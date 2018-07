Pyörävuokraamot ahtaalla Helsingissä – Yksi kaupungin vanhimmista vuokraamoista ennakoi kaupunkipyöriä lopettamalla vuokrauksen, toisessa vuokraukset puolittuneet

Pääkaupunkiseudulla kaupunkipyöriin on ihastuttu. Asemia on nyt Helsingissä 150, Espoossa 70 ja HSL:n mukaan lisää on tulossa. Yhteensä pyöriä on käytössä reilut kaksi ja puoli tuhatta.

Kaupunkipyörien kanssa kilpaillessa vuokraus ei yksin kannata, pääkaupungin pyöräliikkeistä sanotaan.

Helsingin Bulevardilla sijaitsevan Green Biken omistaja Kimmo Suontakanen seurasi uutisointia kaupunkipyöristä jo vuotta ennen niiden tuloa 2015. Hän päätti silloin lopettaa vuokraustoimintansa.

– Turisteille toimiva kaupunkipyöräjärjestelmä lopettaa vuokrausbisneksen kokonaan. Vertailupohjaa oli vaikka Ranskasta, jossa Pariisissa oli pirun vaikeaa löytää vuokrapyörää Vélib'-vuokrapyörien tulon jälkeen, Suontakanen sanoo.

Kaupunkipyörät houkuttelevat turisteja

Monet pääkaupunkiseutulaiset pyörävuokraamot joutuvatkin nyt miettimään ansaintamallinsa uusiksi. Helsingin Katajanokan Bicyclean-yrityksen mukaan pudotus oli viime vuonna mittava. Vuokrattavien pyörien määrä on pudonnut puoleen kahden vuoden takaisesta.

Helsinkiläisestä Ecobike-vuokraamossa taas sanotaan, että vuokrausten määrä on kymmenen prosentin luokkaa verrattuna aikaan ennen kaupunkipyöriä.

Bicycleanin omistajan mukaan odotettavissa on, että vuokrausten määrä vielä ennestään laskee.

Tilanne vaikutti jo todella huonolta, kun viime vuonna yhdysvaltalaisturistit alkoivat omistaja Norberto Diazin mukaan kysellä liikkeestä, että ”mistä niitä kaupunkipyöriä saa?”

Vuokraamoiden mukaan kaupunkipyörien kanssa on paha kilpailla turisteista: Kaupunkipyörän vuokra koko kaudeksi on 30 euroa, viikoksi 10 euroa ja päiväksi 5 euroa. Hinnalla voi ajaa puolen tunnin matkoja, minkä jälkeen jokaisesta puolesta tunnista peritään euron lisämaksu.

Pelastukseksi on koitunut Bicycleanin mukaan liiketoiminnan laajentaminen. Norberto sanoo ottaneensa enemmän pyöriä myytäväksi ja huollettavaksi. Koska tavallisten kevyeen päiväajoon tarkoitettujen pyörien menekki ei ole entisellään, vuokralle on asetettu maantiepyörien kaltaisia erikoisfillareita.

–Huoltojen määrä on auttanut: onneksemme ihmiset huollattavat aiempaa enemmän pyöriään. Niiden ansiosta tulomme eivät ole pudonneet.

Turussa luotetaan saaristopyöräilijöihin

Toukokuusta 2018 lähtien myös Turussa on voinut pyöräillä kaupunkipyörillä. Turussa on nyt reilu 30 pyöräasemaa ja yhteensä 300 polkupyörää.

Vaikutukset eivät näy vuokrausbisneksessä. Turussa ollaan myös luottavaisia, että isoja vaikutuksia ei tulla näkemäänkään.

– Meillä on paljon asiakkaita, jotka lähtevät saaristoa kiertämään. Syksyllä nähdään sitten todellinen tulos, miten vaikuttaa liiketoimintaan, Vesa Nieminen Vesan vuokraamolta sanoo.

Samaa mieltä on matkailuneuvoja Jeni Valtakoski vuokrapyöriä välittävästä Visit Turusta.

– Eihän kukaan lähde kaupunkipyörällä vaikkapa Turun saaristoon polkemaan, Pyöräliiton vastaava toiminnanjohtaja Otso Kivekäs sanoo.

Vantaan suunnitelmissa on tuoda kaupungille 500 pyörää. Kesäkuussa kerrottiin, että Vantaalla aloitetaan kaupunkipyörien kilpailutus.