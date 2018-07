Yle seuraa: Sarjakuristaja Michael Penttilälle luetaan käräjillä syyte murhasta

Penttilä on myöntänyt poliisikuulusteluissa tapon, mutta poliisi ja syyttäjä pitävät tekoa murhana.

Sarjakuristajana tunnetun 52-vuotiaan Michael Penttilän oikeudenkäynti alkaa Helsingin käräjäoikeudessa jännittyneissä tunnelmissa.

Nyt miestä syytetään 13. huhtikuuta tehdystä murhasta Helsingin Alppiharjussa. Vainaja, 52-vuotias nainen, löydettiin omasta asunnostaan kolme viikkoa surmatyön jälkeen.

Poliisikuulusteluissa Penttilä on myöntänyt syyllistyneensä tappoon. Murhasyytteen hän kiistää.

Viikko sitten jutun syyttäjä ilmoitti, että Penttilä saa syytteen murhasta. Syytteen tarkka sisältö tulee julkiseksi heti kello 9 jälkeen kun se ensin on luettu käräjäoikeudessa.

Yle Uutiset seuraa kohuoikeudenkäyntiä. Tätä juttua päivitetään ja täydennetään istunnon edetessä koko päivän ajan.

Taustalla rankka rikoshistoria

Michael Penttilällä on synkkä rikostausta. Hänet on tuomittu väkivaltarikoksista kymmenkunta kertaa. Lähes kaikissa tapauksissa kyse on ollut kuristamisesta.

1980-luvulla hänet tuomittiin äitinsä kuristamisesta. Rikosnimikkeinä olivat törkeä pahoinpitely ja kuolemantuottamus.

Samaisella 1980-luvulla Penttilä sai tappotuomion 12-vuotiaan tytön kuristamisesta. Mies oli houkutellut asuntoonsa kaksi tyttöä. Toinen tytöistä onnistui pakenemaan.

1990-luvulla Penttilä houkutteli naisen tyhjillään olleeseen isoäitinsä asuntoon ja tappoi tämän kuristamalla.

Saamansa vankeusrangaistukset kärsittyään Penttilä on ollut jaksoittain vapaalla jalalla. Melko pian hän on jälleen syyllistynyt uuteen rikokseen.

Viimeksi, viime toukokuussa, Penttilä sai hovioikeudesta kahden vuoden ja kuuden kuukauden vankilatuomion törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hovioikeuden mukaan Penttilä oli laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman 17-vuotiaan nuoren naisen kuristamiseksi.

Mutta tänään siis Helsingin käräjäoikeuden tarkasteltavana on viime huhtikuussa tapahtunut henkirikos Helsingin Alppiharjussa.

