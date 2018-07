Naimamaisterin diplomeja Ruisrockin rakastajille – seksivalistus uppoaa festarikansaan

Ruisrockissa Rantalavan tuntumaan on pystytetty YleX:n kesäkumikampanjaan liittyvä seksiteltta. Turvaseksin lähettiläinä toimivat SPR:n ensiapupäivystyksen johtaja Mika Vilpo ja vapaaehtoinen Sari Salmi.

Teltalla voi suorittaa kondomin ajokortin tai naimamaisterin tutkinnon. Kuka näitä oikein keksii?

– Se on erittäin hyvä kysymys. Kondomin ajokortti on vanhempi keksintö, sitä on pyöritetty kymmenisen vuotta. Naimamaisteri on diplomityyppinen erittäin hyvistä suorituksista myönnettävä tutkinto, Vilpo kertoo.

– Ajokortissa on kolme tasoa. Kirjallinen koe on suhteellisen helppo. Käytännön kokeessa kondomi pitää saada paikoilleen joko niin, että näkee mitä tekee, tai pimeän ajon kokeessa näkemättä.

SPR:n vapaaehtoinen Sari Salmi ja ensiapupäivystyksen johtaja Mika Vilpo. Ari Welling / Yle

Sari Salmen mukaan festariväki ottaa valistuksen vastaan iloisesti ja huumorilla. Seksiasioista puhutaan vuosi vuodelta avoimemmin. Kesäkumikampanja on kaikille tuttu.

Turkulainen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi keskiviikkona Ylen aamu-tv:ssä, että nuorille pitäisi tarjota maksutonta ehkäisyä nykyistä laajemmin. SPR:n Mika Vilpo kannattaa ajatusta lämpimästi.

– Maksuton ehkäisy alaikäisille olisi hyvä juttu, sillä paljon puhutaan siitä, että nuoret eivät uskalla ostaa kondomeja tai nihin ei ole rahaa, Vilpo sanoo.

SPR:n festarikonkareilla on myös muita käytännöllisiä neuvoja Ruissiin tulijoille.

– Sukat jalkaan, ja juokaa muutakin kuin kaljaa. Kävelymatka bussilta on aika pitkä, joten ensimmäiset asiakkaat tulevat suoraan portilta tänne meille paikkauttamaan jalkojaan, Mika Vilpo sanoo.

