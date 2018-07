"Kiinalla on ässä hihassaan" – kauppasodan kierrokset kovenevat, mutta Trumpin uho voi kostautua

Yhdysvallat asetti perjantaina 25 prosentin lisätullit sadoille kiinalaisille tuotteille, joiden tuonnin arvo on 34 miljardia dollaria. Kiina on sanonut vastaavansa samalla mitalla.

Jos Yhdysvallat ja Kiina ajautuvat kauppasodan kierteeseen, Kiinalla on useita keinoja vastata tilanteeseen, sanoo Nordean Kiinaan erikoistunut ekonomisti Tuuli Koivu.

– Kiinalla on valtava arsenaali käytössään. On tihkunut tietoja siitä, että yhdysvaltalaisia yrityksiä ikään kuin kiusataan Kiinassa: esimerkiksi rahteja jää jumiin. Kiinan talousjärjestelmä sallii monenlaiset keinot: viralliset tai epäviralliset, Koivu kommentoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa perjantaina.

Kiina tietää, että jos Trump lätkäisee tulleja hyvin laajalti, se lyö myös yhdysvaltalaista kuluttajaa ja silloin Trumpin kannattajakunnan tuki näille tulleille saattaa romahtaa. Tuuli Koivu, Kiinaan erikoistunut ekonomisti, Nordea

– Kiinalla on ässä hihassaan: Kiina tietää, että jos Trump lätkäisee tulleja hyvin laajalti ja melkein kaikelle Kiinan tuonnille, silloin se lyö myös yhdysvaltalaista kuluttajaa, ja silloin Trumpin kannattajakunnan tuki näille tulleille saattaa romahtaa, Koivu jatkaa.

Kiina kova haastaja Yhdysvalloille

Kauppasodassa presidentti Donald Trumpin kannattajakunnan mielenliikkeet ovat olennaisessa osassa. Nordic West Office -konsulttitoimiston Pohjois-Amerikan johtaja Kristiina Helenius listasi Ykkösaamussa kolme syytä siihen, miksi Yhdysvallat on lähtenyt kauppasodan tielle, ja yksi syistä on juuri Trumpin kannattajat.

– Yhdysvalloissa on ihmisiä, jotka pitävät tätä erittäin tärkeänä ja he näkevät, että nyt heidän puoliaan pidetään. Siellä on fanaattinen kannattajakunta tälle Trumpin politiikalle, Helenius toteaa.

Kristiina Heleniuksen mukaan kauppasodan tielle vetää maita lisäksi se, että Trump uskoo Yhdysvaltojen kärsineen vääryyttä. Trump on pitkään puhunut siitä, että Yhdysvallat häviää kansainvälisessä kaupassa. Kauppasotaan ajaa maita myös se, että Yhdysvallat haluaa rajoittaa Kiinan vaikutusvaltaa ja purkaa riippuvuutta.

– Yhdysvaltojen ja Kiinan keskinäinen riippuvuus on erittäin suuri. Tarve irrottautua siitä otteesta on voimistunut Yhdysvalloissa, Helenius sanoo.

Yhdysvallat asetti perjantaina 25 prosentin lisätullit sadoille kiinalaisille tuotteille, joiden tuonnin arvo on 34 miljardia dollaria.

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen arvioi, että Yhdysvallat on valinnut kohteeksi teknologian pitkään jatkuneen pelon takia.

Jos Kiina pystyy jatkamaan teknologista kehitystään samalla tavoin kuin viime vuosina on tapahtunut, jossain vaiheessa he ovat hyvin lähellä Yhdysvaltoja. Iikka Korhonen, siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö, Suomen Pankki

– Kiina on ainoa maa maailmassa, joka voi realistisesti ajatellen haastaa Yhdysvallat jollakin aikavälillä. Jos Kiina pystyy jatkamaan teknologista kehitystään samalla tavoin kuin viime vuosina on tapahtunut, jossain vaiheessa he ovat hyvin lähellä Yhdysvaltoja.

Kiinan riippuvuus viennistä vähentynyt

Kiinan kannalta nykyhetki ei ole niin tukala kuin vuonna 2008.

– Sanoisin että nykyinen tilanne on vähemmän tukala kuin loppuvuonna 2008, jolloin maailmankauppa romahti rahoituskriisin seurauksena: se oli Kiinalle tosi tiukka paikka, Tuuli Koivu analysoi.

– Viime vuosina Kiinan riippuvuus viennistä on vähentynyt selvästi, ja maan talouskasvua kannattelevat tällä hetkellä pitkälti kotimaiset tekijät. Mutta eihän tämä missään nimessä ole leikin paikka Kiinalle, Koivu jatkaa.

Yritysmaailmalle kauppasodan uhka tuo epävarmuutta. Iikka Korhonen sanoo, että yritykset miettivät, tuleeko tuotteille lisää tariffeja ja toinen kauppasodan kierros. Se taas voisi lykätä investointeja ja siten syödä talouskasvua.

