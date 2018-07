Thaimaalaisessa luolassa loukussa olevien poikien koulutoveri uskoo poikien olevan hyvässä kunnossa – "Annan heille ison halauksen"

Watchaphon Norsear on pelannut Tham Luangin luolastossa loukussa olevien poikien kanssa jalkapalloa samassa joukkueessa.

Watchaphon Norsear on pelannut Tham Luangin luolastossa loukussa olevien poikien kanssa jalkapalloa samassa joukkueessa. Jenny Matikainen / Yle

18-vuotiaan Watchaphon Norsearin mukaan on hyvä asia, että kylässä on nyt paljon toimittajia. Näin kaikki saavat tietää poikien tarinan.

MAE SAI Thaimaalaisessa Mae Sai Prasitsart -koulussa on meneillään välitunti. Osa lapsista istuu syömässä välipalaa katosten alla ja osa pelaa jalkapalloa pienellä aidatulla kentällä koulun alueella.

Välituntia viettää myös 18-vuotias Watchaphon Norsear, joka on pelannut Tham Luangin luolastossa loukussa olevien poikien kanssa jalkapalloa samassa joukkueessa.

Watchaphon kertoo olleensa järkyttynyt, kun kuuli poikien jääneen luolaan jumiin. Hän on pyörinyt viisi vuotta poikien kanssa samoissa piireissä.

Hän uskoo kuitenkin täysin siihen, että pojat saadaan luolasta pois hyväkuntoisina. Hän uskoo pelastajien ammattitaitoon ja yhteistyöhön.

Samaa mieltä on poikien kanssa aikaa viettänyt koululainen Tirayu Intapunya.

– Olen onnellinen. Ei ole huolta, nyt on toivoa. En usko, että heillä tulee olemaan ongelmia, kun he palaavat. He ovat hyvässä kunnossa, Tirayu sanoo.

Kun pojat ovat päässeet pois luolasta, aikoo Tirayu Intapunya toivottaa heidät tervetulleeksi mukavalla tavalla. Jenny Matikainen / Yle

Kukaan ei syytä valmentajaa

Jalkapallonuorten kanssa luolaan jäi jumiin heidän 25-vuotias valmentajansa. Watchaphonin mukaan kukaan ei kuitenkaan syytä häntä tapahtuneesta.

– Hän on hyvä mies, Watchaphon sanoo.

Mae Sain kylässä on parveillut viime aikoina suuri määrä kansainvälisen median edustajia. Watchaphonista on hyvä asia, että ihmiset saavat tietää poikien tarinan. Toimittajien läsnäolo ei ole häirinnyt, mutta luolasta päässeille pojille mediapyöritys voi olla pelottava asia.

Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on kutsunut loukkuun jääneet pojat jalkapallon maailmanmestaruuskisojen loppuotteluun Moskovaan, mikäli pääsevät ajoissa pois luolasta. Kutsua Watchaphon pitää hyvänä ajatuksena.

– He rakastavat jalkapalloa ja he saavat näin tietää, että heitä pidetään tähtinä. En ole kateellinen.

Watchaphon tietää jo, mitä tekee, kun pojat pääsevät pois luolasta.

– Annan heille ison halauksen.

Kuusi pojista käy Mae Sai Prasitsart -koulua. Koulu sijaitsee Chiang Raista Mae Saihin johtavan päätien varrella noin 10 kilometrin päässä luolalta. Jenny Matikainen / Yle

Ensi viikon koetta ei tarvitse tehdä

Loukussa olevien poikien opettajan Thongyaud Kejornin mukaan poikien ei tarvitse tehdä ensi viikolle suunniteltua koetta, kertoo brittiläinen sanomalehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Opettajan mukaan koululaisia ja opettajia on ohjeistettu siitä, miten yli kaksi viikkoa luolassa loukussa olleille pojille pitää puhua, jotta heidän tunteitaan ei loukattaisi. Jokainen pojista saisi psykiatrin apua.

Koulutoverit ovat myös kertoneet auttavansa poikia pääsemään takaisin samaan tahtiin muiden oppilaiden kanssa.

Lue lisää:

Tämän tiedämme nyt Thaimaan pelastusoperaatiosta – Lisää poikia saatu pois luolasta

Yle seuraa hetki hetkeltä Thaimaan pe­las­tusope­raa­tio­ta: Kahdeksan loukkuun jäänyttä poikaa jo pelastettu