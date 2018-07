Maailmanjohtajien huipputapaamisen aikainen mielenosoitus Helsinki Calling siirtyy sunnuntaille – taustalla sekaannus aikatauluista

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin huipputapaamisen aikaan suunniteltu Helsinki Calling -mielenilmaus kertoo siirtäneensä tapahtuman sunnuntaille. Poliisi vahvistaa, että tapahtuman järjestäjät ovat ilmoittaneet päivän vaihdosta.

Yksi tapahtuman järjestäjistä Nely Keinänen kertoo, että tapahtuma siirrettiin sunnuntaille, kun presidenttien huipputapaamisen aikataulut muuttuivat.

Huipputapaamisen aikataulu on kuitenkin pysynyt ennallaan ensi viikon maanantaissa.

Presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin on tarkoitus tavata toisensa Helsingissä maanantaina 16.7. Tämän hetkisen tiedon mukaan presidentti Trump saapuisi Suomeen jo sunnuntaina.

Helsingin huipputapaamiseen liittyvät mielenilmaukset Tällä hetkellä poliisillä on tiedossa yhteensä kuusi mielenilmaisua, jotka järjestetään 15.–16.7. Sunnuntaina: ihmisoikeusjärjestö Amnesty ihmisoikeuksien puolesta

Helsinki Calling demokraattisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien sekä muun muassa kansainvälisten yhteistyön puolesta Maanantaina: Kokoomusnuoret Trumpin kauppapolitiikkaa vastaan

mielenilmaus Putinia vastaan

mielenilmaus ja tuen ilmaisu maailman rauhalle ja samalla tuen osoitus Trumpin vierailulle

mielenilmaus naisten oikeuksien puolesta

Keinänen kertoo, että tapahtuman järjestäjät ovat tehneet poliisin kanssa yhteistyötä ja järjestäjät uskovat saavansa paremman näkyvyyden tapahtumallensa sunnuntaina. Keinänen arvioi, että huipputapaaminen olisi jo ohi, jos mielenosoitus pidettäisiin maanantaina, kuten aiemmin suunniteltiin.

Helsinki Calling -tapahtuman sivuilla on yli 2 200 ilmoittautunutta osallistujaa. Lisäksi lähes 8 000 ihmistä on kiinnostunut tapahtumasta. Helsinki Calling on oletettavasti huipputapaamisen aikoihin järjestettävistä mielenilmauksista suurin.

Järjestäjät kertovat itse Facebookin tapahtumasivuilla yhä, että milenilmaus olisi maanantaina alkuperäisen suunnitelman mukaan. Keinäsen mukaan järjestäjät eivät halua toimia hätäisesti ja kertovat osallistujille muutoksesta myöhemmin. Keinanen kertoo, että järjestäjät ovat tänään tavoitelleet muun muassa tapahtuman esiintyjiä, ja varmistavat heidän tulonsa tapahtumaan sunnuntaina.

Helsingin poliisin viestintäjohtaja, ylikomisario Juha Hakola kertoo Yle Uutisille, että mielenosoituksen järjestäjä on itse ilmoittanut oma-aloitteisesti tapahtuman siirtämisestä edelliselle päivälle. Poliisin mukaan mielenilmauksen on näillä näkymin tarkoitus alkaa kokoontumisella Kaisaniemen puistossa ja sieltä mielenosoittajat marssivat Senaatintorille.

Lue lisää:

Trumpin ja Putinin tapaaminen sotkee liikenteen ja monen helsinkiläisen arjen – Katso kartalta tapaamiseen liittyvät keskeiset paikat

HS: Trump saapuu päivää ennen huippukokousta Suomeen, tapaaminen Presidentinlinnassa

Poliisit ympäri Suomen keskeyttävät lomiaan turvatakseen Helsingin huipputapaamista – myös kesätapahtumien turvallisuus luvataan taata