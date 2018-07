Trump liioittelee ja Putin tiivistää napakasti – presidenttien kohtaaminen on retoriikan ammattilaiselle kiinnostava hetki

Retoriikka on vallan väline. Vladimir Putin osaa kiteyttää asiansa nopeasti, kun taas Donald Trump liioittelee voimakkaasti.

Miten kätellään, kuinka katsotaan silmiin, annetaanko toiselle puheenvuoroja? Missä järjestyksessä tullaan esiin ja kuinka lähekkäin istutaan? Tämä on retoriikkaa syvimmillään.

Puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio osaa katsoa ja kuunnella ihmisten välistä kommunikaatiota tarkasti. Hän on seurannut paljon erilaisia puheita, virallisia kommentteja ja julkisia ulostuloja. Puhuvien päiden lisäksi katsojalle on tarjolla paljon muutakin.

Kun Donald Trump valittiin presidentiksi, muuttuivat valtionjohtajien tapaamisille tutut koodit.

– Trump voi vetää toista kädestä, kätellä huomattavan pitkään, vääntää tai vaikka puristaa kättä. Se on ollut sellaista, mitä ei ole johtajien tapaamisissa totuttu näkemään, sanoo Antti Mustakallio.

Kun Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat, miljoonat silmäparit seuraavat. Huippujohtajien tapaamiset ovat tarkasti käsikirjoitettuja tapahtumia. Donald Trump voi tehdä asioita päähänpistosta ja impulsiivisesti.

– Kättelyjä ja selälle taputtamista on analysoitu paljon, mutta suuria johtopäätöksiä niistä ei voi vetää. Vaikka omintakeisia kättelyjä on nähty, ne ovat lyhyitä tapahtumia. Suurin osa kättelyistä on ihan normaaleja, sanoo Mustakallio.

Kättely ei silti ole merkityksetön asia. Kättelyssä voidaan näyttää valtaa tai tehdä toisen olo epävarmaksi.

Liioittelija vs. tiivistäjä

"Let's make America great again" on loistava retorinen oivallus. Yksi lause sisältää tarinan, johon on helppo liittyä. Donald Trumpin retorinen ilmaisu on liioittelevaa ja värikästä.

– Trumpin tavaramerkki on puhekielinen ilmaisu. Hän käyttää suhteellisen yksinkertaista englantia ja voimakkaita adjektiiveja. Retorisesti puheessa on usein voimakasta liioittelua. Kaikki on joko uskomatonta tai täysin surkeaa. Hänen kantansa tulee kieltämättä ilmi, mutta ilmaisu ei ole kovin tarkkaa, analysoi Antti Mustakallio.

Jorge Silva / AOP

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kotimaassaan suhteellisen arvostettu puhuja. Hän käyttää korrektia kieltä ja pystyy vastaamaan nopeasti.

– Putin kykenee tiivistämään asiat nopeasti ja hän käyttää kieltä nokkelasti. Vaikka kielenkäyttö on korrektia, puheissa on yllättäen joskus varsin karkeita slangi-ilmaisuja, jopa alatyylisiä. Aluksi ne herättivät huomiota, mutta nyt niihin on totuttu ja niistä jopa pidetään, kertoo Mustakallio.

Neuvottelija vs. kuulustelija

Retoriset vahvuudet ovat erilaisia. Trumpin ja Putinin kohtaamista seurataan suurella mielenkiinnolla. Donald Trump pitää itseään hyvänä neuvottelijana, mutta saavutukset eivät toistaiseksi ole nousseet puheiden tasolle, pohtii Mustakallio.

– Vladimir Putin on puolestaan koulutettu neuvottelija ja kuulustelija. Hänet tunnetaan hyvänä neuvottelijana ja tiedetään, että hän valmistautuu tapaamisiin erittäin hyvin, kertoo Antti Mustakallio.

Jos neuvotteluissa jää altavastaajaksi ja joutuu tekemään myönnytyksiä, kuinka se ilmaistaan niin, ettei menetä kasvojaan?

– Aina voi sanoa kuitenkin jotain. Asioita voi painottaa eri tavalla ja pistää ne oikeaan kontekstiin. Se, mitä ja missä järjestyksessä kerrotaan, suunnitellaan tarkasti, sanoo Mustakallio.

Retoriikan rumat temput

Retoriikalla on valtaa, ja temput voivat olla rumia. Toisen haukkuminen, pilkkaaminen tai valehtelu ovat retoriikan rumia temppuja.

– Jos ihmistä pilkkaa tai haukkuu, hakee valta-asemaa erittäin kyseenalaisin keinoin.

Donald Trump on venyttänyt totuutta, mutta peruskannattajat eivät ole hätkähtäneet. Kannattajat kokevat, että presidentin arvostelu on epäreilua, eikä yksittäisiin sanoihin kannata takertua.

– On erittäin mielenkiintoinen ilmiö, etteivät selkeät valheet upota poliitikkoa. Ei ole vielä löytynyt selkeää syytä, miten se on mahdollista, toteaa Mustakallio.

Puheella on valtaa. Hämeenlinnalainen Antti Mustakallio on toinen Retoriikan kesäkoulun perustajista. Yle / Tiina Kokko

Vastakkainasettelu on myös retorinen tehokeino. Puheessa sen tarkoitus on herättää kiinnostusta ja pitää kuulijat hereillä. Vastakkainasettelu profiloi puhujaa ja asettaa hänet tietyn asian puolelle. Vastakkainasettelun tavoitteena voi olla myös asioiden yksinkertaistaminen.

Helsingissä kohtaavat siis impulsiivinen ja laskelmoiva presidentti. Millainen on hyvä kättely?

– Lyhyt kättely on huono juttu, keskipitkä ja lämmin kättely olisi hyvä. Jos kättely olisi hyvin pitkä, se olisi jo erikoista, nauraa puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio.

Antti Mustakallio on Yle Radio Suomen Sunnuntaivieras-ohjelman kesävieraana sunnuntaina 15.7.2018 kello 16.15.