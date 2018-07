Sinisten Tiina Elovaara pohtii tosissaan, jatkaako kansanedustajana: "Työt ovat vaikuttaneet terveyteeni"

Sinisten tamperelainen kansanedustaja Tiina Elovaara, 31, miettii, pyrkiikö hän enää eduskuntaan. Elovaara sanoo pohtivansa luopumista tosissaan. Seuraavat eduskuntavaalit ovat ensi keväänä.

– Tosissaan mietin, pyrinkö enää. Minua on lähestytty useita kertoja kaikista puolueista paitsi RKP:stä, mutta en ole vaihtamassa puoluetta. En oikein usko puolueisiin, uskon vain ihmisiin, Elovaara sanoo.

Elovaara miettii asiaa kesän yli. Hän päättää asian viimeistään syksyllä. Yksi vaikuttava asia on, miten hän palautuu väsymyksestä.

– Politiikka on kuluttavaa. Kulunut vuosi on ollut erityisen raskas. Työt ovat vaikuttaneet terveyteeni, Elovaara sanoo.

Aärimmäinen ja pitkään jatkunut kuormitus tuntuu kokonaisvaltaisesti elämässä. Tiina Elovaara

Elovaara sanoo, että hän on kärsinyt erittäin kovasta ja pitkäkestoisesta stressistä uuden puolueen perustamisessa.

– Puolueen hajoaminen, lukuisat eri työtehtävät, parikymmentä luottamustehtävää, uuden puolueen perustaminen ja työhön liittyvä vihapuheen määrän kasvu ovat asioita, jotka tuntuvat. En halua avata tässä kohtaa tarkemmin terveyttäni, mutta äärimmäinen ja pitkään jatkunut kuormitus tuntuu kokonaisvaltaisesti elämässä, Elovaara kertoo.

Elovaara muistuttaa, että hänellä oli valtava ponnistus nousta ilman rahaa ja tunnettuutta 28-vuotiaana eduskuntaan.

– Nyt edessä olisi jälleen vastaava ponnistus, pitää saada mahdottomasta mahdollista. Olin pienimmällä äänimäärällä läpi mennyt edustaja Pirkanmaalla 2015. Toisaalta olen tehnyt ihmeitä ennenkin.

Gallupeiden mukaan tilanne vaikea

Jos Elovaara ei jatka politiikassa, hän aikoo opiskella. Hän on edelleen Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen opiskelija.

– Lisäksi tulen etsimään työmahdollisuuksia, joissa voin kehittää ihmisten vuorovaikutustaitoja tai kohentaa työhyvinvointia.

Sinisten gallupsuosio on ollut vaatimatonta. Miten se vaikuttaa pohdintaan?

– Gallupit antavat jotakin suuntaa, mutta tilanteemme on niin poikkeuksellinen, ettei gallup ole oikein luotettavasti sovellettavissa meihin. Tilanne on vaikea, mutta mukana on hyviä ihmisiä, joilla on tunnettavuutta.

Politiikassa on Elovaaran mukaan myös paljon hyvää. Jos hän jatkaa politiikassa, hän haluaa parantaa vuorovaikutusta ja muuttaa toimintapoja.

– Toivoa on antanut perustamani Eduskunta 2030 - ryhmä, jossa lähdetään syksyllä kehittämään eduskuntaa ja valtioneuvostoa yhdessä puhemiesneuvoston ja Sitran kanssa.