Brittiministeri syyttää Venäjää hermomyrkkykuolemasta

Britannian puolustusministeri Gavin Williamson on syyttänyt Venäjää hyökkäyksestä, joka johti 44-vuotiaan brittinaisen kuolemaan.

Dawn Sturgess kuoli sunnuntaina sairaalassa Salisburyssa. Sturgessin kumppani, 45-vuotias Charlie Rowley, on yhä kriittisessä tilassa. Pariskunta altistui myrkylle 30. kesäkuuta.

– On yksinkertainen tosiasia, että Venäjä on tehnyt Britannian maaperällä iskun, jonka vuoksi on kuollut Britannian kansalainen, Williamson sanoi parlamentissa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Williamson sanoi uskovansa, että maailman tuomitsee tämän yhdessä Britannian kanssa.

Poliisin mukaan Sturgess käsitteli esinettä, joka oli hermomyrkky Novitshokin saastuttama. Viranomaiset eivät usko, että Sturgess ja Rowley olisivat olleet varsinaisia kohteita.

Tapaus sattui muutaman kilometrin päässä paikasta, jossa entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä altistuivat samalle hermomyrkylle maaliskuussa.

Venäjä on kiistänyt osallisuuden tapaukseen.

Britannian viranomaiset eivät ole kyenneet sanomaan, oliko Sturgessin ja hän miesystävänsä myrkyttämä Novitshok lähtöisin samasta erästä kuin Skripalit myrkyttänyt Novitshok.

Lue myös:

Novitshok-hermomyrkylle altistunut brittinainen kuoli