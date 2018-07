Viranomaiset varmistavat huippukokouksen turvallisuuden Helsingissä poikkeuksellisen tarkasti – Salaiset viestit kulkevat myös hotellien maanalaisissa tiloissa

Helsinki on aiemminkin isännöinyt Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien tapaamisia, muun muassa vuosina 1975, 1990 ja 1997. Turvallisuusympäristö on muuttunut paljon 20 vuodessa.

Turvallisuusviranomaisten pääviestivälineenä toimiva Viranomaisverkko on varautunut monikymmenkertaiseen kuormitukseen ensi maanantaisen huippukokouksen aikana.

Pääkaupunkiseudulle on esimerkiksi tuotu siirrettäviä tukiasemia, joita kuljetetaan sinne, missä lisäkapasiteettia tarvitaan.

– Liikenne keskittyy tapaamisen aikana tiettyjen tukiasemien alueelle niihin paikkoihin, missä vieraat ja heidän omat turvallisuusorganisaationsa liikkuvat. Suomalaiset viranomaiset tukevat Trumpin ja Putinin organisaatiota kokouksen aikana, sanoo sisäministeriön pelastusylijohtajan sijainen Janne Koivukoski.

Viranomaisverkko Virve yhdistää huippukokouksen aikana poliisin, pelastuslaitoksen, rajavartiolaitoksen, puolustusvoimat, tullin, sairaankuljetuksen ja ensihoidon. Huippukokouksen turvallisuuden varmistavien tahojen johtaminen ja viestintä tapahtuu ensisijaisesti verkon kautta.

Viranomaisia koskee verkossa tehokas viestikuri, jonka mukaan viestintä on pidetään lyhyenä ja ytimekkäänä.

Hotellien maanalaisten tilojen, kuten esimerkiksi autotallien osalta verkkoa vahvistetaan tarvittaessa sisäpeittoratkaisuilla, joilla langattomat järjestelmät ulotetaan tiloihin, joissa kuuluvuus on normaalisti rajoitettu.

Verkon peittävyys on varmistettu etenkin keskeisissä kohteissa kuten hotelleissa, joissa huippuvieraat yöpyvät. Verkon toimintaa monitoroiva valvomo on huippukokouksen ajan korostetussa tilassa, jolloin häiriöihin verkossa voidaan puuttua nopeammin.

Turvallisuusympäristössä valtava muutos

Helsinki on isännöinyt Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien tapaamisia aiemminkin. Viimeksi tällaisen tapaamisen turvallisuutta on tuettu vuonna 1997, jolloin turvallisuusympäristö oli hyvin erilainen. Myös viranomaisyhteistyö on muuttunut 20 vuodessa valtavasti.

Vuosituhannen vaihteeseen saakka Suomen viranomaisilla oli 50 erillistä analogista verkkoa. Nykyinen Virve-verkko yhdistää kaikki viranomaiset.

– Turvallisuusympäristö on muuttunut tietysti sillä tavalla, että kyber- ja hybridivaikuttamiskeinot ovat lisääntyneet vuosien mittaan. Nyt tarvitaan paremmin suojattuja viestiverkkoja, jotta ollaan varmoja, että viestintä toimii, sanoo Koivukoski.

Suomessa ei ole järjestetty Virve-verkon aikana valtion päämiesten huippukokouksia. Verkon avulla on kuitenkin aiemmin turvattu yksittäisten päämiesten turvallisuutta.