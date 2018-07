Thaimaan luola-alue evakuoidaan ylimääräisistä

Thaimaan viranomaiset ovat ryhtyneet evakuoimaan luolaston aluetta, jotta pelastusoperaatio saadaan käyntiin. Viranomaiset haluavat, että tiedostusvälineiden edustajat ja muut pelastusryhmään kuulumattomat poistuvat paikalta.

Viranomaiset eivät tarkentaneet, milloin pelastusoperaation on määrä alkaa.

12 thaipoikaa ja heidän jalkapallovalmentajansa ovat olleet loukussa Tham Luangin luolastossa jo kaksi viikkoa.

Pelastusoperaatiota halutaan kiirehtiä, koska alueelle on povattu ukkosta ja rankkasateita tulevina päivinä.

– Pelastusryhmään kuulumattomia ihmisiä kehotetaan lähtemään välittömästi alueelta, sanoo Mae Sain poliisikomentaja Komsan Sa-ardluan.

Veden pumppamista luolasta on jatkettu yötä päivää, mutta luolan happitaso on jatkanut laskemistaan. Luolaan on toimitettu viime päivinä lisää happipulloja.

Pelastusoperaatio koki perjataina takaiskun, kun thaimaalainen entinen laivaston sukeltaja kuoli luolassa sukeltaessaan.

Korjattu 05.10: Viranomaiset eivät tarkentaneet, milloin pelastusoperaation on määrä alkaa. Jutun aiemmassa versiossa operaation kerrottiin alkavan muutaman päivän sisällä.

Lähteet: Reuters, AFP