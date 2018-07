Lohduton näky odotti uponneeseen turistiveneeseen Thaimaassa sukeltaneita – 38 kuollut, 18 kateissa onnettomuuden jäljiltä

Thaimaan Phuketin lähistöllä sattuneen turistiveneturman uhriluku on noussut 38:aan, kun 18 ihmistä on edelleen kateissa merellä.

Thaimaa koki torstaina suurimman turisteihin kohdistuneen onnettomuuden vuosiin, kun 105:tä pääasiassa kiinalaista turistia kuljettanut vene upposi myrskyssä merellä lomasaari Phuketin edustalla.

Aikaisemmin uhreiksi ilmoitetut 33 ihmistä olivat kaikki kiinalaisia. Toistaiseksi on epäselvää, oliko kansalaisuus sama myös viimeisimpänä löydetyillä uhreilla.

Ihmisten etsinnät veneen uppoamispaikan lähistöllä ovat jatkuneet lauantaina kolmatta päivää. Todennäköisyys siihen, että veneen kyydissä olleita ihmisiä löydettäisiin vielä hengissä myrskyn jäljiltä on yhä pienempi.

Thaimaan pääministeri Prayuth Chan-ocha on ottanut osaa uhrien ja heidän omaistensa puolesta.

Kiinan presidentti Xi Jinping on pyytänyt pelastajia tekemään kaikkensa edelleen kateissa olevien kiinalaisten löytämiseksi.

Sukeltajat jatkavat epätoivoista etsintää

Uponneeseen turstiveneeseen sukeltaneen pelastussukeltajat kuvailivat noin 40 metrin syvyydessä kohtaamaansa näkyä lohduttomaksi. Hylyssä oli useita ruumita, joihin kuului äiti ja sylilapsi.

– On hyvin vaikea nähdä (veden alla). Näky on traaginen ja traumaattinen, mutta parasta mitä voimme tehdä sukeltajina on tuoda ruumiit takaisin uhrien perheille, sanoi sukeltaja Philip Entremont uutistoimisto AP:n mukaan.

Merellä Phuketin edustalla oli onnettomuuksien sattuessa voimakas myrskytuuli ja jopa viisi metriä korkeita aaltoja. Olosuhteet vaikeuttivat pelastustöitä.

Lähteet: AP, Reuters