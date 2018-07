Presidenttipari kertoi kesästään Porin asuntomessuilla: "Toisella mennyt työn ja toisella lastenhoidon merkeissä"

Suomen presidenttipari vieraili perjantaina rouva Jenni Haukion kotikulmilla Porin asuntomessuilla. Tapahtuman suojelijana toimiva Haukio lausui messujen avaussanat. Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Haukio ovat viettäneet erityistä kesää, sillä pariskunnan esikoinen syntyi helmikuussa.

– Melkein voisi kiteyttää näin, että toisella työn merkeissä ja toisella lastenhoidon merkeissä, Haukio toteaa.

– Alkukesä oli hyvin kaunis, ja nyt on tulossa toivottua sadetta. Uskon, että muutkin, kuin maatalouden harjoittajat ovat olleet peukuttamassa, että tulisi sitä vettä nyt, sanoo Niinistö.

Suomi valmistautuu parhaillaan 16. heinäkuuta Helsingissä järjestettävään huippukokoukseen, jossa Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Trump ja Putin tapaavat.

Niinistö isännöi kokousta, mutta se ei presidenttiä jännitä.

– Ei sitä oikein osaa enää jännittää, Niinistö totesi, eikä kommentoinut aihetta enempää.

Presidentti Niinistö ja rouva Haukio ihastelivat messualuetta perjantaina. Timo Jaakonaho / Lehtikuva

Pori mullistunut Haukion lapsuusajoista

Porin asuntomessut ovat vallanneet tulevan kuukauden ajaksi Kokemäenjoen kupeessa sijaitsevan Karjarannan. Alue on mullistunut Haukion lapsuusajoista.

– Tämä on muuttunut aivan täydellisesti. Kaikki porilaiset muistavat vanhan teollisuusalueen, joka sijaitsi tässä hyvin pitkään. Pori on saanut uuden kaupunginosan. Tosi hienolta näyttää, Haukio hehkuttaa.

Presidentin mielestä Pori on monipuolinen kaupunki, joka on kuitenkin ylläpitänyt mainettaan huonosti. Haukion mukaan asuntomessualue esittelee porilaisuuden parhaita puolia. Porin asuntomessujen teemana on "Asuminen läpi ihmiselämän"

Pariskunta odottaa messuilta etenkin kestävään kehitykseen liittyviä ratkaisuja.

– Eniten kiinnostaa ratkaisut, joissa kestävän kehityksen periaatteet on onnistuttu tuomaan osaksi toimivaa arkea, Haukio sanoo.

Rouva Haukio arvelee saavansa myös sisustusideoita.

– Aivan varmasti voi saada niitä, ja innolla odotan.

Niinistö tosin toteaa, että presidenttiparin koti, Kultaranta, oli hyvin sisustettu jo muuttohetkellä.

– Vanhan kansan ihmisenä en mielelläni heittele huonekaluja jatkuvasti ulos, toteaa Niinistö.