Trumpin ja Putinin tapaaminen sotkee liikenteen ja monen helsinkiläisen arjen – Katso kartalta tapaamiseen liittyvät keskeiset paikat

Maanantaina 16.7. järjestettävä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huippukokous vaikuttaa monen helsinkiläisen arkeen. Todennäköisesti useissa kokouksen kannalta keskeisissä paikoissa on liikenteen uudelleenjärjestelyjä, poikkeusaikatauluja ja -reittejä. Paikoin liikenne voi kokouspäivänä olla jopa kokonaan estetty.

Tällä hetkellä helsinkiläisiä mietityttää:

Miten liikenne toimii Presidentinlinnan lähistöllä?

Järjestetäänkö tapaaminen täällä? AOP

Helsingin Sanomien tietojen mukaan presidentti Trumpin ja presidentti Sauli Niinistön tapaaminen järjestettäisiin Presidentinlinnassa. (siirryt toiseen palveluun) Tasavallan presidentin kanslia ei ole vahvistanut tietoa pidetäänkö myös huipputapaaminen siellä. Mikäli tapaaminen tosiaan järjestetään Linnassa, se vaikuttaa Pohjoisesplanadin ja sen lähialueiden liikennejärjestelyihin. Ainakin Presidentinlinnan edustan liikenne katkaistaan. Helsingin poliisi on luvannut tiedottaa asiasta viikon 28 aikana.

Tyhjennetäänkö Kauppatori?

Tapaaminen Presidentinlinnassa vaikuttaisi myös Kauppatorin arkeen. Torimyyjien keskuudessa liikkuu huhu, jonka mukaan koko tori suljetaan tapaamispäivänä.

Kauppatori on vilkas tori, ja etenkin risteilyalusten tuomien turistien suosiossa. Kun tori on niin sanotusti täynnä, paikalla on lähemmäs 150 myyjää. He kaupittelevat kaikkea mahdollista vihanneksista ja marjoista Suomi-aiheisiin matkamuistoihin ja virkattuihin pipoihin. Parhaimpina kesäpäivinä asiakkaita on kymmeniätuhansia.

Torimyyjä Aino Ketonen on kuullut huhuja koko torin tyhjentämisestä huippukokouspäivänä. Katriina Laine / Yle

Torimyyjä Aino Ketonen sanoo, että hänen myyntiinsä sulkeminen ei vaikuta, sillä hänen kojunsa on kiinni sunnuntaisin ja lauantaisin.

– Eniten tämä kismittää kahvilanpitäjiä ja matkamuistomyyjiä, hän sanoo.

Torimyyjä Hannu Leskisen mukaan Helsingin kaupunki on luvannut ilmoittaa mahdollisesta torin sulkemisesta maanantain 9.7. aikana.

– Kuulin, että risteilyalukset ovat peruneet tulonsa Helsinkiin presidenttien tapaamispäivänä. Eniten meitä myyjiä ärsyttää se, että kaupunki ilmoittaa asiasta niin myöhään, Leskinen sanoo.

Kulkeeko Suomenlinnan lauttaliikenne?

Suomenlinnan lauttaliikenne lähtee Kauppatorilta, Presidentinlinnan edestä. Mikäli tori päätetään sulkea, se vaikuttaa myös lauttaliikennöintiin. Kauppatorilta lähtevät myös JT-Linen liikennöimät vesibussit Suomenlinnaan, Lonnaan ja Vallisaareen.

HSL on luvannut tiedottaa mahdollisista reitti- ja aikataulumuutoksista keskiviikkona 11. tai torstaina. 12. heinäkuuta.

Mikäli Trump ja Putin tapaavat Presidentinlinnassa, jonottaminen Suomenlinnan lauttaan ei onnistu normaalista paikasta. Katriina Laine / Yle

Miten liikenneyhteydet toimivat Katajannokalla ja lähialueilla?

Kauppatorin ja Presidentinlinnan lähistön erikoisjärjestelyt eivät voi olla vaikuttamatta Katajanokalla asuvien liikkumiseen. Katajanokalle pääsee käytännössä kulkemaan vain Presidentinlinnan kupeesta.

Katajanokalla asuu noin neljä ja puoli tuhatta helsinkiläistä.

Yksi heistä on Heidi Smalin.

– Ainakaan toistaiseksi HSL ei ole ilmoittanut poikkeusreiteistä. Myös se vaikuttaa elämäämme, jos Allas suljetaan. Käymme siellä usein uimassa poikani Viljon kanssa, Smalin sanoo.

Toinen katajanokkalainen, Johanna Viherkoski, sanoo pakenevansa huipputapaamista mökille.

Katajanokalla asuva Johanna Viherkoski aikoo paeta huippukokousta maalle. Katriina Laine / Yle

– Näin Facebookin Katajanokka-sivustolla viestin, jossa vinkattiin, että liikenne saattaa olla maanantaina 16.7. sekaisin. Mitään virallista tiedotetta emme ole saaneet. Lehtitietojen varassa ollaan.

Entä Finlandia-talon liepeillä Mannerheimintiellä?

Tapaaminen houkuttelee Helsinkiin useita tuhansia ulkomaalaisia toimittajia. Virallinen lehdistökeskus on Finlandia-talolla Töölönlahden kupeessa. Mannerheimintiellä sijaitsevan Finlandia-talon mediakeskus aukeaa jo sunnuntaina 15.7.

Myös useiden ydinkeskustan hotellien varaaminen ulkomaisille toimittajille voi vaikuttaa liikenteeseen alueella.

Onko Allas Sea Pool normaalisti uimareiden käytössä?

Kauppatorilla sijaitseva Allas Sea Pool on sekä turistien että paikallisten suosiossa. Ylen tietojen mukaan kansainväliset mediayhtiöt käyvät neuvotteluja muun muassa Allas Sea Poolin kanssa siitä, voisivatko he tehdä kansainvälisiä lähetyksiä Altaalta.

Lähetyksiä tekisivät ainakin ABC News, Bloomberg ja NBC.

Allas Sea Poolilta tehdään todennäköisesti kansainvälisen median lähetyksiä. Lauri Rotko / Visit Helsinki

Mikäli sopimus syntyy Altaan terassille rakennetaan tilapäiset studiot, joista lähetyksiä tehtäisiin. Altaan aukiolo peruspulikoijille on vielä auki.

Ylen tietojen mukaan kansainvälisiä lähetyksiä tehtäisiin myös Bulevardilla sijaitsevan hotelli Klaus K:n terassilta. Terassi on varattu kolmeksi päiväksi lähetyksiä varten.

Voiko St. George -hotellin läheisyydessä liikkua normaalisti?

Helsingin keskustassa Vanhan kirkkopuiston eli Ruttopuiston liepeillä sijaitseva luksushotelli St. George toimii Trumpin arviolta yli sadan henkilön suuruisen delegaation majoituspaikkana.

Juttua päivitetty 06.15: täsmennetty presidentti Trumpin mahdollisia liikkeitä Helsingissä.

