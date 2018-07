Meneillään oleva luolapelastus on täynnä riskejä – 5 tekijää, jotka vaarantavat tehtävän onnistumisen

15 päivää luolan vankeina olleiden poikien fyysinen ja henkinen jaksaminen joutuvat koetukselle, sillä heidän olinpaikastaan on tuntien matka ulos.

Thaimaalaisen jalkapallojoukkueen 12 poikaa ja heidän valmentajansa joutuvat ahtautumaan erittäin kapean aukon läpi pilkkopimeässä osin veden täyttämässä luolassa. Asiantuntijat ovat arvioineet tämän yhdeksi vaaran paikoista luolapelastusoperaatiossa, joka alkoi Tham Luangin luolassa sunnuntaiaamuna.

Luolassa yli kaksi viikkoa loukussa olleet 11–16-vuotiaat pojat ja heidän 25-vuotias valmentajansa aiotaan kuljettaa luolasta ulos yksi kerrallaan sukeltajien avustuksella. Tehtävän on arvioitu kestävän jopa neljä päivää.

Osa ihmisistä voidaan kuitenkin nähdä luolan ulkopuolella jo sunnuntai-iltana.

Tässä ovat 5 riskitekijää, jotka voivat vaarantaa operaation onnistumisen:

1. Hyvin ahdas kohta

Noin kahden kilometrin etäisyydellä poikien luolan luota on ahdas luolaston kohta, jonka läpäisy on erityisen riskialtista. Ainakin aikaisemmin kohta on ollut veden alla.

Pelastustöitä johtava viranomainen Narongsak Osottanakorn on kuvaillut kohtaa reitin suurimmaksi vaaranpaikaksi.

– Siellä on tunneli, jossa on kulkureitti ensin ylös ja sen jälkeen hyvin kapeasti alaspäin, minkä lisäksi tunneli kääntyy hieman, kertoi Osottanakorn tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Viranomaisten mukaan loppumatka ahtaan kohdan jälkeen on suhteellisen turvallista, avarampaa ja mahdollisesti käveltävissä jalan, koska veden pinta on siellä matalalla. BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) luolastossa on reitin varrella useampi ahdas kohta.

2. Poikien sukellustaito

Luolassa olevilla pojilla ei ole sukelluskokemusta, eikä osa heistä osaa edes uida.

Pojat ja heidän valmentajansa ovat saaneet koulutusta pelastussukeltajilta viimeisen neljän päivän ajan, mutta olosuhteet osin veden täyttämässä luolassa ovat osoittautuneet haastavaksi jopa huippusukeltajille.

Lillian Suwanrumpha / AFP

Perjantaina thaimaalainen entinen laivaston erikoisjoukkojen sukeltaja kuoli luolaan valmistellessaan pelastusoperaatiota.

Toisaalta kokemattomuus voi olla myös etu. Sukelluskouluttaja Jouni Piispasen mukaan poikien ei tarvitse osata uida, vaan tärkeintä on pysyä rauhallisina, jotta sukeltajat voivat vetää heitä veden alla eteenpäin.

Pelastusoperaatiossa on mukana 13 maailmanluokan sukeltajaksi kuvailtua ulkomaalaista pelastajaa sekä viisi Thaimaan laivaston erikoisjoukkojen sukeltajaa.

3. Pelastettavien voimat

Matka ulos luolastosta on pitkä. Pelastettavat ovat noin neljän kilometrin etäisyydellä luolan suuaukosta.

Aiemmin on arvioitu matkan kulkemisen kestävän noin kuusi tuntia. Pelastussukeltajien menomatka poikien luolaan taas on toiset viisi tuntia.

Mikko Airikka / Yle

Jalkapallojoukkue oli viettänyt luolassa 10 päivää ennen heidän löytämistään. Viime päivien ajan pelastettaville on viety ruokaa ja lääkkeitä, mutta heidän voimansa ovat merkittävä tekijä vaikean pelastustehtävän onnistumisessa.

Pelastustöitä johtava kuvernööri sanoi sunnuntaina poikien olevan fyysisesti ja henkisesti valmiita evakuointiin.

4. Näkyvyys ja panikointi

Aikaisemmin suurilta osin veden täyttämän luolan vesi on ollut mutaista ja näkyvyys lähes olematon.

Viranomaisten mukaan olosuhteet ovat viime päivien aikana parantuneet, mutta ne voivat jälleen huonontua, etenkin jos alueelle ennustetut rankat monsuunisateet saavuttavat luolan.

Luolastoon ei tule luonnollisia valonlähteitä, vaan valaistus on sukeltajien paikalle tuomaa.

Kaivostyöntekijöiden pelastamiseen erikoistunut asiantuntija Andrew Watson kommentoi uutistoimisto AFP:lle, että tilanteen henkinen puoli on yksi tärkeimmistä huomioitavista tekijöistä pelastuksessa.

– Vain yhden ihmisen panikointi voi aiheuttaa ongelman, Watson sanoi.

Thaimaan laivasto

5. Lähestyvät sateet

Merkittävä syy pelastusoperaation aloittamiselle oli kiire ennen lähestyviä rankkasateita.

Viime päivien ajan pelastustyöntekijät ovat pumpanneet luolasta ulos yli 100 miljoonaa litraa vettä, jonka aikaisemmat rankkasateet olivat luolastoon tuoneet.

Viranomaiset kertoivat sunnuntaina, että luolaa on saatu tyhjennettyä vedestä niin paljon, että reitti ulos on suurelta osin käveltävissä.

Jos rankkasateet täyttävät luolaa uudelleen, on pelastettavien sukellusmatka yhä pidempi, mikä lisää onnettomuuden riskiä.

Lähteet: AFP, Reuters