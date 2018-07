Sukelluskouluttaja tänään alkaneesta operaatiosta: "Olennaista on, että pojat suhtautuvat operaatioon riittävän kevyesti ja rennosti"

Pelastusoperaatio Thaimaassa luolassa loukussa olevien poikien ja heidän valmentajansa pelastamiseksi alkoi sunnuntaina.

Pelastukseen osallistuu 18 sukeltajaa. Pojat tuodaan luolasta yksi kerrallaan, ja yhden pojan pelastamiseen tarvitaan kaksi sukeltajaa, ettei pelastettava poika jää kiinni luolan seinämiin.

– Edessä oleva sukeltaja ei pysty kapeissa kohdissa kääntymään ympäri tai katsomaan taakse. Edessä oleva voi mennä edeltä ja vetää, ja takana tuleva voi työntää ja ohjailla, sanoo tekniikkasukelluskouluttaja ja Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jouni Piispanen.

Sukellusoperaation arvioidaan kestävän 3–4 päivää. Piispasen mukaan operaatio on monimutkainen.

– Vastassa on useampi sukellusosuus, mutta myös kuivia kohtia. Niissä voidaan levätä ja tarkistaa sukeltajien ja poikien kunto. Kyseessä on todella monimutkainen operaatio. Jos pelastajat sen taitavasti hoitavat, on se fantastinen suoritus, Piispanen sanoo.

"Se mitä ei voi ennakoida, ei kauheasti pelota"

Piispasen mukaan on hyvä asia, että pojat eivät ole kokeneita luolasukeltajia.

– Mitä vähemmän he tietävät luolasukeltamisesta, ja siitä mikä heitä odottaa, niin sitä helpompaa se on.

Piispanen on sukeltanut suurimman osan elämästään ja hänen mukaansa eniten sukelluksessa pelottavat ne asiat, mitä voi yrittää ennakoida.

– Se, mitä ei voi ennakoida, ei kauheasti pelota. Tuossa iässä pojat ehkä pystyvätkin ottamaan operaation seikkailuna ja leikin varjolla. Olisi olennaista, että he pystyvät suhtautumaan siihen riittävän kevyesti ja rennosti.

Paniikin mahdollisuutta voitaisiin Piispasen mukaan minimoida myös lääkityksen avulla.

– Harkitsisin jonkinlaista lääkitystä pojille, jotta heidän jännitystään voitaisiin hillitä. Näin voitaisiin myös minimoida paniikin mahdollisuus, koska hiilidioksiidimyrkytyksen ennaltaehkäisy on kaiken a ja o.

Sukeltajien on helpompi vetää poikia, jos pelastettavat pojat pysyvät operaation aikana rauhallisena. Poikien ei Piispasen mukaan tarvitse osata uida, mutta heillä on kolme tärkeää tehtävää:

– Ensinnäkin heidän pitää kyetä tyhjentämään maski jos se täyttyy vedellä, jotta vettä ei mene suuhun ja he pystyvät hengittämään. Heidän pitää myös pystyä tasaamaan korvien paine, koska sukellussyvyyden takia useimmilla todennäköisesti puhkeaa tärykalvot. Kun korvaan menee viileää vettä, se aiheuttaa tasapainohäiriöitä ja maailma alkaa pyöriä. Riskinä on myös maskiin oksentaminen. Kolmas asia on sitten, että heidän pitäisi pystyä hengittämään rauhallisesti.

