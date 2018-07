Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta Helsinkiin varmistui – ministeri Mykkänen ei vienyt asiaa valtioneuvoston ratkaistavaksi

Kuopiossa sijaitsevan Kriisinhallintakeskuksen siirto Helsinkiin on varmistunut, sisäministeriö tiedottaa. Siirrosta päätti sisäministeri Kai Mykkänen (kok.). Alueellistamisen koordinaatioryhmä kehotti viime viikolla omassa lausunnossaan ministeriä vielä harkitsemaan, kannattaisiko siirtoasia viedä valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi.

Perustuslain ja valtioneuvostolain mukaan laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat on siirrettävä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. Ministeriön tiedotteen mukaan siirto ei ole laissa tarkoitettu laajakantoinen ja periaatteellisesti tärkeä asia, vaan päätös voidaan tehdä suoraan sisäministeriössä. Tätä ministeriö perustelee sillä, että Kriisinhallintakeskuksessa työskentelee noin 20 ihmistä, kun Kuopion seudulla on noin 2 700 valtion työpaikkaa.

Sisäministeriö katsoo, että Kriisinhallintakeskus kannattaa siirtää Helsinkiin muun muassa siksi, että matkakustannukset laskisivat. Ministeri Mykkänen perustelee siirtoa myös sillä, että Suomen aseman vahvistaminen kansainvälisen kriisinhallinnan asiantuntijana on helpompaa pääkaupunkiseudulta käsin.

– Kyse on kansainvälisestä yksiköstä, jonka tehtävä on toimia maailman kriisipesäkkeille päin yhdessä puolustusministeriön, ulkoministeriön ja kansainvälisen kriisinhallinnan yhteistyöjärjestöjen kanssa. Ne kaikki sijaitsevat Helsingissä. Me emme anna yksikölle parasta mahdollista tapaa kehittyä, jos sitä ei siirretä Helsinkiin, Mykkänen sanoo.

Kriisinhallintakeskus on siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoiminnan osaamiskeskus. Se perustettiin Kuopioon Pelastusopiston yhteyteen vuonna 2007.

Sisäministeri Kai Mykkänen on aiemminkin kertonut kannattavansa Kriisinhallintakeskuksen siirtämistä Kuopiosta Helsinkiin. (siirryt toiseen palveluun)Kun siirrosta pyydettiin lisäselvityksiä, sisäministeriö esitti selvitysten jälkeenkin keskuksen siirtämistä Helsinkiin. Vertailussa olivat mukana myös Tampere ja Säkylä.

Siirrosta on käyty kovaa poliittista vääntöä. Esimerkiksi Savo-Karjalan kansanedustajat ovat vastustaneet siirtoa. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon liitto ovat niin ikään arvostelleet siirtoaikeita voimakkaasti.

Keskuksen siirron valmistelu alkaa välittömästi. Muutolle on kahden vuoden siirtymäaika.

