidokumentit (siirryt toiseen palveluun).

Myös Sea Watchille kuuluva Moonbird-pienlentokone on vailla lentämislupaa (siirryt toiseen palveluun). Moonbird on osallistunut arviolta 20 000 ihmisen pelastamiseen ja etsii ilmasta käsin merihätään joutuneita siirtolaisaluksia.

Yhteistyö Maltan viranomaisten ja Italian rannikkovartioston kanssa oli Moonbirdin lentäjien sanoin aiemmin todella läheistä.

Välimerestä pelastettuja siirtolaisia Motrilissa, Etelä-Espanjassa 26. kesäkuuta. Miguel Paquet / EPA

Välimereen hukkuneiden määrä jo nousussa

Lääkärit ilman rajoja -järjestön ja SOS Mediterraneen ylläpitämä Aquarius-alus oli jo maaliskuussa ainoa Libyan rannikon edustalla liikennöinyt pelastuslaiva.

Nyt senkin pelastustyöt on estetty, koska Italia ja Malta ovat kieltäneet laivaa rantautumasta sen satamiin.

– Pelastuslaivojen leimaaminen rikollisiksi on johtanut siihen, että olemme nyt Marseillen satamassa arvioimassa tilannetta, Aquariuksella matkustava Lauren King kertoo sähköpostitse.

– Pelastusaluksena meidän kuuluu olla merellä. Yritämme palata niin pian kuin mahdollista.

"Järjestöillä olisi kaikki tarvittava henkilökunta, vapaaehtoisia ja valmiit alukset pelastustöiden jatkamiseksi. Työtämme estää politiikassa valloillaan oleva ihmisviha." Julian Pahlke, Jugend Rettet -järjestö

Kesäkuussa Välimereen hukkuneiden siirtolaisten luku nousi 629:ään, mikä on huomattavasti enemmän kuin kesäkuussa 2017.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n luvut (siirryt toiseen palveluun) todistavat, että siirtolaisten ylitysyritykset ovat aiempaa kohtalokkaampia.

Tiukentunut tilanne on johtanut myös joidenkin pelastuslaivojen toiminnan lopettamiseen kokonaan.

– Siirtolaisten palauttaminen Libyaan ei ole meille vaihtoehto. Emme halua muuttua osaksi toimintaa, jossa pelastettujen turvallisuutta maihinnousun jälkeen ei voida taata. Siksi lopetamme kaikki pelastustyömme Välimerellä, Moas-järjestö ilmoitti (siirryt toiseen palveluun).

Moas oli yksi pisimpään Välimerellä pelastustöitä tehnyt järjestö. Se aloitti toimintansa vuonna 2014 ennen siirtolaisliikkeen huippuvuotta 2015.

UNHCR:n Caroline Bachin mukaan kyseessä on jo viides vuosi, kun yli 5 000 ihmistä on kuollut merta ylittäessään, vaikka tulijoiden määrä on pienentynyt huomattavasti.

– Hukkumiset olisivat täysin estettävissä. Tässä on vain kyse poliittisesta tahdosta, Bach kommentoi Ylelle.

EU keskittyy tuhoamaan salakuljetukseen käytettyjä laivoja

Viime viikkoina EU:sta on kantautunut lähinnä kannatusta Italian ja Maltan koventuneille siirtolaislinjauksille.

EU-päättäjät ovat toistuvasti syyttäneet avustuslaivoja yhteistyöstä ihmissalakuljettajien kanssa ja viestineet, että ne haluavat estää siirtolaisten pääsyn EU:n alueelle.

Saksalaisen Süddeutsche Zeitung -lehden tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) pelastuslaivat noudattavat kuitenkin tarkasti kansainvälistä lakia Välimerellä.

– Vetoamme Euroopan yhteisöön, jotta löytäisimme humanitäärisen ratkaisun pelastustehtäville. Viranomaiset eivät täytä kansainvälisen oikeuden heille asettamia velvollisuuksia, Lifelinen tiedottaja Marie Naass kommentoi (siirryt toiseen palveluun).

Aquariuksella matkustavan Lauren Kingin mielestä EU:ssa puhutaan siirtolaisista kuin vaihtotavarasta.

– EU-johtajat ovat samaa mieltä vain yhdestä asiasta: siitä, että haluavat pitää ihmiset poissa rannoiltaan, maksoi mitä maksoi, King sanoo.

"EU-johtajat ovat samaa mieltä vain yhdestä asiasta: siitä, että haluavat pitää ihmiset poissa rannoiltaan, maksoi mitä maksoi." Lauren King, Lääkärit ilman rajoja-järjestön Aquarius-laivalla

– Italia ja muut EU-maat ajavat pelastusalukset pois mereltä piittaamatta siitä, moniko ihminen hukkuu sen seurauksena, Lauren King kirjoittaa.

EU:n sotilasoperaatio Sophia ei keskity siirtolaisten pelastamiseen merihädästä, vaan ihmissalakuljetuksen pysäyttämiseen.

Sotilasoperaatiossa on tuhottu Süddeutsche Zeitung-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan 480 salakuljettajien käyttämää laivaa ja pidätetty 120 salakuljettajaa. The Independent -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) operaatio on johtanut jopa uhrilukujen nousemiseen Välimerellä, sillä salakuljettajat käyttävät yhä huonompia veneitä siirtolaisten kuljettamiseen.

Ihmisten salakuljetus ja siirtolaisten merenylitysyritykset kuitenkin jatkuvat.

– Järjestöillä olisi kaikki tarvittava henkilökunta, vapaaehtoisia ja valmiit alukset pelastustöiden jatkamiseksi. Työtämme estää politiikassa valloillaan oleva ihmisviha, Jugend Rettet -järjestön Pahlke sanoo.

UNHCR:n mukaan Italiaan on tänä vuonna tullut (siirryt toiseen palveluun) Välimeren ylitse yli 13 700 siirtolaista tai turvapaikanhakijaa. Viime vuonna koko vuoden saldo oli liki 120 000.

Siirtolaisia Lesboksen saaren edustalla maaliskuussa 2016. AOP

Lisää aiheesta:

Siirtolaisten vene kaatui Libyan rannikon lähellä – Noin sadan ihmisen pelätään kuolleen

Asiantuntija: Sopu siirtolaiskriisin hoidosta voi helpottaa sekä EU:n että turvapaikanhakijoiden tilannetta

EU pohtii Välimeren yli pyrkivien siirtolaisten keskittämistä "alueellisiin maihinnousukeskuksiin" – Tuoko malli enemmän ongelmia kuin ratkaisuja?

Välimerellä käydään kissa ja hiiri -leikkiä turvapaikanhakijoilla – tästä on kyse

"Italia ei voi olla Euroopan pakolaisleiri" – uusi sisäministeri vaatii EU:lta solidaarisuutta pakolaisten hoidossa

Välimeren yli tulleiden siirtolaisten ja pakolaisten määrä putosi alle puoleen

Välimeri on pakolaisten syvä hauta