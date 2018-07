Dominic Raabista Britannian uusi brexit-ministeri

Will Oliver / EPA-EFE

Dominic Raab kampanjoi EU-eron puolesta vuoden 2016 EU-kansanäänestyksen alla. Will Oliver / EPA-EFE

Edellinen EU-erosta vastaava ministeri David Davis erosi, koska on tyytymätön brexit-neuvottelujen kulkuun.

Asuntoministeri Dominic Raabista tulee Britannian uusi EU-erosta vastaava ministeri.

Pääministeri Theresa May nimitti Raabin brexit-ministeriksi sen jälkeen, kun David Davis oli eronnut tehtävästä.

Davis perusteli eroaan sillä, että May on antanut eroneuvotteluissa EU:n kanssa liikaa periksi liian helposti. Davis sanoi pitävänsä Mayta kuitenkin hyvänä pääministerinä.

44-vuotias Raab oli kampanjoimassa EU-eron puolesta ennen vuoden 2016 kansanäänestystä.

Raab on koulutukseltaan juristi ja hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2010. Hän on toiminut myös oikeusministerinä.

Lue myös:

Analyysi: Brexit-ministerin ero uhkaa suistaa Britannian EU-eron raiteiltaan