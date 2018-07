Hurstin leipäjono pelastui, mutta ei vain Metallican ansiosta: Ihmiset lahjoittaneet jo ennätykselliset 200 000 euroa

Hurstin ruoka-avun toiminta on turvattu ainakin loppuvuodeksi. Avustustoimintaa luotsaava Heikki Hursti suhtautuu luottavaisin mielin myös tulevaan.

Tästä on kyse Heikki Hurstin avustusjärjestön toiminta on turvattu ainakin loppuvuoden ajaksi.

Hursti kertoi talousahdingostaan talvella. Sen jälkeen muun muassa Suomessa vieraillut Metallica avusti Hurstia 29 000 eurolla.

Hurstin mukaan mediahuomio toi jättipiikin myös muihin yksityislahjoituksiin. Tavallisilta ihmisiltä ja yrityksiltä on tullut kuluvan vuoden aikana noin 200 000 euroa.

Suomen kaiketi tunnetuimman auttajan Heikki Hurstin leipäjonot on pelastettu – ainakin loppuvuodeksi.

Yhdysvaltalainen heavy-yhtye Metallica yllätti toukokuussa lahjoittamalla leipäjonoihin 29 000 euroa. Otsikoihin on noussut myös Hjallis Harkimo, joka on luvannut auttaa köyhiä 30 000 eurolla elo–syyskuussa.

Vielä merkittävämpi kädenojennus on kuitenkin tullut kansalta: Hurstin ruoka-apu on saanut reilun puolen vuoden aikana lahjoituksia tavallisilta ihmisiltä ja yrityksiltä noin 200 000 euroa. Hurstin mukaan kyseessä on ennätyssumma. Tyypillisesti yksityisiltä lahjoittajilta kertyy varoja vuoden aikana 80 000–100 000 euroa.

– Vaikka Metallicalta saatu summa oli hieno, arvostan äärettömän paljon myös niitä yksittäisiä ihmisiä, jotka lähtivät voimakkaasti auttamaan kuullessaan taloudellisesta tilanteestamme. Pankkitositteita on tullut hirmuisesti enemmän kuin normaalisti, Hursti hehkuttaa.

Heikki Hursti ja Sini Hursti ottivat vastaan Metallican lahjoituksen toukokuussa. Metallica / Hurstinapu

– Tuntuu, että tästä on tullut kansannousu. Olen todella otettu ja kiitollinen kaikille, Hursti kiittää.

Alkutalvella näytti vielä siltä, että koko ruoka-avun toiminta on vaakalaudalla. Nyt leipäjonot on turvattu ainakin vuoden loppuun asti. Hursti on luottavainen siitä, että köyhien auttaminen jatkuu sen jälkeenkin.

– Ei tämä saa pysähtyä, kun nälkäisiä kerran on. Mutta kyllä tarvitaan myös heitä, jotka lahjoittavat.

Kuluja 30 000 euroa kuussa

Helsingin Kalliossa toimiva avustusjärjestö tarvitsee tukea ja avustuksia jatkossakin, sillä kiinteitä kuluja on noin 30 000 euroa kuussa. Rahaa kuluu vuokraan, sähköihin, palkkoihin ja kuljetuksiin.

Hurstin avustustyö vaikeutui muutama vuosi sitten, kun Helsingin kaupunki vähensi vuosittaista tukeaan. Hursti aikoo olla yhteydessä Helsingin pormestari Jan Vapaavuoreen (kok.) pitkäaikaisen yhteistyön toiveissa.

– Mielestäni se olisi kaupungille kasvojen pesu, että he olisivat oikeasti mukana auttamassa, eikä vain puhuisi kauniissa puheissaan. Kun kaupunki vähensi tukea kolme vuotta sitten 50 000 eurolla, se on jouduttu koko ajan kaivamaan muista lähteistä.

– On kurjaa, että he sanovat, että teette arvokasta työtä, mutta sitten vedetään matto jalan alta. Ei se hyvältä tunnu.

Helsingin Uutisten (siirryt toiseen palveluun) mukaan kaupunki on luvannut maksaa avustusta tämän vuoden loppuun. Kaupunki haluaisi putsata leipäjonot katukuvasta ja korvata ne Yhteinen pöytä-mallilla.

Tällä hetkellä Hurstin ruoka-apu on kesätauolla. Laupeudentyö ry:n toiminnanjohtaja Heikki Hursti ei ole tosin vielä päässyt lomapäiviä viettämään. Tälläkin viikolla laskuja on maksettavana ja kuormia noudettavana.

– Ei ole vielä oikein lomalta maistunut, mutta eiköhän se näiden jälkeen.

Hurstin helpottuneesta tilanteesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Uutiset.