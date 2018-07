Lähestyvä sade jättää vähän vaihtoehtoja: luolapelastusta aiotaan 3–4 päivän aikaikkunassa

Pelastajat käyvät kilpajuoksua aikaa ja vettä vastaan. Viime päivien suotuisa sää on mahdollistanut olosuhteet, jotka eivät jatku, jos kova sade palaa alueelle.

Thaimaan viranomaiset uskovat, että heillä on kolmesta neljään päivään aikaa pelastaa 12 poikaa ja heidän aikuinen valmentajansa ulos luolasta, ennen kuin rankkasateet tekevät olosuhteet luolassa entistä tukalammaksi.

Pelastutoimia johtavan viranomaisen mukaan viime päivien suotuisa sää on mahdollistanut olosuhteet, jotka eivät jatku sateen palatessa. Mahdollisuuksia pelastukseen arvioitiin parhaimmiksi tähän mennessä.

Pelastajat käyvät kilpajuoksua aikaa ja vettä vastaan, sillä happitasot luolassa ovat laskeneet ja alkuviikkoon ennustetut rankkasateet voivat kutistaa jalkapallojoukkueen vedettömän tilan laajuutta alle kymmenen neliömetrin kokoiseksi.

– Jos odotamme pidempään, emme tiedä kuinka paljon vettä ja uusia riskitekijöitä tulee, sanoi Chiang Rain provinssin kuvernööri Narongsak Osatanakorn uutistoimisto AP:n mukaan.

Yle Uutisgrafiikka

Pelastajat kertovat jatkavansa veden pumppaamista ulos luolasta, kunnes lähestyvä sade pakottaa heidät toimimaan. Vettä on tähän mennessä jo pumpattu niin paljon kuin on mahdollista.

– Ihanteellinen tilanne olisi, että vettä ei olisi lainkaan, mutta se on mahdotonta, koska luola on kuiva vasta joulu- tai tammikuussa, sanoi Osatanakorn The Guardianille (siirryt toiseen palveluun).

Osatanakornin mukaan pelastusoperaatioon odotetaan vielä saapuvaksi kahta vapaaehtoisten sukeltajien ryhmää ennen kuin pelastus aloitetaan.

Pelastuksen aloittamiseen saakka luolassa olevia poikia ja heidän valmentaajansa myös koulutetaan sukelluksessa.

Lähteet: Reuters, AP